Milei dice que gobernará desde Olivos y confirma a primeros invitados internacionales a cambio de mando

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó al exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, a la ceremonia de asunción que se celebrará el próximo 10 de diciembre.

“Para mí sería un honor enorme, sería algo hermoso”, dijo Milei al expresidente brasileño a través de una videollamada de la cual también participó su hijo Eduardo Bolsonaro.

Este último confirmó la asistencia junto a su padre al cambio de mando. “Aceptamos la invitación de Milei y estaremos en Buenos Aires para su toma de posesión”, señaló el diputado brasileño, lo que los convierte en los primeros invitados internacionales en confirmar su asistencia a la asunción del líder de La Libertad Avanza.

En un mensaje a través de la red social X, Eduardo Bolsonaro, que estuvo en Argentina antes de las elecciones generales para apoyar la candidatura de Milei, apuntó también el actual mandatario brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva, por su acompañamiento a la postulación de Sergio Massa.

“Lula intentó interferir en las elecciones argentinas a favor de Massa, candidato del Foro del SP, pero no lo consiguió”, cuestionó el hijo de Bolsonaro.

En tanto, en las primeras horas de la mañana, Milei empezó a dar definiciones de cómo será su gobierno. Así, reveló su futuro cercano con Fátima Flórez, su actual pareja. “Fátima es muy talentosa y creo en la Argentina del trabajo así que no cambia nada, seguirá con sus shows”, partió señalando en declaraciones en radio Rivadavia sobre la actriz e imitadora argentina.

Seguidamente, le consultaron: “¿Se mudan a (la presidencial Quinta de) Olivos?”, a lo que rápidamente respondió: “Nosotros todavía no convivimos, así que, por ahora, no”, sentenció, aclarando así el panorama con la próxima primera dama del país.

Javier Milei llega al Teatro Colón con su novia, Fátima Flórez, el 17 de noviembre de 2023, en Buenos Aires. Foto: Reuters

El electo presidente dijo que, como todos los mandatarios, se mudará a la residencia de Olivos y ratificó que se instalará ahí y no irá a la casa Rosada en el día a día. “Voy a mudarme a Olivos y voy a instalarme ahí así trabajo desde que me despierto hasta que me voy a dormir”, dijo Milei en la entrevista con la emisora.

“La idea es poner todo en condiciones en Olivos para estar 7x24 conectado con el trabajo”, cerró, señalando que trabajará allí y no en el despacho presidencial de la Casa Rosada.