Oposición endurece tono contra Montes y advierte al gobierno: si ministro no renuncia, lo acusarán constitucionalmente

Desde Chile Vamos hasta el Partido Republicano. En cosa de minutos toda la derecha se plantó en bloque para una puesta en escena en el hall de “El Pensador” de la Cámara de Diputadas y Diputados en el que mandaron un claro mensaje al gobierno: si el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), no renuncia, lo acusarán constitucionalmente.

Luego de que La Tercera diera a conocer la declaración de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas a la fiscalía en que decía que le informó al ministro sobre el caso de Democracia Viva antes de que saliera en la prensa, la oposición endureció el tono contra el secretario de Estado. Esto, debido a que Montes siempre sostuvo públicamente que supo de la situación -en que se investigan traspasos de dinero de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a una fundación ligada a RD- después de que un medio regional lo diera a conocer. “Información previa hasta el 16 de junio yo no tuve”, sostuvo Montes el pasado 13 de noviembre.

Ante la contradicción con la versión de la exsubsecretaria, desde la derecha decidieron endurecer el tono y anunciar la acusación constitucional, esto pese a que la intención original de la oposición era no impulsar un libelo por un factor electoral, y así impedir que esta acción afectara al “A favor” en el plebiscito de la propuesta constitucional de este 17 de diciembre.

Sin embargo, en el sector hicieron el análisis de que este hecho fue la “gota que rebasó el vaso” y que ya no se podía evitar más una acusación constitucional contra Montes, quien ha sido uno de los principales sobrevivientes del caso en el cual han caído ministros, subsecretarios y seremis. En ese sentido, en la derecha transmiten que se le acabó la “línea de crédito” a Montes, quien por haber sido diputado y senador por muchos años es querido y respetado en el Congreso Nacional, al punto que desde la oposición no querían endurecer la línea particularmente contra él.

“Si el ministro Montes no renuncia y el Presidente Boric no ejerce su liderazgo pidiendo la renuncia, los votos de Renovación Nacional para la acusación constitucional van a estar”, dijo el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, mientras que su par republicano, Agustín Romero, recalcó: “Si el ministro Montes no deja su cargo, si el Presidente de la República no hace efectiva esa responsabilidad como oposición, y en el caso particular del Partido Republicano, presentaremos una acusación constitucional”.

La idea en el sector era hacer valer la responsabilidad jerárquica del ministro por no haber fiscalizado a sus subordinados en el ministerio.

Con el anuncio del libelo, en la derecha se seguirán articulando. La idea es redactar el escrito en conjunto con Chile Vamos y el Partido Republicano. Si bien las diputadas del Partido Social Cristiano querían tomar la iniciativa, lo cierto es que en la derecha, dicen, que han tenido malas experiencias con ellas en las últimas acusaciones, por lo que no quieren considerarlas. De todas maneras, las diputadas de esta tienda -Sara Concha y Francesca Muñoz- ya tenían redactado un escrito previo de 62 páginas con la acusación. Parte de los argumentos jurídicos que se esgrimen es el notable abandono de deberes.

Carlos Montes, en el Congreso, afirmó que no iba a renunciar. Foto: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno.

En la derecha, en todo caso, están a la espera de ver qué sucede con Montes y qué decisión toma el Ejecutivo sobre su futuro. En caso de renunciar, la acusación no prosperaría, dicen en Chile Vamos, pero recalcan que el Partido Republicano podría eventualmente insistir. De todas maneras, previo a que se conociera la declaración en la fiscalía, el mismo Montes descartó renunciar durante la mañana de este miércoles.

Amenaza de censura al presidente de la Cámara

Un paso previo a la presentación de la acusación constitucional es someter a votación de la Cámara Baja el informe de la comisión investigadora por el caso de los convenios. En un principio la derecha presionó para que se hiciera una sesión especial durante este miércoles, lo que finalmente no prosperó, por lo que dicho informe se votará la próxima semana.

La tensión se dio al punto de que, una vez conocida la declaración de la exsubsecretaria, desde la derecha amenazaron con censurar a la mesa liderada por el diputado Ricardo Cifuentes (DC) si es que no ponía en tabla la votación del informe, pero finalmente recularon ante el riesgo de que los diputados decé se restaran del libelo.

En la oposición ya tenían considerado el cálculo de que una acusación podría prosperar en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues esperan contar con apoyos de independientes y grupos de centro como el PDG, la DC y Demócratas. De todas maneras, saben que el escenario es más incierto en el Senado, donde Montes tiene afinidad con varios de los parlamentarios.

Parte de la arremetida de la derecha además de seguir fustigando a Montes es arremeter contra el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ha sido el defensor de la estrategia judicial del gobierno, y también seguir enfrentando al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi.

En ese sentido, varios sostienen que después del plebiscito habría más ánimo desde los distintos sectores políticos para continuar con una ofensiva más dura.