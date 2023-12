Democracia Viva: oposición confirma los votos para acusar constitucionalmente a Carlos Montes y exige su renuncia

Continúan las dudas sobre la versión del gobierno de Gabriel Boric respecto a cómo sus autoridades se enteraron de los contratos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó con la fundación Democracia Viva para proyectos en sectores de escasos recursos de Antofagasta. Los convenios por $426 millones fueron pactados por Carlos Contreras y Daniel Andrade, exmilitantes de Revolución Democrática detenidos este miércoles.

Esta jornada además, La Tercera dio a conocer detalles de la declaración ante el Ministerio Público de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en la que aseguró haber entregado al ministro Carlos Montes un informe sobre Democracia Viva antes que se conociera por la prensa el caso.

“Si el ministro Montes no renuncia y el Presidente Boric no ejerce su liderazgo pidiendo la renuncia, los votos de Renovación Nacional para la acusación constitucional van a estar. Y por lo tanto, le pedimos al Presidente que ejerza el liderazgo y de verdad se la juegue por los chilenos, por la transparencia y ojalá pueda dar una señal anticorrupción removiendo al Ministro Montes a la media”, afirmó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional.

Los tres partidos de Chile Vamos están alineados para materializar la acusación en caso de que La Moneda insista en mantener al exsenador PS a la cabeza del Minvu. La posición es compartida por el Partido Republicano.

Francisco Undurraga, el jefe de bancada de Evópoli, recalcó que “llegó el momento de tomarse en serio la política, la probidad y el caiga quien caiga”.

“Nosotros desde Evópoli, lamentablemente y contra toda nuestra tradición, vamos a poner los votos para esta acusación”, confirmó.

A su vez, Guillermo Ramírez, jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sostuvo que “el Presidente Boric no privilegia la probidad”.

“Le vamos a pedir y le estamos exigiendo que remueva de su cargo al ministro Montes y que si eso no ocurre vamos a presentar una acusación constitucional. Y espero que los parlamentarios incluso de gobierno que durante todo este tiempo han estado diciendo que se tiene que conocer la verdad, estén a la altura y apoyen la acusación constitucional”, expresó.

Desde el Partido Republicano, en tanto, el jefe de bancada de sus diputados, Agustín Romero, confirmó que la acusación constitucional estaría ingresada el lunes si Montes no es apartado del cargo.

“Le decimos al Presidente y le insistimos que ya el país no tolera y no soporta que no se hagan efectivas las responsabilidades políticas de sus funcionarios, menos en un caso de corrupción que ha sido tan grave para la fe pública en nuestro país”, señaló.

Durante este miércoles en el Congreso Nacional las diputadas del Partido Social Cristiano Sara Concha y Francesca Muñoz se encontraban buscando firmas para el libelo, al igual que el Partido Republicano. La idea era presentar el escrito el lunes. De acuerdo a una minuta con los fundamentos de la acción acusatoria se analizaba apuntar a presuntos incumplimientos del ministro como haber dejado de ejecutar las leyes al no ejercer control jerárquico, infracciones respecto del principio de probidad y no haber ejecutado leyes relativas a la eficiencia presupuestaria.