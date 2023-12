Democracia Viva: Partido Republicano condiciona acusación constitucional a inmediata salida de Carlos Montes

Los diputados del Partido Republicano anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, si el gobierno no solicita su renuncia esta jornada, asegurando que “está inhabilitado para seguir en el cargo”.

Esto, tras la revelación que hizo La Tercera este miércoles, sobre la declaración ante el Ministerio Público de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en la que aseguró haber entregado al ministro un informe sobre Democracia Viva antes que se conociera por la prensa el caso.

“La bancada de Diputados del Partido Republicano exige hoy, no mañana, no pasado mañana, sino hoy, la renuncia del ministro de Vivienda Carlos Montes. Las declaraciones de la exsubsecretaria Rojas son demoledoras y demuestran que el ministro Montes sabía todo y no hizo nada. Lleva meses mintiendo en la opinión pública y encubriendo la verdad”, señalaron los legisladores de la tienda opositora en un comunicado.

“Si el Presidente Gabriel Boric no le pide la renuncia, presentaremos la acusación constitucional el lunes para que el Congreso lo destituya”, agregaron.

Los dichos de Rojas salen a la luz en la misma jornada en que se concretaron las detenciones de los exmilitantes de Democracia Viva Carlos Contreras y Daniel Andrade, en el marco de la indagatoria que el Ministerio Público realiza por los contratos entre Democracia Viva y el Minvu en Antofagasta.

Consultado en el Congreso por esas detenciones y la responsabilidad política que le cabe en el caso, Montes descartó dar un paso al costado.

“Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado”, afirmó flanqueado por legisladores del Partido Socialista.

Por su parte, en una entrevista en el programa matinal de Mega, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó las detenciones de los otrora militantes oficialistas y se refirió a la situación del titular de Vivienda.

“Le puedo garantizar al país, con toda tranquilidad, que si el ministro Montes hubiese tomado conocimiento de una situación irregular habría actuado y la habría denunciado. En consecuencia, digamos claro, que por lo tanto, si el ministro Montes no toma una decisión respecto a estos hechos es porque no tiene la información de que está ocurriendo algo irregular”, aseguró.