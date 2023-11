Montes por caso Democracia Viva: “Información previa hasta el 16 de junio yo no tuve”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respondió a la prensa preguntas sobre el caso Democracia Viva, ante la entrevista que la diputada Catalina Pérez dio a La Tercera y en la que la legisladora asegura que reportó al gobierno sobre la situación que se estaba denunciando en Antofagasta en la primera semana de junio.

El jefe del Minvu fue consultado por el tema tras la inauguración del conjunto habitacional Carmela Carvajal de Renca, que beneficiará a 136 familias de la comuna y que es parte del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49).

Pérez aseguró que se contactó con el entonces presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles de una denuncia que circulaba sobre la fundación de su hoy expareja, Daniel Andrade, antes de que estallara el caso públicamente el 16 de junio de este año, con una publicación del medio regional Timeline.

Montes pidió a exsubsecretaria investigar presencia de RD en Antofagasta

Frente a ello, Montes fue requerido para aclarar si tenía conocimiento del tema antes de esa publicación.

“Información previa hasta el 16 de junio yo no tuve. Antecedentes previos, en algún momento se habló de que RD estaba contratando mucha gente allá en Antofagasta. Mucho antes de todo esto, mucho antes de que se supiera de Democracia Viva y yo le pedí a la subsecretaria que lo investigara y me dijo que no era así”, afirmó el titular del Minvu.

Tras la salida de Rojas a solicitud del Presidente Gabriel Boric, al conocerse el contenido de un correo electrónico del 2 de mayo de 2023, de la Asociación de Funcionarios del Serviu, en el que le daban cuenta de las particularidades de la fundación, Montes había señalado que la subsecretaria, buscó “clarificar los hechos” y reunir información sobre el tema y que estaba en eso cuando se le pidió la renuncia por una responsabilidad política”.

“La primera noticia que tuvimos de que había una situación compleja en Antofagasta me llegó a mí, pero no sobre la fundación (Democracia Viva), que no tenía idea que existía, sino a partir de que había contrataciones en exceso. Le pedí a ella que reuniera la información y eso no era en los términos que se planteaba. Después llegó la denuncia de los gremios”, afirmó Montes en esa oportunidad.

Este lunes, Montes aseguró que su cartera apenas tuvo conocimiento “reaccionó muy a fondo”, solicitando la renuncia del exjefe de gabinete de la diputada, Carlos Contreras, a la secretaría regional ministerial de Vivienda de Antofagasta. Contreras visó los contratos de la repartición con Democracia Viva por $426 millones.

“Yo no supe hasta el día 16 de junio (...) Respecto a que no me entregaron otra información antes, efectivamente no lo recibí. Hay que preguntarle a las personas que tenían esa información por qué eso no fue así”, comentó.

“Lo concreto es que se le informó a la subsecretaria y la subsecretaria no actuó en los tiempos requeridos y eso llevó a que perdiera el cargo”, sostuvo.

“Modelo tenía forados”

“El día 16 al mediodía se le pidió la renuncia al seremi de la época. También se nombró una comisión para investigar. Reunimos toda la información que teníamos y partimos a entregársela a fiscalía. Nosotros supimos siempre que esto era algo que no solo afectaba Antofagasta y que el modelo que había, que se aplicaba en municipios y se aplicó en fundaciones tenía muchos forados y que a través de esos forados se podía colar la corrupción”, sostuvo.

“En Antofagasta, si fue, eso está en manos del Ministerio Público. Que haya alguna otra región similar, tenemos algunos indicios de que eso puede haber ocurrido en O’Higgins, indicios de que puede haber ocurrido también en Valparaíso, pero en el gobierno anterior, a fines del gobierno anterior”, dijo.

El ministro aseguró que no se debe confundir “corrupción de lo que son cuestiones mal hechas, irregularidades en la ejecución de obras”.