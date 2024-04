Montes tras declarar como testigo por caso Democracia Viva: “Nosotros lo único que queremos es que esto termine luego”

Este viernes, tras participar de una entrega de departamentos en La Florida, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la declaración que entregó ayer ante la Fiscalía, en calidad de testigo, por la arista Democracia Viva del denominado caso líos de platas, que involucra el traspaso de dinero desde entidades gubernamentales a una serie de fundaciones.

Durante esa jornada, además, los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar tomaron la declaración de la tía de Miguel Crispi, Verónica Serrano, por su rol como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu.

“He sido invitado como testigo a declarar algo que estaba pendiente desde junio del año pasado, porque en ese entonces quedamos con el fiscal que en algún momento se iba a producir y se produjo ayer. Estuvimos como una hora y media conversando, o sea, interrogado por él (Aguilar) y el otro fiscal regional (Bekios) también, y había personas de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec de la PDI). Hubo muchas consultas de distintas naturalezas, pero una de las centrales fue en qué momento yo me enteré”, partió comentando Montes.

En ese momento, insistió ante el fiscal Aguilar en que se enteró de “las irregularidades en Antofagasta el día 16 de junio, después de un llamado de la ministra (del Interior) Carolina Tohá para preguntarme si yo sabía algo de eso, y yo venía de Rancagua, de haber entregado viviendas”.

La declaración de Rojas que contradice su versión

Su versión fue contradicha por la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien en su segunda declaración ante la Fiscalía sostuvo que antes del 2 de mayo de 2023, fecha en que recibió el email con la denuncia de los funcionarios del Serviu alertando de los convenios con Democracia Viva, Montes ya conocía del caso. “El mismo ministro Montes me pide indagar sobre la posible contratación de profesionales de RD en la Seremi de Antofagasta”, testificó en calidad de imputada.

“La verdad es que varias veces se dijeron cosas así. Cada vez que se dijo, nosotros volvimos a revisar los Whatsapp, a volver a revisar también el correo, revisar toda la oficina, por lo menos en tres ocasiones todo el equipo, porque se decía eso y queríamos confirmarlo. En ningún caso pudimos encontrar nada. O sea, y repito, yo nunca supe antes del 16 de junio, independiente de lo que haya hecho la subsecretaria”, se defendió Montes.

La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Luego agregó: “Yo recibí un llamado de una autoridad de la región, quien me planteó que se estaban contratando más gente de lo que era normal en la Seremi de Vivienda de la región, frente a lo cual yo le pedí a la subsecretaria en ese tiempo, antes de todo este otro caso, que averiguara cuál era la situación. A lo cual ella me informó verbalmente de que no había nada ya pendiente, que habían sido unas contrataciones iniciales, pero que no había tal problema. Le volví a preguntar más adelante, creo que en mayo, si estaba convencida de eso, y la verdad que eso fue todo respecto a ese hecho”.

Consultado sobre si se “quedó tranquilo” con la respuesta de Rojas, el titular de Vivienda dijo que “cuando uno le pide a la subsecretaria que averigüe, que reúna la información, reúne la información y dice que no hay nada problemático, la verdad que yo creí”. Además, precisó que luego le volvió a preguntar “si ella estaba tan convencida de eso”.

“Voy a estar disponible a concurrir a la Fiscalía cada vez que sea necesario”

El secretario de Estado también fue inquirido respecto a si estaría dispuesto a declarar nuevamente ante la Fiscalía, considerando que Crispi fue citado por segunda vez. Frente a ello, Montes partió señalando que los líos de platas tienen “muchas aristas” y que “lo único que queremos es que esto termine luego, porque el caso ha afectado mucho a la moral y el trabajo del Ministerio de la Vivienda”.

“La gente saca mucha fuerza para seguir trabajando, porque esto generó un tema de imagen que no tiene que ver con los funcionarios en general. Es una situación bastante focalizada, pero igual afecta a todos. Queremos que termine lo antes posible, que los que cometieron delitos sean sancionados, que los que cometieron falta administrativa sean sancionados. Y para eso valoramos que esté esta investigación”, agregó.

Fachada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andrés Pérez.

Con todo, desde su equipo le ofrecieron a los fiscales “que toda aquella información que él requiriera que investigáramos más a fondo, la íbamos a hacer, para entregársela y ahorrarle tiempo a ellos para que no tuvieran que hacerlo por su cuenta”. En esa línea, Montes dijo que acordaron “dos o tres temas que íbamos a trabajar más a fondo”.

“Yo voy a estar disponible a concurrir a la Fiscalía en la condición de testigo cada vez que sea necesario”, cerró.