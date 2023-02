Presidente Boric participa de conmemoración de la muerte de Tucapel Jiménez y recuerda su “llamado a la unidad en momentos difíciles”

“Es un tremendo honor estar presente acá (...) Cuando nos llegó la invitación la primera reacción de la institucionalidad o del engranaje es no asistir, sino que mandar un saludo protocolar. Y yo lo conversé con mi equipo y les dije ‘tenemos que ir a estas cosas’”.

Con estas palabras el Presidente Gabriel Boric inició su discurso en el marco de la ceremonia de conmemoración del asesinato del exlíder sindical Tucapel Jiménez.

En un acto realizado por la ANEF en el Cementerio General de Santiago se recordó el asesinato hace 41 años de Jiménez por parte del régimen militar.

En el acto Boric aseguró que “es muy importante que desde la institucionalidad expresemos nuestro respeto a la memoria histórica del sindicalismo chileno que tanto le ha dado a Chile”.

“Cuando pensamos en los avances que han tenido los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia, una de las primeras cosas que queda rápidamente en evidencia es que nunca les han regalado nada, siempre ha sido gracias a la organización, a la movilización de los trabajadoras, a la concientización, desde los albores del siglo 20, incluso quizás antes, hasta hoy que se han ido logrando avances”, agregó.

En ese sentido, el Jefe de Estado afirmó que “hoy que conmemoramos el brutal asesinato de Tucapel Jiménez y también el comienzo del año sindical es inevitable también hacer ese vínculo. La Memoria como siempre nos recuerda Alicia y tantos grandes luchadores y luchadoras por los DD.HH. no es solo ni principalmente pasado. La vigencia de las luchas que dieron quienes nos antecedieron, hoy en el presente. Y hoy como Presidente quiero entregarles a través del recuerdo de Tucapel Jiménez un saludo a su familia, a sus seres queridos, a todos los que en su momento lucharon contra la dictadura en nuestro país y también al movimiento sindical de hoy, a quienes respetando su autonomía, como corresponde, les deseamos el mayor de los éxitos, porque el éxito del sindicalismo, de la organización de los trabajadores, es también el éxito del gobierno”.

Además del Mandatario estuvieron presentes los ministros Mario Marcel (Hacienda), Jeannette Jara (Trabajo), Carlos Montes (Vivienda), Giorgio Jackson (Desarrollo Social); además del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, entre otras figuras políticas.

El Presidente sostuvo, además, que “cuando empieza el año sindical, es para mí importante decirles que tenemos una agenda muy importante en este sentido. El avance del proyecto de 40 horas que está entrando a sus trámites finales es tremendamente relevante gracias a la organización que se ha generado transversal en el mundo de los trabajadores. El tratado 190 de la OIT me recordaba la ministra Jara que también se está poniendo en marcha. La reforma de pensiones. El sistema nacional de cuidados. Son parte de la agenda de este gobierno que sin los trabajadores no podría ser posible”.

“Y por eso bien vale la pena recordar el que quizás es el legado más perdurable de un hombre como Tucapel, que es el llamado a la unidad en momentos difíciles, viniendo desde posiciones políticas que en algún momento difirieron, pero cuando se comprende que solamente la unidad es lo que permite avanzar hacia una mayor dignidad, hacia mejores condiciones de vida, hacia mayor justicia, es algo que no se puede matar ni aún con la alevosía con la que trataron de silenciar a Tucapel”, añadió.

En esa línea el Mandatario recordó que “en 1982 yo no estaba vivo, nací en 1986, pero cuando me enteré de las venas cortadas de Juan Alegría, la verdad es que pese a que no haya estado vivo en ese momento, uno no puede sino también compartir la rabia, la frustración y el deseo de justicia. Las condenas fueron en 2003, 21 años tuvieron que pasar y ahí la importancia de los luchadores por los DD.HH. en Chile, que han mantenido viva la memoria de manera persistente, pese a los intentos por silenciarla durante tanto tiempos es también fundamental”.

“Entonces, en este aniversario se mezclan varias cosas, la tradición del sindicalismo chileno que es tan, pero tan rica y de la cual tenemos tanto que aprender todavía, la lucha por los DD.HH., el valor de la democracia, la unidad de las y los trabajadores para poder avanzar en mayor justicia y también la agenda que tenemos hoy en el presente que es la mejor manera de mantener viva la herencia y el legado de grandes personajes como Tucapel Jiménez, María Rozas, Clotario Blest y tantos otros dirigentes sindicales que dieron incluso la vida por su país”, cerró Boric.