Presidente del Partido Republicano dice que José Antonio Kast tendrá “un rol fundamental” en campaña por el ‘A favor’

Este martes el Presidente Gabriel Boric llegará al salón de honor del Congreso en Santiago para participar de la ceremonia final de entrega de la propuesta constitucional. Luego de este hito, quedará todo listo para que se convoque oficialmente al plebiscito del 17 de diciembre y se de inicio a las campañas por el ‘A favor’ y el ‘En contra’.

En ese marco, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, adelantó que José Antonio Kast tendrá un “rol fundamental” en la propaganda que busca aprobar el texto elaborado por el Consejo Constitucional: “En la retina de la mitad de Chile, al menos, está que efectivamente es una de las personas que podría resolver gran parte de los problemas que tenemos”.

“Él tiene que salir a comunicarlo y ha estado recorriendo las distintas regiones de Chile, reuniéndose con mucha gente, explicando por qué llegó a la convicción que efectivamente es bueno para Chile votar ‘A favor’ y las medidas que se están proponiendo. Eso es súper positivo”, añadió en conversación con Radio Agricultura.

Días atrás, desde Chile Vamos y republicanos definieron que las figuras presidenciales de sus tiendas -como Kast y Evelyn Matthei- no saldrían en la franja del ‘A favor’. No obstante, consultado respecto a la aparición de Kast en la instancia propagandística, Squella sugirió que “si es que lo estiman así, van a estar disponibles no solo José Antonio, sino que los otros líderes de los distintos partidos”. Precisó, eso sí, que “la franja pone el foco en una participación ciudadana más que en las dirigencias políticas”.

“El mismo José Antonio, en todo este proceso, ha estado muy atento a cuáles son esos cambios necesarios para que el día de mañana se pueda enfrentar desde un eventual gobierno la delincuencia tal como está desarrollada hoy día, el terrorismo, el crimen organizado y así fuimos llegando todos al convencimiento”, agregó.

Sin embargo, reparó en que se inclinaría “por tener mucho cuidado para que no se nos predencialice la franja, para que pongamos el foco en las bondades que tiene el texto y en cómo le haría bien a Chile que esa fuera la Constitución vigente dentro de los próximo años”. Y es que justamente la idea de la campaña es no presidencializar la franja ni la elección.

Desde las colectividades detrás de el ‘En contra’ esperan llenar ese espacio con movimientos ciudadanos que estuvieron por el Rechazo como Salud Libre, Con Mi Plata No, La Coordinadora y la Confederación Nacional de Padres y Apoderados.

Desmarque de Rojo Edwards

La semana pasada, en conversación con La Tercera PM, el senador Rojo Edwards (republicano) defendió su posición de votar ‘En contra’ del texto elaborado por el Consejo Constitucional, a contrapelo de la tienda donde milita -donde la mayoría está por el ‘A favor’-. Entre otras declaraciones, el legislador aseguró que “existe una mayoría de republicanos que está en contra”.

Consultado respecto a la veracidad de esos dichos, el timonel del partido respondió que “para nada, de hecho, (...) nuestros 22 consejeros llegaron a la convicción de que este texto es mejor que el que tenemos vigente hoy día”, dijo, agregando que toda la dirigencia de la colectividad llegó a la misma conclusión.

El senador Rojo Edwards. Foto: Jesús Martínez / Agencia Uno.

“Es totalmente irreal, eso confunde, no tiene ningún tipo de asidero en la realidad. Pero, más allá de eso, es bastante común a estas alturas que cuando el partido avanza hacia un lado, el senador Edwards está en un sentido contrario. Yo creo que nunca terminó por superar la elección interna, es que terminó 87% versus 13%. La verdad es que le dolió en el alma. Yo lo invitaría a superar las cosas”, arremetió.

“Es nuestra gran oportunidad”

A pesar de los desmarques dentro del sector, el timonel del Partido Republicano explicó que los partidos que se han definido por el ‘A favor’ son “básicamente los mismos que el año pasado estuvimos por rechazar ese texto refundacional (de la Convención Constitucional)”.

Por el contrario, aseguró, “quienes estuvieron por refundar Chile el año pasado, están hoy día muy en contra, y van a hacer lo imposible para que no prospere este texto constitucional. En eso el Frente Amplio y el Partido Comunista llevan la batuta”.

A juicio de Squella, “eso te dice mucho también, o sea, ¿por qué alguien como Gabriel Boric, Daniel Stingo, Daniel Jadue, Hugo Gutiérrez están tan en contra de esto y son capaces de difundir noticias falsas y mentiras como lo hemos visto en el último tiempo? Lo hacen precisamente porque sienten que se les arranca la posibilidad de tener mayor poder y captura del Estado como lo tenían pensado cuando diseñaron ese proyecto que se rechazó el 4 de septiembre”.

“Esta es nuestra gran oportunidad para que una amenaza así nunca más, al menos en el mediano plazo, se vuelva a presentar en Chile”, añadió.