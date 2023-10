Sin José Antonio Kast en la franja y con equipos de campaña designados: la derecha se despliega por el “A favor”

Los presidentes de los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano se volvieron a reunir el martes en la noche con los creativos de la franja del Rechazo del plebiscito de salida del año pasado: el académico Gonzalo Müller (UDI), el exconvencional Bernardo Fontaine (RN), el exdirector de la Secom Jorge Selume (Evópoli) y el abogado Marco Antonio González (Partido Republicano).

En el encuentro se formalizó una decisión que ya estaba zanjada durante los últimos días. Los personeros se harán cargo de la conceptualización y despliegue comunicacional de la nueva campaña constitucional, esta vez por el “A favor”.

Y es que, a casi dos meses del plebiscito del 17 de diciembre, tanto Chile Vamos como el Partido Republicano ya se están desplegando para apoyar la propuesta que emanará del Consejo Constitucional. La arremetida está cuesta arriba, pues la mayoría de las encuestas muestran una ventaja de la opción “En contra”. De ahí que en los partidos ya se comenzaron a movilizar.

La arremetida más fuerte partió este jueves con la difusión de contenido por redes sociales y el despliegue en terreno. Pero en lo estratégico los partidos no se han quedado atrás. De esta manera, ya se han tomado definiciones respecto de lo que será el eje de la campaña.

Las gestiones por la franja

Uno de los temas que más apuran es la franja televisiva, pues el primer episodio debe ser entregado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el próximo 14 de noviembre. De ahí que los partidos apostaron por fichar a los excreativos de la franja del Rechazo, la cual fue bien evaluada pues ayudó a obtener el histórico 62% con el que se le cerró la puerta a la propuesta de la extinta Convención Constitucional.

Una de las primeras definiciones que se tienen en la campaña es que, al igual que en el plebiscito pasado, se le dará protagonismo a la sociedad civil, y los políticos no aparecerán en la primera línea. De esta manera, los republicanos definieron que su líder y figura presidenciable, José Antonio Kast, no aparecerá dentro de la franja televisiva. Lo mismo ocurrirá para la carta de la UDI, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Justamente la idea es no presidencializar la franja ni la elección.

En ese espacio, esperan llenar con rostros ciudadanos que estuvieron por el Rechazo. Ahí se menciona a miembros de la sociedad civil como Salud Libre, Con Mi Plata No, la Coordinadora y la Confederación Nacional de Padres y Apoderados.

Un segundo eje será el poner énfasis, por parte de Chile Vamos, de que el texto es mejor que la Constitución actual y de que se cumplió el compromiso de haber rechazado la pasada propuesta constitucional por una alternativa de mejor calidad. En ese sentido, se recogerán los temas clave de lo que fue el rechazo pasado, como la seguridad, pensiones y migraciones. Se piensa usar conceptos como la “Constitución de la seguridad”, haciendo alusión a medidas como la creación de una Defensoría de las Víctimas.

El tercer punto que se pretende construir de la campaña es respecto a poner el contexto político y social en que se discute la Constitución. En ese sentido, tendrá un énfasis en el escenario económico y de seguridad que se está dando, y se harán críticas al manejo del gobierno respecto al tema. La idea es relevar que la propuesta de nueva Constitución podría mejorar el clima actual.

El consejero republicano Sebastián Figueroa. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El despliegue republicano

Durante esta semana desde el Partido Republicano definieron que el jefe de campaña para esta elección será el consejero Sebastián Figueroa. El ingeniero y representante de la Región de O’Higgins fue una especie de coordinador de los consejeros y es valorado por sus capacidades de gestión.

En el partido de Kast el despliegue ha sido más intenso, pues la tienda es la que domina el Consejo Constitucional, y creen en el sector que el éxito o fracaso de este proceso repercutirá en el capital político del partido y del propio Kast.

Por ello, durante los últimos días comenzaron a pensar en estrategias de campaña. Una de las definiciones que se tomaron fue la de sustituir el eslogan “Si la lees, la apruebas”, por el concepto de “mejor” que la actual Carta Magna.

Esa frase, de hecho, fue difundida por videos en redes sociales de los principales dirigentes de republicanos, como Kast, o el presidente del partido, Arturo Squella. Ahí, además, se relevaba parte del contenido que resulta atractivo para el público de derecha, como las medidas de seguridad, el aumento de libertades y las restricciones a la migración ilegal.

Adicionalmente, el diseño de republicanos incluye que el propio Kast siga recorriendo el país, y está en evaluación si seguirá o no participando del streaming de YouTube llamado “Semana Re”, en el cual ha defendido el proceso constituyente junto a otros referentes, como su brazo derecho, el director ejecutivo de Ideas Republicanas, Cristián Valenzuela.

En Chile Vamos, en tanto, también se contempla el despliegue de sus figuras. Por ejemplo, ayer estuvo el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, en la Región de O’Higgins, junto a parlamentarios de la zona, como el diputado Diego Schalper (RN) y los consejeros de la derecha que representan a la zona.

“El año pasado hicimos el ejercicio de entregarle la posta a la ciudadanía. Hoy día necesitamos que la sociedad civil, los agricultores, los mineros y la gente del comercio sepa que cerrar esta etapa le va a dar estabilidad a Chile”, dijo Macaya.

La idea de la contienda electoral también contempla revivir lo que fue el eje del 62%: el Partido Republicano, Chile Vamos y el centro político agrupado en Amarillos y Demócratas. En ese sentido, es que se espera contar con el apoyo de este último grupo, para lo cual han estado en conversaciones.