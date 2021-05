Provoste desdramatiza críticas por conversaciones entre Ejecutivo y Senado: “Estamos contribuyendo a este diálogo sin ninguna mirada electoral”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, desdramatizó los cuestionamientos desde sectores de la oposición al diálogo que ha sostenido con el Ejecutivo y aseguró que desde la mesa de la Cámara Alta están contribuyendo a este proceso “sin ninguna mirada electoral”.

Según consigna La Tercera en esta edición, sectores del Frente Amplio, del PC e incluso del PR y la DC han planteado sus inquietudes ante el canal de conversaciones que se abrió entre el Senado y el gobierno. Esto implicó que incluso ayer desde el FA se restaran de la reunión que realizó anoche entre Provoste y los jefes de bancada de la oposición.

Consultada por este tema en Radio Pauta, la legisladora sostuvo que “en este diálogo hay espacios para todos quienes quieran contribuir, nosotros no le asignamos ninguna cuota de dramatismo al que nosotros seamos capaces de tener opiniones distintas”.

“Estamos contribuyendo en este diálogo sin ninguna mirada electoral. Pareciera que hay algunos sectores que están más preocupados de aquello. Nuestro foco está en las familias, en la situación dramática que se está viviendo en el país, y en la necesidad de poder llegar con un sistema de apoyos que este gobierno no ha tenido durante todo este tiempo”, expresó la senadora.

“Esto no tiene ninguna otra lógica que establecer un diálogo muy acotado respecto de temas que están enfocados a las urgencias de las familias en nuestro país y tampoco reduce las conversaciones que se dan y que son legítimas de un Parlamento”, comentó Provoste.

Sin embargo dijo que “hay algunos (políticos) que buscan algunos elementos para restarse porque no les interesa un diálogo verdadero con las organizaciones y esperarían que sus proyectos sean los que se presenten”.

En este sentido, sostuvo que “no basta el diálogo entre nosotros, no basta el diálogo solo del mundo parlamentario, no basta el diálogo sólo de los partidos, nosotros tenemos que ser capaces de liderar un diálogo amplio con las organizaciones sociales (...) Esto no va a ser la propuesta de los parlamentarios de oposición. Esto va a ser la propuesta que concordamos escuchando también a diversas organizaciones, a centros de pensamientos (...)”.

La presidenta del Senado también sostuvo que se hacen cargo de los reclamos que han surgido hacia los acuerdos anteriores entre Congreso y Ejecutivo y que por eso están intentando “un modo distinto de hacer las cosas”.

“La ciudadanía nos puso en una posición de que nosotros perdimos las elecciones, nosotros no somos gobierno, y, por lo tanto, la única forma que hoy tenemos de enfrentar las urgencias dramáticas de las familias es a partir del diálogo con este gobierno que eligió la ciudadanía”, concluyó.