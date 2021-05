Gobierno socializa nueva propuesta y Provoste enfrenta tensión en la Cámara de Diputados

Un encuentro crucial para el rumbo del acuerdo de “mínimos comunes” con el gobierno tenía en agenda al cierre de esta edición la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC). ¿Su contraparte? Los jefes de todas las bancadas de la centroizquierda con representación en la Cámara de Diputados.

La cita se había intentado coordinar inicialmente para este lunes, sin embargo, los reparos y aprensiones de algunos dirigentes en esa corporación terminaron dilatando su convocatoria para esta noche, a las 20.30 horas.

Así se dejó ver en el grupo de WhatsApp que comparten los representantes de los comités, donde al informarse del interés de sostener una reunión por parte de Provoste, sectores del Frente Amplio, del PC e incluso del PR y la DC plantearon su inquietud ante el canal de diálogo que se abrió entre la Cámara Alta y el Ejecutivo.

“Le estamos prestando ropa a Piñera”, se leía en uno de los mensajes que intercambiaron los legisladores.

Y, pese a las gestiones y a los intentos de Provoste de marcar que este acuerdo no sería un “salvataje” para el Presidente, la molestia de los diputados no se disipó. De hecho, ante la invitación de la líder del Senado, los parlamentarios del Frente Amplio definieron restarse como bloque de la convocatoria.

Así lo confirmó la jefa de la bancada de Comunes, Claudia Mix: “Decidimos que no participaremos (de la reunión con Provoste), porque creemos que hoy lo urgente es avanzar en la discusión de los proyectos que la gente está esperando y se debe hacer al alero de las distintas comisiones en el Congreso”, sostuvo. Y agregó: “No amerita una reunión con otras características, no somos parte y no hemos sido parte de ninguna reunión de mínimos comunes y de ningún tipo de acuerdo con el gobierno, lo que estamos dispuestos a discutir es dentro del marco del debate del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas”. En el PC, en tanto, aseguraban que irían representados por el jefe de bancada, Amaro Labra.

Desmarques más o menos, en la Cámara Baja los diputados reconocían que la tensión marcaría la cita con la senadora por Atacama, en momentos cruciales para los avances de las tratativas con La Moneda.

El encuentro de Provoste con los diputados se da, además, luego de que los parlamentarios de la Cámara presentaran un proyecto de Renta Básica Universal justamente en medio de las conversaciones de Provoste con el gobierno y cuestionaran que no se incluyera dentro del acuerdo una reforma tributaria que grave a los altos patrimonios y tampoco el royalty minero que ha defendido el sector en esa corporación.

Quienes están por un entendimiento saben que es clave incluir a todos los sectores en las conversaciones para que el paquete de ayuda tenga éxito. Y para eso Provoste debe hacer gestiones más allá del Senado. Esto, sobre todo, porque sus votos serán cruciales al momento de aprobar los proyectos de ley en el Parlamento.

La propuesta del gobierno

La reunión de Provoste con los jefes de bancadas de la oposición se da a horas de que el sector presente una contrapropuesta al planteamiento que la noche de este lunes socializó el Ejecutivo, proponiendo ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia al 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), además de aumentar la deuda pública del país para enfrentar la crisis.

Entre otras medidas, La Moneda planteó la creación de un programa especial Covid-19 de apoyo a las pymes, con una” inyección especial de recursos por $1.000 millones de dólares, para financiar subsidios a las pequeñas y medianas empresas”.

Mientras que para apoyar a las pequeñas y medianas empresas se implementarán medidas por vía administrativa y legal para contribuir a su apoyo en el contexto de la pandemia, como postergación del IVA y un proyecto de ley de alivio tributario.

Respecto del primer punto, la propuesta establece que “se propondrá la postergación del pago del IVA para los meses de mayo, junio, julio y agosto para pymes con caídas en venta de 20% o más, a través de la modificación al decreto vigente”.

Sobre el proyecto de ley de “alivio tributario a las pymes”, esto contempla una “disminución transitoria, hasta el 31 de diciembre del año 2021, de la tasa de interés penal, desde un 1,5% a un 0,5% mensual por cada mes o fracción de mes, por mora en el pago de todo tipo de impuestos y contribuciones”.

Provoste aclara el alcance del acuerdo

En medio de todo ese escenario, la líder de la Cámara Alta aclaró este martes punto por punto las críticas que han surgido en torno al diálogo con La Moneda y detalló algunos de los puntos que alcanzaría a tocar el acuerdo.

“Esta agenda es un diálogo acotado a cuatro temas enfocados en las urgencias de las familias de Chile, las pymes y otros sectores postergados, como el turismo, comercio, cultura y las/os trabajadores independientes y de la salud. Se trata de resolver temas centrados en las personas y sus necesidades. No es un “acuerdo nacional” para incorporar todos los temas del debate político. Se trata de concentrar los esfuerzos en la emergencia social que viven miles de chilenos”, indicó la presidenta del Senado a través de un extenso “hilo” en la red social Twitter.

Asimismo, la legisladora sostuvo que “el Congreso tiene la obligación de buscar fórmulas para resolver los problemas y que el gobierno enmiende el camino fracasado de su gestión en pandemia. No es “salvataje”. Mientras Sebastián Piñera sea Presidente en ejercicio, es a él a quien tenemos que exigir soluciones”.

Contrapropuesta opositora

Según quienes han estado trabajando en una contrapropuesta al planteamiento de La Moneda, en las últimas horas se han alcanzado algunos avances. “La estamos construyendo”, aseguran desde la oposición.

La idea del equipo técnico es que durante el miércoles o a más tardar el jueves se pueda entregar un borrador con los puntos intransables del sector.

Así, quienes están a cargo del texto han sostenido reuniones con distintos gremios y fundaciones de la sociedad civil para recoger opiniones e insumos. Por ejemplo, este martes sostuvieron una cita con la Central Unitaria de Trabajadores y la Fundación para la Superación de la Pobreza.

La contrapropuesta opositora se está construyendo sobre la base de que lo planteado por el Ejecutivo es “insuficiente”. Por ejemplo, en materia de Renta Básica Universal, dicen en el sector, no solo se debe debatir el tema de la cobertura, sino que los montos que llegarán a las familias.

En materia de pymes también hay reparos en cuanto a los montos. “El apoyo para las pequeñas empresas de US$ 1.000 millones es insuficiente. Se requiere más apoyo fiscal directo -sin fondos concursables- a las pequeñas empresas que están en crisis de liquidez. Mínimo apoyo en subsidios debiera ser US$ 3.000 millones, como lo piden todos los gremios”, sostuvo ayer el vicepresidente del Senado y miembro de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC).

Mientras que Ricardo Lagos Weber (PPD) afirmó: “La propuesta del gobierno es un esfuerzo para generar un diálogo, pero a todas luces lo que está indicado ahí requiere una mayor profundización y claridad (...). Este propuesta hay que mejorarla sustantivamente, ya que aún estamos lejos de poder llegar a un entendimiento”.