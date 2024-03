“Red de corrupción de cuello y corbata”: gobierno y Fiscalía dan por superada polémica generada por vocería de Vallejo

Este jueves, tanto el gobierno del Presidente Gabriel Boric, como el Ministerio Público, encabezado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, dieron por superada la polémica generada por las declaraciones de la ministra Camila Vallejo.

Es que la vocería del martes de la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, tras la formalización y prisión preventiva para el ex jefe nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, abrió una disputa entre el Ejecutivo y la Fiscalía.

A Muñoz se le imputa haber entregado información reservada de causas penales al abogado Luis Hermosilla, que es investigado en el Caso Audios, por posibles coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión del Mercado Financiero (CMF). Pero además, en la audiencia se expusieron antecedentes relacionados con figuras de la derecha, como el exministro del Interior Andrés Chadwick y el excanciller Andrés Allamand. También el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Ante esto, esa tarde Vallejo dijo: “Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. FOTO: DEDVI MISSENE.

Los dichos de la portavoz fueron retrucados por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien instó a Vallejo a aportar los antecedentes correspondientes ante la persecutora que está a cargo del caso.

“Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”, dijo en entrevista con Meganoticias esa misma noche.

Las palabras del fiscal obligaron a la vocera a aclarar sus dichos. En diálogo Radio Universo, el miércoles dijo que lo “que hemos señalado desde el gobierno es que aquí hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, dados los propios antecedentes que se han presentado en la audiencia de formalización, y que terminaron además con la prisión preventiva del exdirector general de la PDI”.

Y agregó: “Si tuviéramos nuevos antecedentes, los vamos a poner inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía es la que investiga y los tribunales son los que van a determinar”.

Disputa superada

La mañana de este jueves, la máxima autoridad del Ministerio Público reveló que la ministra vocera de la administración Boric lo llamó para abordar el tema. Valencia afirmó que nunca fue su intención corregir las declaraciones de Vallejo.

“Yo no salí a corregir a la ministra Vallejo. No tengo autoridad ni tampoco creo que me corresponda corregir a una ministra de Estado. Ayer hablé con la ministra Vallejo un par de veces durante el día. Para poder intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que yo traté de transmitir y qué es lo que ella trataba de transmitir. Ella me llamó, pero no me parece muy relevante eso, pero fue ella la que llamó. Y además yo valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones”, sostuvo en entrevista con Radio ADN.

Valencia recordó que la secretaria de Estado “se refirió más de una vez sobre el tema públicamente y además el gobierno, la ministra (Carolina) Tohá, todos salieron. Y lo que rescato de aquello, de sus afirmaciones, y creo que el punto para mí está suficientemente superado, es que lo que rescato es que existe un interés del Ejecutivo en que los hechos se esclarezcan”

El fiscal nacional, Ángel Valencia. Foto: Pablo Ovalle / Agencia Uno.

Además, agregó que escuchó “sus explicaciones, me parecieron suficientemente claras. Yo no puedo menos que compartir esa preocupación, ese interés, porque estos hechos se esclarezcan, porque son graves, son muy graves”

A nombre del Ejecutivo y en el mismo tono del fiscal nacional, en esta jornada fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio por superada la polémica.

“Tanto en el Gobierno de Chile como en la Fiscalía, y uno esperaría que así actuáramos todos los que tenemos tareas públicas, no hay espacio para poner en duda nuestras relaciones”, recalcó en un punto de prensa tras recibir en La Moneda al nuevo director general de la PDI, Eduardo Cerna.

La secretaria de Estado argumentó que tanto el gobierno como la Fiscalía tienen en materia de seguridad “una tarea que obliga a una enorme coordinación y colaboración, y eso nunca ha estado en duda”.