Fiscal Valencia insta a ministra Vallejo a “aportar información” tras afirmar que existe “una posible red de corrupción de cuello y corbata”

La tarde de este martes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “hay indicios” de una posible red de corrupción “de cuello y corbata”, en el marco de la formalización por delitos reiterados de violación de secreto del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, causa en la cual la magistrada Francis Fell Franco, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dictó prisión preventiva contra el imputado.

En ese contexto, la vocera de gobierno condenó -en un punto de prensa- los hechos por los cuales se le acusa al extitular de la institución policial, calificándolos de “máxima gravedad”, en los que -según dijo- estarían implicados también “expersoneros de gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición”.

En torno a la aseveración de esta “red” que se habría creado para posiblemente “entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción” por parte del Ministerio Público, el fiscal Ángel Valencia, instó a la secretaria de Estado a aportar los antecedentes correspondientes ante la persecutora que está a cargo del caso.

“Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa (...) La investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que hoy día se han hecho públicos”, dijo en entrevista con Meganoticias.

Cabe señalar que la investigación contra el exdirector de la PDI se hizo pública tras un reportaje Ciper Chile, donde se revela información que vincularía al imputado con el traspaso de información al abogado Luis Hermosilla, respecto de investigaciones policiales en curso, advirtiéndole sobre las diligencias que pedía Carabineros en la causa por malversación y lavado de activos en contra de su antecesor, Héctor Espinosa. También se detectaron eventuales filtraciones de -a lo menos- otras cinco investigaciones que llevaba la PDI, entre ellas el caso Dominga.