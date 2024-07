Sálvese quién pueda: ahora denuncian en Comisión de Ética a juez Sergio Muñoz por haber filtrado a su hija fallo que incidía en compra de departamentos

“Graciel Muñoz le señala a Valentina Riquelme (ejecutiva de Inmobiliaria Fundamenta) que ‘este proceso puede durar años y no creo quiera, ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema’”.

El texto anterior es parte de la denuncia que ingresó este martes al despacho del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, por parte del abogado Marco Antonio Fuentes. El profesional representó en el pasado a la Inmobiliaria Fundamenta y logró, el año pasado, inhabilitar al presidente de la Tercera Sala, ministro Sergio Muñoz. Esto luego de alegar que la hija del magistrado, la abogada y también jueza Graciel Muñoz, había firmado dos promesas de compraventa sobre dos departamentos del megaproyecto “Eco Egaña”, según reveló en esa época Pulso PM.

La jueza Graciel Muñoz y su padre, el presidente de la Tercera Sala Sergio Muñoz.

Aprovechando que el propio Blanco, en una decisión inédita y sorpresiva, convocó de oficio -sin pasar por los votos del pleno del máximo tribunal- a la Comisión de Ética, es que el abogado Fuentes aprovechó el impulso y solicitó que dicha instancia también se pronuncie por lo que ocurrió con el magistrado Sergio Muñoz. Cabe hacer presente que durante estos días se han reactivado las diligencias en que se indaga a cuatro ministros María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus, Ángela Vivanco y Mario Carroza. Esto tras una serie de reportajes de Ciper en que se revelan conversaciones vía Whatsapp que darían cuenta de supuestos actos de tráfico de influencias en nombramientos judiciales.

¿Información privilegiada padre-hija?

El caso de Muñoz es distinto y ocurrió hace dos años y fue develado por Pulso PM. En la actual denuncia, que va dirigida a Blanco por ser también quien preside la Comisión de Ética, se estampa que de la conversación entre la magistrada de garantía -sancionada por teletrabajar en pandemia desde Italia- y su ejecutiva inmobiliaria, se desprende que el “(juez) Muñoz entrega información sensible y detallada a su hija”.

Esto último ya que, como se lee en el documento, Graciel Muñoz habría tenido acceso al acuerdo “respecto de los recurso de casación en la forma y fondo que estaban sometidos a su conocimiento (de Sergio Muñoz, como integrante de la sala). A su vez, le da a conocer su opinión respecto del futuro del proyecto “Egaña Sustentable”, quien creía que éste se iba a mantener paralizado por un largo periodo de tiempo. Todo lo cual conlleva a determinar que la información privilegiada con la que contaba el Ministro Sr. Sergio Muñoz, fue utilizada para intentar que su hija, Graciel Muñoz, obtuviera un beneficio económico con los dineros invertidos en los diversos proyectos de Inmobiliaria Fundamenta”.

“Mi papá me recomendó que moviera esas platas”

Para pedir que la Comisión de Ética integre este caso a los que ya están abiertos, el abogado incluye la declaración notarial que hizo Valentina Riquelme ejecutiva de Fundamenta quien comentó cómo Graciel Muñoz se hizo de cuatro departamentos y luego -tras conocer supuestamente el resultado de la sentencia- le pidió retrotraer la compra del edificio que estaba paralizado y trasladar sus abonos a otros dos inmuebles.

“Yo le expliqué que eran dos proyectos diferentes y que Eco Irarrázaval estaba a punto de escriturarse y que lo que pasaba en particular con el proyecto Eco Egaña no afectaba a otros proyectos y que por lo demás era muy factible se pudiera reiniciar pronto. Le manifesté que seguramente había leído algunas noticias positivas en los medios de comunicación y que debíamos esperar la resolución legal. En ese momento ella me señaló: “Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto”, se lee en el escrito.

A juicio del denunciante “resulta manifiesta la vulneración del principio general de reserva por parte del ministro Sergio Muñoz. Tal como lo señalamos al entregar los antecedentes de hecho, el ministro Sergio Muñoz le da a conocer a su hija, Graciel Muñoz, quien había suscrito dos promesas de compraventa respecto de departamentos, bodegas y estacionamientos en el proyecto “Egaña Sustentable”, detalles importantes respecto del futuro del proyecto en cuestión”, apuntan.

Junto con esto, detallan al ministro Blanco que fue el propio juez Muñoz quien le indicó a su hija “que era más conveniente que “moviera esas platas” que había invertido, razón por la cual Graciel Muñoz se comunica con doña Valentina Riquelme, Jefe de Proyecto de Inmobiliaria Fundamenta, para solicitarle usar los dineros que había invertido en “Egaña Sustentable” para pagar lo que le restaba de su inversión en otro proyecto inmobiliario de la misma empresa, este era, “Eco Irarrázaval””.

La Corte Suprema en modo “Mute”

Finalmente se lee en la presentación, que deberá ser respondida por la Comisión, que el ministro Muñoz “además de darle a conocer a su hija detalles sensibles e importantes sobre el futuro del proyecto “Egaña Sustentable”, le da su opinión respecto de lo que él visualizaba respecto del mismo. Es así que le indica a su hija, que el proyecto, probablemente, no se reanudaría en un corto periodo de tiempo, dejando entre ver que el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, en instancias que éste aún se encontraba conociendo de los recursos deducidos, sería desfavorable para la Inmobiliaria Fundamenta. Esto lo podemos ver reflejado en el momento en que Graciel Muñoz le señala a Valentina Riquelme que “este proceso puede durar años y no creo quiera, ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema””.

Presidente Ricardo Blanco. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Pese a que la Corte de Apelaciones de Santiago conoció de la petición de inhabilidad de Sergio Muñoz, se acogió el recurso y en un hecho poco ordinario en el máximo tribunal se tuvo que retrotraer la causa y citar a los intervinientes a un nuevo alegato, ningún integrante de la Corte Suprema, en esa época, levantó la mano para citar a la Comisión de Ética. Tampoco sucedió en los conocidos últimos episodios que tienen tensionado a la cúpula del Poder Judicial, pese a que el propio titular de la Tercera Sala ha sido uno de los más activos miembros en los plenos para pedir investigaciones de sus pares. “Nadie fue capaz de recordarle el caso de su hija”, dice un supremo.

La pregunta que ronda ahora en los pasillos del Palacio de Tribunales es qué hará ahora la Comisión de Ética. Abrirá la puerta a esta nueva denuncia -que podría propiciar una especie de “sálvese quien pueda” o avalancha de acusaciones- o cerrará filas en un caso que involucra al juez con mayor ascendencia en el máximo tribunal y que no pocos ven como un posible presidente por segunda vez de la Suprema.

La pelota quedó en el lado de Blanco.