Senado le rinde homenaje institucional al expresidente Sebastián Piñera

A las 16.24 de la tarde, el Senado inició el homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Sólo algunos minutos antes habían arribado al hemiciclo la familia del exmandatario.

Además de sus familias, quienes se hicieron presentes en el acto fue el círculo político más cercano a Piñera. Así, llegaron juntos los exministros Jaime Bellolio, Juan José Ossa, Karla Rubilar, el exsubsecretario Alejandro Weber y el otrora gobernador de la región de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec.

El acto en la Cámara Alta consistió en unas palabras de todas las bancadas de dicha rama del Congreso, enunciadas por los titulares de cada una de estas. Horas antes del homenaje, eso sí, el comité del Partido Comunista se había restado.

El jefe de ese comité, el senador Daniel Núñez anunció en su red social X que su tienda no participaría del acto cuando faltaban poco más de dos horas para su inicio. La justificación de Núñez fue que “el legado de Piñera fueron las generalizadas violaciones a los DD.HH. Manifestantes cegados y el asesinato de Romario Veloz fue su sanguinaria herencia”.

Con ese panorama, el Senado dio inicio al acto en conmemoración al exmandatario. Quien abrió los fuegos fue el jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza, quien destacó que “la persona del Presidente Sebastián Piñera, su forma de ser, su forma de trabajar y hacer política, deja un legado enorme de valentía, con pasión e inquebrantable voluntad de servir a los demás”.

A los pocos minutos de su intervención, la emoción de Sanhueza fue evidente, al momento que recordaba la pandemia y cómo -el ahora senador- abogó por ayuda económica a los ciudadanos que se encontraban encerrados por las medidas sanitarias y la respuesta del gobierno de Piñera para hacerse cargo de dicha contingencia.

Posteriormente, fue el turno del senador de Demócratas, Matías Walker, quien destacó el compromiso de Piñera con la democracia, “cuando esta estuvo comprometida en distintos periodos”. Así, el senador destacó la oposición de Piñera a la aprobación de la Constitución de 1980, su voto por la opción “No” en el plebiscito de 1988 y la salida institucional a la crisis del estallido de 2019.

El senador José Miguel Insulza, titular del comité del Partido Socialista, resaltó el paso de Piñera por el Senado. Ese periodo, destacó Insulza, “era un periodo en el cual el Senado no tenía mayorías claras, las opciones eran construir país o trenzarse en una lucha opositora. Quienes estuvimos aquí en esa época, recordamos que Sebastián Piñera eligió el camino de trabajar unidos con los que quisieran estar unidos con él”.

“Él cree que más libre fuera la economía de mercado mejor y fue criticado por eso, pero al mismo tiempo sus credenciales democráticas eran absolutamente impecables”, complementó el senador socialista.

A su turno, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, recordó cuando recibió el llamado de Magdalena, la hija del exmandatario, para unirse al gobierno que Piñera encabezó en 2010.

“Me invita en ese momento a ser parte de un gobierno que tuvo una épica especial, en una región como era la del Maule que había sufrido de manera muy particular el terremoto y el maremoto, por lo tanto requería una acción del Estado absolutamente gigantesca”.

“No se nos negó nada, todo lo que necesitamos para reconstruir estuvo a nuestra disposición”, manifestó Galilea, quien en ese mandato, fue intendente de la región del Maule.

La senadora Loreto Carvajal -quien busca ser la presidente de la Cámara Alta- fue la última legisladora oficialista en hablar. En sus palabras, también destacó que Piñera “siempre optó por la democracia” y que “se alejó de toda deriva autoritaria”, destacando que el exjefe de Estado haya votado por el No en el plebiscito de 1988 y haber encauzado la crisis del estallido en el Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución.

En último término, se pronunció el jefe de la bancada de Evópoli, Luciano Cruz Coke -quien también fue ministro presidente del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (actual ministerio de las Culturas), en el primer gobierno de Piñera.

Cruz Coke destacó que, además de ser Mandatario en dos oportunidades, Piñera fue “líder de un sector político del que soy parte y que a la vuelta de la democracia requería una renovación no solamente que volviera a poner sobre la mesa sus credenciales democráticas sino que pudiese ponerse al día con los estándares de una centroderecha moderna, con valores democráticos contemporáneos, universales”

Al cierre del homenaje, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), le dedicó unas palabras directamente a la familia del exmandatario.

“Se destacó la persistencia y la capacidad de trabajo inagotable aquella que nadie sabía de a dónde podía emerger, me imagino que Cecilia lo debe saber mejor, pero que sin pausa de ningún tipo poder entender que había un valor ético en el sentido del servicio publico, eso era una carga en el sentid positivo, donde no había espacio para el descanso, para la duda, había que entender que tal como los mineros esperaban salvarse o que los chilenos esperaban la ayuda en momentos de Covid, eso lo hacía el saber cómo hacer las cosas y quizás con ese lápiz rojo y negro que marcaba cada una de las distintas alternativas, era una formad e decir que esto era sin pausa porque Chile estaba primero

Coloma, además, confesó que “si hay un corajudo que vi en momentos más aciagos, fue precisamente el presidente Piñera con quien no siempre coincidí, pero siempre admiré”

Respecto de la decisión del PC de no estar en el homenaje, el timonel del Senado valoró que el acto “fue muy transversal y con eso yo me quedo, si alguien no participa es una decisión que estará dentro de su esfera. Pero yo me quedo con las intervenciones que fueron llenas de profundidad, de sentido de país y que hacen reflexionar que más allá de las diferencias, hay un sentido de unidad que emerge de cuando en cuando”

El agradecimiento de Cecilia Morel y del piñerismo

Luego del homenaje, Cecilia Morel agradeció brevemente el homenaje de la Cámara Alta.

“No quedan muchas palabras que decir con todo lo que ya hemos escuchado en este lino homenaje de parte de las distintas bancadas, disantos pensamientos, personas adversarios y aliados en todos resalta el espíritu de unidad y d diálogo de Sebastián. Solo quiero agradecer, no tengo más palabras”, manifestó la viuda del exmandatario.

Juan José Ossa, señaló que “como excolaboradores y excolaboradoras es un momento emotivo. Muchos de nosotros pasamos mucho de nuestro tiempo en este edificio, yo tuve el honor de ser el último ministro de la Secretaría General de la Presidencia del presidente Piñera y estar aquí nos emociona, la transversalidad, las palabras que se dieron, los recuerdos personales y sobre todo el recuento que se hizo de su vida pública y política y cómo siempre estuvo disponible para los acuerdos

Sobre la ausencia del PC, el exministro manifestó: “yo me quedo con lo lindo que fue este homenaje, con las lindas palabras que muchos senadores que lo conocieron emitieron y me quedo con que el Presidente Piñera jamás se hubiera restado de un homenaje”