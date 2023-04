Senadora Campillai pide desaforar a Cordero: “Hay personas ciegas que manipulan su celular y son condenadas por los dichos de esta señora”

La senadora independiente por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud para el desafuero de la diputada María Luisa Cordero, legisladora independiente de la bancada de Renovación Nacional. La acción, apunta a dar lugar a la tramitación de una querella por el delito de injurias graves con publicidad contra la psiquiatra.

En marzo pasado, en un comentario radial en El Conquistador, Cordero afirmó que Campillai finge su ceguera. “Tiene un ojo que le funciona”, aseguró.

La senadora perdió la visión en sus dos ojos y los sentidos del gusto y el olfato al recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada contra su rostro cuando esperaba la locomoción colectiva mientras se desarrollaba una manifestación en San Bernardo el 26 de noviembre de 2019.

“Cuando supe de los dichos de la doctora, fue un ataque terrible, fue un ataque muy violento, fue un ataque discriminatorio y además revictimizante, y no tan solo para mí, sino también para mi familia que sufrió al igual que yo, porque mis hijos también tienen redes sociales.

El excapitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda fue condenado a 12 años y 182 días de presidio en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por el caso.

“Esto no puede volver a ocurrir, soy víctima de violaciones a los derechos humanos por parte de un agente del Estado y no pueden revictimizarnos, porque aquí no ha habido justicia aún para todos. Soy uno de los pocos casos que ha tenido justicia”, señaló Camplillai.

“Hoy no soy yo quien tiene que demostrar que estoy ciega, es ella que tiene que demostrar que yo veo y garantizo y aseguro que va a perder”, dijo al concurrir junto a su equipo jurídico al Palacio de Tribunales la mañana de este jueves para formalizar la solicitud de desafuero.

“El daño no ha sido tanto para mí, ha sido para mis hijos, para mi familia, pero también ha causado daño a otras personas, porque hoy hay personas ciegas que manipulan su celular y son condenadas por los dichos de esta señora, que un ciego no puede manejar un celular y les cuento que sí y se puede manejar un computador y son herramientas de trabajo para personas con discapacidad como nosotros”, señaló la legisladora.