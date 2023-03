Vicepresidente de la Cámara dice que Cordero no está protegida por fuero ante dichos contra senadora Campillai

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi, aseguro que María Luisa Cordero no contaría con fuero parlamentario si es que la senadora Fabiola Campillai presenta acciones legales por las afirmaciones que hizo en su contra la psiquiatra.

“Hay una propagación de intolerancia, de no convivencia, y de una agresión que si bien no es física, es verbal, pero es de una odiosidad impensada e inaceptable”, lamentó Bianchi en entrevista matinal este jueves en radio Cooperativa.

En un comentario radial en El Conquistador -en línea con una serie de publicaciones en redes sociales que atacan a la senadora que quedó perdió la visión en sus dos ojos, y los sentidos del gusto y el olfato, al recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada contra su rostro mientras cuando esperaba la locomoción colectiva mientras se desarrollaba una manifestación a fines de 2019- Cordero afirmó que Campillai finge su ceguera, con una serie de dichos que generaron rechazo transversal.

“El fuero es para todo lo que tú puedas decir dentro del hemiciclo. Fuera del hemiciclo, ahí hay un tema que puede discutirse, no existe tal fuero, y yo entiendo que estas declaraciones fueron fuera del hemiciclo y ahí no debiera aplicar el fuero. Por lo tanto, la senadora está en todo su legítimo derecho de hacer lo que estime conveniente, lo que no quita que nosotros, como mesa de la Cámara de Diputados, efectivamente hagamos lo que tenemos que hacer”, señaló el vicepresidente de la corporación.

Bianchi señaló que le complica y “avergüenza” el hecho de que “la Comisión de Ética, vilipendiada, tiene muy pocas acciones para poder sancionar como debieran sancionarse situaciones como esta”.

El diputado independiente hizo una reflexión sobre los problemas de convivencia y de “intolerancia” que hay en el Congreso.

“Esto tiene que ver con la cosa individual, con la cosa personal y hay pocos, en esto tengo que ser absolutamente transparente, la gran mayoría estamos por una mejor convivencia, por tolerancia y por respeto, pero hay un grupo que permanentemente, en cada sesión, tiene un actuar que raya en la intolerancia. O sea, es imposible seguir aceptando los niveles de descomposición humana que existen al interior de la convivencia que tenemos en el hemiciclo, entonces estos personajes mediáticos, personajes que creen que con este grado de prepotencia y de un actuar inaceptable logran posicionarse en redes, o anda tú a saber si en los sectores que ellos representan, pero nosotros no estamos dispuestos a aceptar nada más”, advirtió.