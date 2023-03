Rechazo transversal a dichos de diputada Cordero contra senadora Fabiola Campillai

Un amplio rechazo generaron en el mundo político los dichos emitidos por la diputada María Luisa Cordero (ind-RN) en contra de la senadora independiente Fabiola Campillai, a quien -en el marco de un programa radial- acusó de mentir sobre su ceguera.

“Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega”, sostuvo la diputada Cordero en declaraciones al programa Sentido Común de radio El Conquistador. “Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total”, agregó.

Cabe recordar que Fabiola Campillai recibió en su rostro el impacto de una bomba lacrimógena el 26 de octubre de 2019, en el marco del estallido social, el que le provocó fracturas en su rostro y cráneo, además de la pérdida de la visión en ambos ojos.

El tema fue abordado esta jornada en la Cámara Alta por el senador PS Fidel Espinoza, quien solicitó a la presidencia del Senado pedir a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Ética de esta “al menos un pronunciamiento respecto de este tema”.

“Quiero condenar este ataque innecesario de una parlamentaria diputada a una senadora que todo el país sabe cómo ha sufrido”, indicó Espinoza. “Ninguna diferencia política ni la necesidad de salir en los medios, puede justificar tanta maldad”, agregó el parlamentario socialista.

En este sentido, Yasna Provoste, jefa de la bancada de senadores DC-independiente -a la cual pertenece Campillai- indicó durante la sesión que “junto con respaldar la solicitud del oficio a la Comisión de Ética, creo que es importante un pronunciamiento de la sala del Senado respecto de los hechos que han sido dados a conocer sobre la diputada Cordero”.

“Estos dichos son violentos, son revictimizantes contra un miembro de nuestra bancada, una senadora que es víctima de violación a los DD.HH., hechos que fueron demostrados judicialmente, y por lo tanto creo que es necesario recabar la unanimidad de la Sala para evacuar un informe que establezca un repudio del Senado a los dichos de la diputada Cordero y que solicite que la Comisión de Ética de la Cámara se pronuncie respecto de aquello”.

Al respecto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que la corporación tiene la “obligación moral” de “respaldar a la senadora Campillai” frente a los dichos de la diputada Cordero, e indicó que solicitará al senador DC Francisco Huenchumilla “redactar algo en esta línea, siendo reflejo de lo inaceptable que resulta este tipo de expresiones, que no hacen sino violentar el sentido del entendimiento en el país y relativizar temas que son extraordinariamente severos”.

Por su parte, senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez, afirmó que “me da vergüenza que (María Luisa Cordero) forme parte de la bancada de diputados de Renovación Nacional”,

“Ella es diputada independiente de RN pero ese no es el espíritu de nuestro partido”, afirmó la parlamentaria.

“No vamos a sanar las heridas de la sociedad si seguimos con estas actitudes negacionistas, violentas, burlescas, irónicas y dolorosas”, agregó.

Senadora Campillai: “Esta es una nueva revictimización”

Tras agradecer el apoyo de sus pares en el Senado, la senadora Fabiola Campillai señaló -entre lágrimas- que las palabras de la diputada María Luisa Cordero se transforman en “una nueva revictimización” de lo que le ha tocado vivir después del fatídico incidente de 2019, y pidió tomar acciones para evitar que la parlamentaria RN-ind. pueda “volver a decir estas cosas”.

“Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad que no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud profesional, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, afirmó Campillai.

Agregó, en este sentido, que “esta es una nueva revictimización, la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni siquiera se pueden imaginar”.

“A lo largo de este tiempo he tratado de salir adelante (…) Es terrible vivir lo que yo viví”, sostuvo la senadora, quien agregó que “ojalá se pueda hacer algo, porque ella no puede volver a decir estas cosas”.

Ministra Tohá: “Fue un ataque inhumano”

Tras participar en la votación de la nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se sumó al repudio hacia las palabras de la diputada Cordero y expresó la solidaridad del Ejecutivo con la senadora Fabiola Campillai.

“Queremos expresar como ministerio, a nombre del gobierno también, nuestra solidaridad con la senadora Fabiola Campillay, por el ataque artero que acaba de recibir de parte de la diputada Cordero. Estamos acostumbrados a los ataques arteros de la diputada, pero además en esta ocasión se trató de un ataque inhumano, una bajeza”, destacó la secretaria de Estado.

“Ella cuenta con nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Realmente la diputada Cordero no está en condiciones, ni si quiera a la altura, para insultar a la senadora Y no solo a ella, sino que hoy mucha gente se siente insultada por estas declaraciones”, agregó Tohá.