Senadora Fabiola Campillai solicitará desafuero de diputada María Luisa Cordero

La senadora Fabiola Campillai (Ind) presentará este jueves -a las 10:00 horas- en la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud de desafuero contra la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN), con el fin de dar lugar a la tramitación de una querella por el delito de injurias graves.

La acción se da luego de que Cordero -en un programa radial- señalara que Campillai no es ciega. “Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total”, dijo.

Cabe recordar que Fabiola Campillai recibió en su rostro el impacto de una bomba lacrimógena el 26 de octubre de 2019, en el marco del estallido social, el que le provocó fracturas en su rostro y cráneo, además de la pérdida de la visión en ambos ojos.

Durante una sesión de la Cámara Alta, tras el conocimiento de las declaraciones, la senadora Campillai -entre lágrimas- señaló que las palabras de Cordero se transformaron en una “nueva revictimización”.

“Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad que no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud profesional, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, afirmó en ese entonces Campillai.

Agregó, en este sentido, que “esta es una nueva revictimización, la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni siquiera se pueden imaginar”.

“A lo largo de este tiempo he tratado de salir adelante (…) Es terrible vivir lo que yo viví”, sostuvo la senadora, quien agregó que “ojalá se pueda hacer algo, porque ella no puede volver a decir estas cosas”, enfatizó la senadora.

Tras el episodio, el Presidente Gabriel Boric respaldó a la senadora e indicó que “el negacionismo a las violaciones de los derechos humanos cometido por la diputada María Luisa Cordero, alojada en una bancada de derecha hoy día, me parece que son inaceptables y que como sociedad entera tenemos que condenarlo. Así que todo mi respaldo senadora, cuente con nosotros”.

El desafuero el acto jurídico mediante el cual a una persona aforada se le retiran sus privilegios, lo que habilita para acusar penalmente a un parlamentario y someterlo a medidas cautelares o condenarlo a una pena.