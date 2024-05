“No descartamos ninguna medida”: diputados oficialistas hacen dura advertencia a jefe del Ejército a la espera de reunión clave con Boric

Este viernes, las 16 horas, está citado a La Moneda el comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, con el fin de dar un reporte personal al Presidente de la República, Gabriel Boric, sobre la muerte del conscripto Franco Vargas, en Putre.

Esto, en el marco del caso de los conscriptos de la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” en Putre, donde el soldado Vargas murió tras la marcha del 27 de abril pasado.

Las señales que emanen del gobierno tras el encuentro serán decisivas para los próximos pasos que dará el oficialismo, donde al menos un sector de la alianza gubernamental está evaluando acciones más severas contra el jefe castrense, en caso de que sus explicaciones no sean aceptables.

Este jueves, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) dijo que “no descartamos ninguna medida que nos entregan la Constitución y las leyes”, al ser consultado si era acusable constitucionalmente el general Iturriaga debido a su responsabilidad de mando en el manejo de esta crisis.

La Carta Fundamental entrega a los diputados la herramienta de eventuales acusaciones constitucionales no solo a la máxima autoridad de la institución, sino que a todos “los generales o almirantes” de la Defensa Nacional, siempre y cuando hayan “comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación”.

Brito agregó que “la permanencia del comandante en jefe Iturriaga va a depender de lo que él exponga al Presidente en La Moneda. Es insostenible que a dos semanas de ocurrida esta tragedia, el comandante en jefe esté realizando vocerías y esté en terreno (recién). La forma cómo ha enfrentado esta situación dista mucho de las crisis anteriores que le tocó liderar, donde vimos proactividad, liderazgo y conducción. Ahora han predominado las conductas erráticas y las contradicciones”.

En todo caso, el diputado, quien integra la Comisión de Defensa de la Cámara, destacó que Iturriaga haya removido al comandante de la Brigada Huamachuco, el coronel Sebastián Silva, y al comandante en jefe de la Sexta División del Ejército, el general Rubén Castillo. Además, se propuso al Presidente de la República el retiro de la institución de ambos altos oficiales por su responsabilidad de mando.

La advertencia de Brito, quien es el representante del Frente Amplio en los temas de Defensa, se suma a la amenaza que realizó el diputado ecologista Félix González (asociado al Frente Amplio), quien a través de sus redes sociales sostuvo que si el comandante en jefe del Ejército no era destituido, juntaría las firmas para una acusación.

No obstante, hasta el momento, González no ha iniciado la búsqueda de firmas, ya que al igual que Brito esperará las señales del gobierno tras la reunión en la que Iturriaga debiera dar algunas explicaciones a Boric.

“Si el general Iturriaga no es destituido, juntaré las firmas para una Acusación Constitucional en el Congreso Nacional. Las prácticas al interior de los regimientos y la falta de transparencia tras la muerte del joven Franco Vargas son inaceptables”, sostuvo el parlamentario ecologista.

En una postura más distante de las acciones constitucionales, el diputado Tomás de Rementería (PS) señaló que “acá ha habido graves deficiencias en la comunicación que ha hecho el Ejército, se ha demorado más de una semana el comandante en jefe, las versiones son contradictorias, hay temas que no se han explicado bien. Hay que esperar la investigación, pero parece evidente que, como mínimo, acá hubo errores, hubo omisiones, me parece que esas personas no pueden seguir en la institución”.

Por ahora, el Ejecutivo ha sido cauteloso a la hora de dar muestra de respaldo o de pérdida de confianza con Iturriaga.

Consultada este miércoles sobre si respaldaba al jefe militar, la ministra de Defensa, Maya Fernández, respondió: “Lo importante ahora es llevar adelante el proceso, la claridad y la transparencia a las madres y padres de qué es lo que ocurrió con sus hijos”.

Al insistirle si apoyaba la labor de Iturriaga, la secretaria de Estado volvió a evadir la pregunta: “Acabo de decir y es lo que voy a contestar el día de hoy, el trabajo nos aboca a conocer los hechos y aportar a la investigación para la tranquilidad de las madres y padres”.

El pasado miércoles, en una gira a la Región de O’Higgins, el Presidente Boric aseguró que había citado a la ministra Fernández y al general Iturriaga “para que personalmente me detallen los hechos y también todas las medidas que se van a tomar para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”.