Servel actualizó la información sobre Pablo Longueira en sus registros y figura como no habilitado para sufragar

El Servicio Electoral actualizó la información de su web respecto al exsenador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Pablo Longueira y figura como no habilitado para sufragar tanto en el Padrón Electoral de Primarias 2020 como en los datos electorales del sitio de consultas del Servel.

El exsenador, registrado en Las Condes, aparecía como no habilitado para votar en las primarias debido a que su partido no inscribió candidaturas en su comuna, para alcaldes, ni en la región, para gobernadores. Sin embargo, versiones de prensa señalaron que no estaba inhabilitado para elecciones posteriores y así figuraba en sus datos electorales, hasta la noche de este jueves.

Tal información se conoce luego que el sitio web The Clinic diera a conocer que el organismo suspendió el derecho de Longueira a sufragio y a postular a cargos públicos, a raíz de la investigación en su contra por el caso SQM. Además de un delito de cohecho ligado a la ley de royalty minero, en la investigación se le imputaron delitos tributarios, sin embargo, fue sobreseído por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, pues el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó querella en su contra. El caso fue abierto hace cinco años.

El Servel no emitió pronunciamiento formal respecto al tema y desde el organismo señalaron que por ley no podrían entregar ese tipo de información.

“No hay nadie más honesto que yo en la política chilena” afirmó hace unos meses Longueira durante una entrevista radial en la que se le consultó por el tema, tras anunciar su intención de liderar a su partido.

Este jueves, tras conocerse su inhabilidad para sufragar, declinó competir en favor del exministro del Interior Víctor Pérez.

Longueira emitió una declaración al mediodía. “He tomado conocimiento de que el Servel me ha inhabilitado para votar y, por tanto, para poder ser candidato”, expuso, solicitando explicaciones al organismo. Horas más tarde emitiría un nuevo comunicado acusando “una oscura maniobra de última hora” para impedir su postulación.

De acuerdo a la publicación de The Clinic el Tribunal de Garantía comunicó que el es exministro posee sus derechos ciudadanos suspendidos por la investigación de financiamiento irregular de la política con dineros de la minera no metálica. La Fiscalía pide una pena de 818 días contra el histórico “coronel” gremialista.