Longueira declina competir por presidencia UDI y asegura que Víctor Pérez aceptó ir como candidato

A poco más de 24 horas de que finalice el plazo para que se inscriban los candidatos para presidir la UDI, la interna gremialista sufrió un fuerte vuelco luego de que el exsenador y exministro, Pablo Longueira, declinara competir por la presidencia del partido que lideró durante seis años (entre 1998 y 2004).

La decisión de Longueira se da luego que el Servel suspendiera su derecho a sufragio para las primarias del 29 de noviembre de candidatos a alcaldes y gobernadores, con lo que no podría postular.

Longueira informó de su decisión mediante una declaración pública, en la que aseguró que reunió con la lista con la que competiría por el sillón UDI y con el exministro del Interior, Víctor Pérez, instancia en la que le solicitó al exministro del Interior que compita como candidato. Según señaló Longueira, Pérez habría aceptado.

“Como todos nos hemos enterado esta mañana, en una oscura maniobra de última hora, se ha buscado impedir mi postulación a la presidencia de la UDI. Nunca en mi vida he ambicionado un cargo. La UDI debe ser siempre un camino para servir a Chile, donde cada uno de sus militantes este a disposición para tomar los desafíos, donde pueda hacer su mejor aporte al propósito común, de hacer de nuestro país un Chile más Justo”, señaló.

“Dado el escenario político del país y la trascendencia de los desafíos electorales que tendremos que enfrentar el próximo año, junto a mi familia tomé la decisión de retornar al servicio público por dos años, después de estar alejado por más de siete”, agregó, y afirmó que “reflexioné largamente desde donde podía contribuir más. Dado que había renovación de Directiva, estimé que debía competir para presidirla y también, ser Convencional en el distrito más adverso a nuestras ideas. Esta mañana nos juntamos todos los miembros de mi Directiva y acordamos solicitarle a Víctor Pérez que me reemplace. Me he reunido con él y con profunda alegría les puedo informar que ha aceptado”.

Además, Longueira sostuvo que “dado que mañana a las 20:00 horas vence el plazo para presentar los Patrocinios, haremos una campaña de 24 horas para reunir, no los 430 que se exigen para inscribir la lista, nuestra meta a partir de ahora será 4.300. ¡10 veces más! Víctor se lo merece y el equipo que lo acompañará también. ¡Volveremos a Sorprender!

“La UDI no la destruyeron nuestros adversarios de izquierda cuando nos asesinaron a Simón y a Jaime, menos lo harán con esta oscura maniobra”, finalizó.