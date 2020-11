Claudio Alvarado y elección UDI: “El ideal sería que Víctor Pérez esté disponible para asumir el liderazgo en una lista de consenso”

Contra el tiempo están las gestiones de los dirigentes de la UDI que buscan que el exministro Víctor Pérez encabece una lista de consenso para liderar el partido, que tiene fijadas elecciones internas para el 12 de diciembre.

El plazo para inscribir las candidaturas vence este viernes y algunos creen que todavía pueden lograr una mesa de unidad. Uno de ellos es el senador, exministro de la Segpres y amigo de Pérez, Claudio Alvarado, quien apuesta a que sea el exjefe de gabinete quien esté a la cabeza de la colectividad.

“Existen dos listas eventuales que están promoviendo los patrocinios correspondientes de la inscripción, pero en lo personal siempre pienso que nunca es tarde para hacer los esfuerzos y avanzar en unidad, dado que los desafíos políticos que se nos vienen durante el próximo año son variados, de distintas naturalezas y muy fundamentales, sobre todo aquello que dice relación con la elección de constituyentes”, sostiene Alvarado. Y agrega: “Desgastarse en competencias internas nos lleva a perder tiempo y sacar el foco de lo que es trascendente e importante para el próximo año. Espero que pueda existir alguna opción de consenso de lista de unidad y ojalá se puedan realizar los esfuerzos para ello”.

¿Piensa en una lista de consenso que también incluya a Pablo Longueira y a la diputada María José Hoffmann?

Bueno, lo óptimo es que sean parte miembros que aspiran en listas distintas.

¿Pero usted apuesta a que Víctor Pérez esté a la cabeza de esa lista?

Víctor Pérez es una persona que tiene liderazgo indiscutible al interior de la UDI, tiene una basta trayectoria parlamentaria, también ha tenido una vida intensa partidaria, ha sido jefe de bancada de diputados, senadores, y ha sido secretario general. Conoce a la UDI de Arica a Magallanes y, sin duda, es un muy buen nombre, pero eso pasa por la decisión que pueda tomar el propio Víctor Pérez y por la decisión que exista de todos al interior de la UDI para que eventualmente ese consenso pueda ser liderado por Víctor Pérez.

¿Espera que los candidatos a presidir el partido pongan de su parte para concretar esta unidad de la que habla? Longueira ha transmitido cierta resistencia y ha dicho que no está en conversaciones para una lista de consenso...

No voy a entrar a calificar la opinión de cada lista. Solamente, reitero lo que señalé hace un rato atrás: creo que nunca es tarde para hacer los esfuerzos para tener una lista de unidad y que la UDI pueda enfrentar desde ahora , todos juntos, los desafíos y procesos electorales que se vienen.

¿Por qué cree que Pérez es la persona adecuada para liderar este proceso?

La UDI tiene múltiples liderazgos y muy buenos. Pero en la coyuntura actual, por lo que hemos vivido en los últimos días, por los tiempos que se acortan para el inicio de los procesos electorales trascendentes del próximo año, el óptimo sería que pudiera existir una lista de consenso.

Respecto a la posibilidad de pedirle formalmente al exministro del Interior que asuma el desafío de dirigir una lista de consenso, Alvarado agrega que “es una decisión que tiene que tomar el propio Víctor Pérez si quiere participar de la directiva de la UDI y, especialmente, liderar el proceso que se nos viene; si hay dos listas en competencia y se busca un consenso, obviamente el ideal sería que Víctor Pérez esté disponible para asumir el liderazgo en una lista de consenso. Si él quisiera liderarlo, creo que hay que agotar todos los esfuerzos para que pueda materializarse”.

Las tratativas

En la misma línea que Alvarado hay varios dirigentes del partido y del entorno de Pérez que creen que aún hay margen para una lista de unidad. De hecho, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, organizó una actividad en honor a Pérez tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra, encuentro que se realizó la noche del martes y en el que también participó Longueira.

Si bien cercanos a Pérez sostienen que en la oportunidad solo se saludaron, algunos dicen que ambos son amigos hace años y que, por lo mismo, algo deben haber hablado ya del tema.

Como sea, hasta el momento cada candidato sigue buscando las firmas necesarias para inscribir oficialmente sus candidaturas. En el caso de Hoffmann, además, está afinando los detalles de quienes estarán en su lista, en la que se podría sumar el senador Iván Moreira, quien señala que Longueira no tiene intenciones de generar una lista de consenso. “Voy apoyar públicamente a la ‘Pepa’”, dice Moreira, agregando que "mañana definiremos si voy como vicepresidente”.

Asimismo, sostiene que “finalmente la otra lista no estuvo disponible a un nombre de consenso; por lo tanto, a días de vencer el plazo de presentar las listas no veo posible una lista de unidad con Víctor Pérez o con el senador Coloma. La competencia ya no tiene vuelta atrás”. Y agrega: “La actual directiva lo que quería era ganar tiempo, prolongar las elecciones para tratar de construir una lista de unidad, pero con veto. Creo que es sano para la UDI que finalmente haya competencia”.

La visión de Moreira es compartida por varios del entorno de Hoffmann, que creen que el tema ya “se cerró” y que no ven espacio para una lista de consenso.

La Tercera PM se intentó contactar con la diputada y con Longueira para saber su disponibilidad para un acuerdo interno con Pérez a la cabeza. Sin embargo, no hubo respuesta.