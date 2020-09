Longueira asegura que “no tiene tejado de vidrio” y apunta al PC por caso SQM: “Los comunistas me han perseguido porque buscan un asesinato de imagen”

Una tensa conversación con Cooperativa sostuvo esta mañana el exministro Pablo Longueira, quien el pasado fin de semana dio a conocer, en una entrevista con El Mercurio, que votaría por el “Apruebo” en el Plebiscito del 25 de octubre, se postularía como constituyente y competiría por la presidencia de su partido -en el que refichó la semana pasada-.

Al comienzo del programa, el también exsenador fue consultado por la tensión interna que este último anuncio provocó en la UDI. Figuras como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei -quien la semana pasada irrumpió en la carrera presidencial-, expresaron que “no estaba en condiciones” de liderar la colectividad, ya que primero tenía que resolver el proceso judicial, por el delito de cohecho que se le imputa, en el marco del caso SQM.

En este sentido, Longueira contestó: “Me duelen (esas reacciones) porque las esperaba de otras personas. Las de la Matthei, tengo un concepto muy distinto de ella. Yo soy demócrata, respeto el estado de derecho. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Yo lo soy. No tengo tejado de vidrio. La persecución que ha hecho de mí la Fiscalía no me impide ser candidato”.

Sin embargo, hacia el final de la entrevista, el excandidato presidencial fue nuevamente consultado por los conflictos judiciales que aún mantiene pendientes. En esta oportunidad respondió evidentemente molesto a la pregunta formulada, subiendo el tono de su voz en alguna de sus frases: “No tengo mochilas, porque no tengo tejado de vidrio. Métetelo en la cabeza. No tengo mochila, compadre. Me da lo mismo que los populistas (...) ¿Saben quien es la Horvitz? Conoces perfectamente quién es. La comunista, penalista, que me está persiguiendo en el Consejo de Defensa del Estado”, dijo refiriéndose a la abogada María Inés Horvitz.

En esta línea, continuó: “No te preocupes compradre, si los comunistas me han perseguido porque buscan un asesinato de imagen. Yo no tengo tejado de vidrio. No tengo complejos. A otro con eso. No sigan con eso. No tengo mochilas compadre. Camino con la frente en amplio. No hay nadie más honesto que yo en la política chilena, compadre”.

Longueira también reaccionó cuando se le preguntó si existía “oportunismo” en su regreso al mundo político.

“¿Cómo va a haber oportunismo cuando lo estoy pasando como lo estoy pasando? No hay nada más ridículo. Si hay alguien que dio cuenta de la defensa de mis principios en la vida pública, fui yo”, expresó.

“No veo noticieros hace 7 años”

Longueira también abordó el paro de camioneros que se extiende hace varios días. “No tengo idea. Así de franco soy. Estoy en La Araucanía y no he visto los noticieros hace 7 años. Estuve parado el otro día en Ercilla, Collipulli, yo trabajo y me desplazo porque estoy emprendiendo en empresa familiar y me tocó estar en un taco con puros camioneros”, relató.

En esta línea, continuó: “Conozco el sentimiento de la gente de trabajo y esfuerzo de Chile. Están cansados, están choreados los chilenos de trabajo que estén destruyendo el país” y agregó que “no hay pantalones en Chile. ¿Hubo gente que condenó la violencia el 18 de octubre? Fue una vergüenza el silencio. ¿Hubo gente de la Concertación que condenó eso? Fue una vergüenza. En qué nivel estamos, no hay coraje”.