Críticas a partidos ausentes marcan encuentro convocado por Quintana y Flores para avanzar en un plebiscito “democrático y pacífico”

Pasadas las 11.30 en la misma sala donde se firmó el histórico Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, en el ex Congreso Nacional en Santiago, comenzó la reunión convocada la semana pasada -y adelantada por La Tercera- por los presidentes del Senado, Jaime Quintana (PPD), y de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), para buscar que el plebiscito del 26 de abril se desarrolle en un ambiente democrático, participativo y pacífico.

La cita, a la que ambos líderes del Congreso invitaron a todos los partidos firmantes y algunos que no, como el PC, tuvo algunas bajas de última hora, como la del Frente Amplio (FA), cuyas tiendas que fueron parte del acuerdo decidieron no acudir. Misma situación pasó con el Partido Radical (PR), quienes también se restaron del encuentro.

Situación que generó críticas por partes de algunos asistentes, quienes aseguraron que ellos deberán “dar explicaciones” a la ciudadanía respecto a la decisión de restarse de esta cita.

Objetivos

La reunión contó -aparte de los líderes del Congreso y sus respectivos vicepresidentes- con la presencia de los timoneles del PS, Álvaro Elizalde; PPD, Heraldo Muñoz; DC, Fuad Chahin; RN, Mario Desbordes; Evópoli, Hernán Larraín Matte; UDI, el senador Juan Antonio Coloma; además del diputado DC, Matías Walker y del senador Felipe Harboe, ambos como presidentes de las Comisiones de Constitución del Congreso.

Previo a la cita, Desbordes y Coloma abordaron lo que esperaban de este encuentro. El timonel RN aseguró que el objetivo era “conversar entre nosotros cómo vamos a ayudar, los políticos, a que este plebiscito se lleve bien adelante, salga todo bien y aislando a los grupos violentos de ambos sectores”.

El senador UDI, en tanto, afirmó que “vinimos a esta convocatoria porque era necesaria. Aquí suscribimos un pacto que tenía dos lados. Uno, un acuerdo de un proceso constitucional; el otro de avanzar por la paz. Creo que los avances por la paz han sido muy insuficientes".

Agregó que "aquí algunos han creídos que todo el tema es simplemente votar un plebiscito y se ha dejado de lado lo más convocante, que es cómo se logra la paz en Chile y en eso vamos a solicitar un compromiso más claro de todos los sectores políticos frente a los hechos de violencia, sin tantos ‘peros’ como ha ocurrido”.

Críticas a los ausentes

También hubo cuestionamientos a los partidos y algunas figuras de oposición, como el diputado Gabriel Boric, quien firmó el histórico acuerdo del 15 de noviembre a título personal, que se restaron de la cita.

“Ojalá hubieran venido todos. Lamento que haya fuerzas políticas que no estén con disposición de sentarse a esta mesa, pero bueno cada uno tendrá sus razones y tendrá que explicarlas”, sostuvo Desbordes.

Para añadir que “ninguna conversación de este tipo está demás. Lo que necesitamos es mayor diálogo. Lamento que Gabriel (Boric) no venga, porque ha sido un actor importante el 15 de noviembre, pero esta es la primera de muchas conversaciones”.

Mientras que Coloma afirmó que “algunos que se niegan a estas convocatorias es porque claramente no tienen compromiso adecuado respecto a cómo avanzar en lograr la paz”.

Heraldo Muñoz, sostuvo que “nadie está obligado a venir a estas reuniones. Estas reuniones son voluntarias. Yo puedo responder por el PPD, creemos que es importante estar acá y alzar la voz, conjuntamente como lo están haciendo los alcaldes en este momento, para llamar a un gran pacto social y para tener las condiciones adecuadas para que la gente concurra masivamente el 25 de abril”.

Al ser insistido respecto a las tiendas que no acudieron hoy al encuentro, Muñoz indicó que "las decisiones las toma cada partido. Cada partido es responsable de sus actos y omisiones. Y ellos tendrán que responder las razones por las cuales no han acudido a esta reunión”.

Una respuesta similar tuvo el líder DC: “No sé cuáles son las razones, se le preguntó al pdte. del Senado (Jaime Quintana) y dice que no dieron razones. Las respuestas tienen que darlas ellos; la gente nos pide, ‘pónganse de acuerdo’. Nos pusimos de acuerdo para cambiar la Constitución, pero nos tenemos que poner de acuerdo para cambiar Chile”.

Defensa de los ausentes

Desde los partidos que se restaron de la reunión salieron a defender su determinación, deslizado críticas a la instancia.

“Desde Convergencia Social y también desde el Frente Amplio, creemos que los partidos políticos tenemos que dar certeza que se realizará el plebiscito el próximo 26 de abril, es por eso que estos llamados, estas instancias, nos parece que van en el camino contrario", sostuvo la timonel de Convergencia, Gael Yeomans.

La diputada agregó que “ponen en duda que se realizará el plebiscito, cuando es el Gobierno el que tiene que generar todas las condiciones para su realización. Por lo demás, es preocupante que los partidos caigamos en el juego que están generando algunos sectores de la derecha, de generar incertidumbre y atemorizar a la ciudadanía sobre la posibilidad que se realice el plebiscito y de que vayan a poder a votar tranquilamente ese día”.

“Nuestro deber hoy es asegurarle a todas y todos que el plebiscito es un hecho y que podrán participar de la democracia, de manifestarse libremente y se garanticen sus derechos humanos”, concluyó. De hecho, la determinación de no ir se habría tomado esta jornada en la reunión de coordinación de la mesa nacional del bloque.

Desde el PR, en tanto, su presidente Carlos Maldonado aseguró que “lo realmente importante del acuerdo del 15 de noviembre ocurrió el 15 de noviembre cuando se firmó el histórico acuerdo por una nueva Constitución gestada en democracia. La reunión de hoy, en cuanto a quienes hayan asistido y quienes no, me parece que era decisión de cada partido, cada dirigente, si ir y hacerse parte de la reunión de hoy".

Para agregar que como PR "tenemos concentradas nuestras energías y tiempo en la campaña por el Apruebo y la Convención Constitucional. Nos parece que en cuanto a la reunión de hoy no estaban bien perfilados sus objetivos y al conocerse previamente la ausencia de partidos del FA, creo que las interpretaciones que se generaran a partir de esta reunión no iban a ir en la línea de lo que se pretendía”.

Desde el PC, días antes, ya habían adelantado que no acudirían hoy al ex Congreso ya que "le corresponde más a los que firmaron el acuerdo. Como están los partidos ahí lo que yo respondí era que tenía que verlo con mi partido y yo tengo recién el lunes comisión política”, según explicó a este medio la semana pasada el líder comunista Guillermo Teillier.

Desde Revolución Democrática también salieron a dar sus explicaciones: “No creo que sea momento de seguir sosteniendo reuniones entre nosotros mismos, ya tuvimos un acuerdo el 15 de noviembre. Es momento de salir a la calle a invitar a participar de un proceso histórico. Por más que algunos quieran lo contrario, el plebiscito no está en duda y los protagonistas son la ciudadanía y no los partidos políticos”, dijo la presidenta de la tienda, Catalina Pérez.