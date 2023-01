Expresidente Frei dice que está dispuesto a colaborar en nuevo proceso constituyente y se inclina por un rol consultivo

Desde la sede del Congreso Nacional en Santiago, este jueves el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle abordó el nuevo proceso constituyente y la reforma constitucional que habilita el camino hacia una nueva Constitución.

La moción -que materializa el Acuerdo por Chile- fue aprobada en general por el Senado, por lo que avanzó a su segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados, donde la comisión de Constitución inició este jueves su discusión.

“Entiendo que el Senado ha aprobado por su amplia mayoría y espero que la Cámara también lo haga de la misma manera”, dijo el otrora mandatario, tras participar esta tarde de la comisión Desafíos del Futuro de la Cámara Alta.

A juicio del exjefe de Estado, “están todas las condiciones para hacerlo bien (el proceso)”. Además, destacó que “en los 12 puntos básicos que se hizo en este nuevo acuerdo del Parlamento está todo lo que necesitamos y que no estaba en el acuerdo anterior”, aludiendo a las doce bases institucionales acordadas por las fuerzas políticas.

Participación de expresidentes

Uno de los debates que surgió luego de que se arribara -el 12 de diciembre- al acuerdo constitucional que permitirá un nuevo proceso constituyente, fue la eventual participación de expresidentes en la redacción de la futura propuesta de Carta Magna.

Desde el partido en formación Demócratas, incluso, manifestaron la posibilidad de que los otrora mandatarios fueran parte del comité de expertos.

Sobre su posible inclusión en el proceso, Frei declaró que “yo siempre he estado dispuesto a colaborar en lo que sea temas de Chile”, pero que “no voy a entrar en la pelea chica, ni me voy a estar involucrando ni me voy a estar ofreciendo”.

“Todos los expresidentes han manifestado su voluntad de colaborar, entonces el Congreso o los que tienen la responsabilidad... yo creo que bastaría tener un contacto, no sé, cada cierto tiempo, revisar los artículos, los documentos, las propuestas y compartir la visión con los expertos y con los constituyentes o convencionales, no sé cómo van a llamar a los nuevos, pero yo he visto a todos los expresidentes disponibles”, continuó diciendo.

“Nadie se va a negar a una cosa que va por el interés común y para dejar lo que fue la primera propuesta que fue desastrosa y que el país rechazó mayoritariamente”, finalizó.