“Una lectura equivocada”: Macaya dice que resultado del plebiscito no es un respaldo para aprobar reformas del Ejecutivo

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, respondió este martes al emplazamiento que hizo el gobierno a la oposición para llegar a acuerdos en reformas emblemáticas como pensiones y pacto fiscal.

Tras el triunfo de la opción “En contra” en el plebiscito constitucional este domingo -con un 55,76%, mientras que el “A favor obtuvo el 44,24%-, el Presidente Gabriel Boric y el comité político hicieron un llamado para llegar a consensos a todo el espectro político y acelerar las iniciativas clave del gobierno.

“La ciudadanía nos exige dejar de pelear, llegar a acuerdos y concretar soluciones”, dijo este lunes el Jefe de Estado.

Sin embargo, para el timonel del gremialismo, el gobierno está haciendo una lectura errada de los resultados del referéndum: “El gobierno hoy día está hablando de sus prioridades y está interpretando el resultado del domingo como un respaldo a su reforma. Y creo que eso es una lectura absolutamente equivocada de lo que ocurrió el domingo”, dijo en diálogo con Radio Pauta.

Macaya sostuvo que las reformas del Ejecutivo no apuntan en el sentido correcto y puso como ejemplo el nuevo pacto tributario, al señalar que “a cuatro años del estallido social, Chile ha retrocedido, el deterioro se ha acelerado. No estamos creciendo. Y si la respuesta a no estar creciendo es subir los impuestos, creo que el gobierno no tiene la fórmula adecuada”.

Respecto a la reforma de pensiones, apuntó que se va “a dejar el fruto del esfuerzo de los trabajadores chilenos en un seguro, en un fondo colectivo. Eso es no haber entendido cuáles son las señales que están entregando los chilenos. O sea, que tienen que ver con hastío, que tienen que ver con apatía, que tienen que ver con rabia. Y eso involucra, por cierto, también una lectura equivocada que está haciendo el gobierno sobre lo que está ocurriendo”.

En esa misma línea, el senador de la UDI dijo que el gobierno no puede tratar de imponer su agenda, cuando las encuestas “muestran que tiene un apoyo cercano al 30%”.

“Si el gobierno cree que con eso puede tratar de imponer una agenda y tener el monopolio de los acuerdos, y cuando digo el monopolio de los acuerdos, es poner su agenda y pensar que se puede aprobar en el Congreso y llamar a los acuerdos con esa agenda, me parece que está equivocado”, recalcó.

Y luego ahondó: “Yo creo que a esta altura el gobierno ha demostrado que la voluntad de acuerdos que promueve o que trata de cargar en un discurso, y sobre todo ayer, a propósito de la interpretación de los resultados del domingo, una palabra que ha manoseado mucho, ha manoseado la palabra acuerdo, y de paso, al final le termina hablando a su propia tribu, al 30% de la base de apoyo del gobierno del Presidente Boric, como si ellos tuvieran el monopolio de los acuerdos”.