Javier Macaya (UDI) y ley corta: “Parte de la izquierda, cuando habla de perdonazo, se olvida que el último eslabón son las personas”

Aunque entró al final de la tramitación de la ley corta de isapres, el senador UDI Javier Macaya, en su calidad de presidente de la comisión mixta tuvo un rol activo en la discusión del proyecto que intenta darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema. Tanto así que durante las últimas dos semanas protagonizó las negociaciones y, a ratos, duros intercambios de opinión con sus pares parlamentarios. Por ejemplo, con el también senador Juan Luis Castro (PS), a quien no le da el amén en las críticas que esbozó en La Tercera, donde aseguró que a través de la extensión del plazo de pago para las isapres y el alza del ICSA el costó final lo asumirán las personas.

De hecho, Macaya siente que Castro llega a destiempo con los cuestionamientos, toda vez que pudo haber hecho algo distinto como presidente de la Comisión de Salud del Senado.

¿Cuáles son los aspectos más positivos del proyecto?

Que se termina por un tiempo la incertidumbre, pero no para las instituciones, no para las isapres, clínicas ni laboratorios privados, sí para las personas que hoy tienen tratamientos vigentes financiados por las isapres, que le pueden dar continuidad. Que cayeran isapres terminaba teniendo consecuencias en vidas humanas y lamentablemente parte de la izquierda, cuando hablan de “perdonazo”, se olvidan que el último eslabón de todo esto son las personas.

¿Usted no ve que el plazo, la fijación del ICSA y otras cosas sean un perdonazo?

La peor cara de la política es cuando la ideología se pone por delante del efecto práctico de lo que se le produce a la gente. Creemos que perdimos una oportunidad de hacer algo distinto. Este no es el acuerdo que habríamos empujado, pero es lo que pudimos conseguir. Las propuestas de mutualización o la fórmula FEN no eran precisamente de derecha. Lamentablemente el gobierno, en su permanente tensión interna entre las almas que habitan el oficialismo -porque en el programa de gobierno se eliminaban las isapres, pero hay otra alma que sabe de las consecuencias que caigan- no dio pie para avanzar en otra línea. Hablar de perdonazo puede terminar siendo no generar una solución y me gusta hablar de solución para no afectar a personas, porque si no la buscábamos el costo lo terminan pagando personas, en salud y con la vida.

¿Ve que el costo de la crisis de alguna forma también lo pagarán las personas?

Sin lugar a dudas. Había mejores caminos. Los que habíamos aprobado en el Senado no ponían el costo en el hombro de las personas, pero desde que esto se manda al Tribunal Constitucional había que buscar una solución.

¿De quién es la responsabilidad de haber llegado hasta aquí?

En la génesis del problema están por cierto las aseguradoras, hay situaciones de abuso y de discriminaciones, pero también hay responsabilidad del activismo judicial, que hizo la legislación con efectos generales por la vía de un fallo. También del parlamento de no haber legislado, pero también de los distintos Ejecutivos que hubo, del Minsal, de haber dado ciertos lineamientos que sí se cumplieron, pero después cambió el criterio. La responsabilidad es de los tres poderes del Estado.

En el cierre de la comisión mixta el senador Castro planteó sus puntos y criticó duramente haber votado en un paque de normas la fijación del ICSA y la Modalidad de Cobertura Complementaria. Dijo que no se le quería transparentar a la ciudadanía el fondo de esto.

En la votación se agrupó lo que era importante para cada sector, de eso se tratan las negociaciones políticas, de conceder y tener ciertas cosas. En ninguna negociación se puede pensar algo distinto, como ahora fue agrupar en una votación lo que era importante para la izquierda, como fortalecer Fonasa, y para nosotros, que era darle estabilidad al sistema. Es parte de algo bastante parecido a la política que se echa de menos, y en eso valoro la actitud de ministra de Salud.

Con todo, ¿es una buena ley?

Es una solución de mediano plazo que salva la situación por un momento, que permite que haya tranquilidad para los usuarios del sistema, pero vamos a estar en esta misma situación en dos años si no somos capaces de legislar. Hay un compromiso del gobierno para tener un sistema de salud donde se vea reflejada la solidaridad, sin discriminaciones y se genere, entre otras cosas, un fondo de compensación por riesgo.

¿Cómo ve el panorama del proyecto en las cámaras?

Quiero llamar a la responsabilidad. Que se caiga la ley lo pagan en salud y vida millones de chilenos. La solución tampoco nos parece mejor, a la oposición no le alegra, pero como eso no fue posible y el gobierno nos llevó al TC busamos salir del paso. Los parlamentarios que no estén dispuestos a aprobarla van a ser responsables de las implicancias que tenga esto para las personas.

¿Ve que las isapres ven a bien esta ley?

No creo. Siguen en una situación de inestabilidad, pero es parte de su responsabilidad. Lo que hicimso no fue para savarlas a ellas, sino que para resguardar la salud de las personas y sus vidas. Si esta ley se cae no hay sólo una pérdida económica, no solo no se pagan deudas, hay consecuencias en la salud de las personas.

¿De quién faltó mejor manejo de toda esta crisis?

La responsabilidad del Ejecutivo es no haber entendido una situación práctica de salida, prefirieron extender esto. Pero eso demustra la pulsión entre quienes escribieron el programa de gobierno sobre isapres y los que creen que eso no podía ocurrir.

¿Qué sector cedió más?

Insisto que no estamos contentos con el acuerdo, la solución nos habría gustado llevarla por la mutualización o la fórmula FEN. Hicimos lo que pudimos y el mensaje que mando a la izquierda es que no estamos tranquilos con esta solución, pero a los parlamentarios que tienen dudas hay que decirles que tenemos responsabilidad no con isapres, sino con los usuarios.

¿Puede asegurar que su sector aprobará la ley?

Sí, es bastante unánime. Tenemos la capacidad de transmitir la responsabilidad de lo que está en juego, a pesar de no ser una solución perfecta.