Paulina Vodanovic afirma que la permanencia de Miguel Crispi en el gobierno “es compleja” por críticas en su contra

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó este lunes la permanencia de Miguel Crispi como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, la que aseguró “es compleja”, y también se refirió a la presentación de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

En el caso de Crispi, el personero político se ha visto cuestionado desde que se negó a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que buscaba establecer responsabilidades en el marco de las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda a distintas entidades privadas en el marco del Programa Asentamientos Precarios. El exdiputado se negó en dos oportunidades a asistir, aunque finalmente concretó su asistencia en la instancia en noviembre pasado. Posteriormente también se vio cuestionado respecto a la fecha en que se enteró del convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a exmilitantes del partido oficialista Revolución Democrática, por $426 millones.

En la oportunidad, Crispi afirmó que tuvo conocimiento del cuestionado convenio con Democracia Viva “como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio” y que “el Presidente de la República se enteró el día 16 de junio”.

En entrevista con CNN Chile, la senadora Vodanovic sostuvo que “yo creo que es compleja la permanencia de él”, y argumentó que esto se debe “porque cuando están estos casos en que volvemos y volvemos sobre los temas, finalmente quienes están ocupando estos cargos están sujetos a la crítica y no los dejan trabajar, entonces yo creo que es un problema para él”.

Durante este lunes, además, la oposición endureció el tono y anunció que ingresará este martes la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), donde acusan que en su cartera se cometieron “graves actos de corrupción” todo, “en el contexto de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios, principalmente durante los años 2022 y 2023″.

“Yo esperaría que primara la cordura” afirmó Vodanovic respecto a la presentación del libelo en contra del también militante socialista.

“Si esto se vuelve ataque de un ministro después a otro ministro y después no terminamos nunca, entonces cómo la ciudadanía nos va a creer, si ayer el voto también fue un voto de castigo, fue un voto porque la gente está aburrida de las peleas, está aburrida de las discusiones que no ven ellos soluciones”, planteó la senadora por la Región del Maule.

Respecto a la votación con la que contaría el libelo, dijo que “sería lo normal” que el oficialismo no dé sus votos para su aprobación. “Yo espero que no se presente la acusación constitucional”, enfatizó.

Cambio de gabinete

En ese sentido, la autoridad también abordó la posibilidad de que el Presidente Gabriel Boric realice un cambio de gabinete tras la victoria del “En Contra” y debido a los cuestionamientos que hay sobre el ministro Montes.

“Creo que primero, y me parece bien lo que señaló el Presidente Boric que adecuó las tareas y se las dio a los ministros, y él estimará cuándo corresponda hacer el cambio”, afirmó y agregó: “yo no creo que sea indispensable un cambio de gabinete si no hay un cambio de objetivos, un cambio de ruta y eso lo vamos a determinar desde los partidos de gobierno, vamos a tener una reunión próximamente”.

Consultada respecto de si se aplica la misma lógica sobre la complejidad de la permanencia de Crispi en el Ejecutivo con el titular de Vivienda, Vodanovic señaló que “el tema de Montes es distinto porque está siendo objeto de una amenaza por una acusación constitucional, entonces es distinto, porque cuando se usan herramientas que nos da el ordenamiento jurídico, como una amenaza, también es un problema mayor (...) El Estado de Derecho nos da normas, facultades y esas tienen que ser bien usadas”, cerró la autoridad.