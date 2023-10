Presidente de comisión investigadora por citación a Crispi: “Si no quiere ir a comparecer es porque están escondiendo algo”

Tras ausentarse en dos oportunidades, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), finalmente accedió a asistir -el próximo 6 de noviembre- a la Comisión Especial Investigadora (CEI) por líos de platas que está llevando la Cámara de Diputados. Así lo confirmó Presidencia este lunes.

Pese a que Crispi envió un correo electrónico a la Corporación para comparecer como exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Ia instancia no acogió esa velada exigencia y resolvió por unanimidad -con la venía de los cuatro legisladores oficialistas- citarlo en su calidad de jefe del Segundo Piso de La Moneda.

En ese sentido, el presidente de la comisión investigadora, José Miguel Castro (RN), explicó este martes la decisión: “No lo podría citar como ex Subdere, porque ya no es funcionario público como Subdere, por lo tanto no lo podría obligar a comparecer. ¿Y por qué lo obligo? Porque es una potestad que tengo y que tenemos todos los diputados en las comisiones investigadoras”.

“Yo le podría preguntar a un ex Subdere qué es lo que pasó cuando reventó este caso, si sabía, si el presidente sabía, si el jefe de gabinete del presidente sabía, si él -como jefe de Segundo Piso y como participante de Revolución Democrática- conocía a los seremis, etcétera. No le podría haber preguntado eso, o él podría haberse negado, porque no estaba citado en esa condición”, esgrimió el diputado en conversación con Radio Agricultura.

Según Castro, las personas involucradas no tienen ningún “estatus especial” y la comisión es “una de muchas que se ha hecho”. Sin embargo, a su juicio, el problema abrió un flanco político para el gobierno debido a “una pugna de poderes, en que el gobierno cree que hay funcionarios de primera línea o amigos del presidente que no tienen por que rendirle cuentas a nadie, y eso yo no lo voy a aguantar”.

“No vamos a esconder nada”

El presidente de la comisión investigadora de la Cámara cuestionó la estrategia de La Moneda, que defendió que Crispi no debía asistir. “El mismo presidente ha dicho ‘nosotros no vamos a esconder nada’. Cuando uno no quiere ir a comparecer, a mí -y yo creo que es sentido común- me hace pensar que están escondiendo algo. Si no quiere ir a comparecer es porque están escondiendo algo. Si no, simplemente sienten que son ciudadanos o funcionarios públicos sobre una categoría, que no está descrita por lo demás en la Constitución, y eso no puede ser”, aseveró.

Asimismo el parlamentario aseguró que existe un “blindaje” al jefe de asesores del Segundo Piso “desde el presidente hasta los ministros”, y apuntó especialmente al titular de Justicia, Luis Cordero. “Yo nunca había visto un ministro de Justicia creando teorías para que pudiese faltar un jefe de asesores. O sea, por muy asesor del presidente que sea, es un asesor, es un funcionario más, igual como lo es el presidente como primer funcionario, de ahí para abajo”.

Y es que Cordero esgrimió hace unas semanas que debido a la naturaleza del cargo de los trabajadores de Presidencia, estarían exceptuados de asistir a comparecer ante el Congreso. Además, aseguró que la inasistencia de Crispi a la instancia se debió a una “legítima discrepancia y un desacuerdo jurídico”.

Consultado respecto al grado de responsabilidad que podría recaer en Crispi, el diputado detalló que buscan que “él conteste si conocía a las personas con anterioridad, si él se enteró como jefe de Segundo Piso, si se enteró también como parte de la orgánica de Revolución Democrática para saber efectivamente si nos mintieron o no nos mintieron y qué otro tipos de personas conocían ahí, se los vamos a preguntar con nombre y apellido”.

“No puedo decir las preguntas, porque obviamente prefiero esperar a estar en la comisión, pero vamos a preguntarle respecto a algunas personas, si tuvo reuniones antes, para saber qué tan encriptado está este tráfico de influencias en La Moneda y en el gobierno en general”, subrayó.