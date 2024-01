Vallejo emplaza a la oposición por reforma de pensiones: “Todavía algunos se dan el lujo de decir que esperemos a un próximo gobierno”

En una semana clave para la reforma previsional, la ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró este lunes que la aspiración del gobierno es que el proyecto pueda despacharse del Congreso “lo antes posible” y en el primer semestre. Esto, con el objetivo de que durante este año “se produzcan los primeros aumentos de las pensiones”.

Las palabras de la secretaria de Estado se dan al inicio de una semana “sumamente clave” para esta iniciativa, puesto que será votada en la Cámara: “Esperamos que el día de hoy (lunes) pueda ser despachada la reforma previsional de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, para que entre mañana y pasado, es decir, el miércoles, podamos votarla en la sala”.

“El ministro de Hacienda (Mario Marcel) lo decía hoy día: queremos que en diciembre del 2024, a más tardar, empiecen a pagarse el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Y que también durante el año se apruebe la reforma previsional y empiecen a aumentarse las pensiones por concepto de seguridad social o de seguro social. Es decir, no queremos esperar más”, aseveró.

En ese sentido, dijo que la discusión no se trataría del gobierno o “si es el presidente Gabriel Boric es el que trata de sacar una reforma previsional o no”, sino que -a su juicio- “de no esperar más y no hacer esperar más a nuestros jubilados, porque los jubilados no tienen la capacidad de hacer más. Y eso es lo que estamos viviendo, porque cada año que pasa, muchos mueren esperando una pensión digna”.

Frente a lo que tildó como una “cruda realidad”, la ministra criticó a la oposición por la negativa a aprobar la reforma, ya que las personas que están jubiladas -dijo- “ven cómo en el Congreso Nacional todavía algunos se dan el lujo de decir que esperemos a un próximo gobierno, se dan el lujo de decir que van a rechazar la idea de legislar una reforma previsional y que en su distrito y circunscripción hay adultos mayores que están sufriendo”.

“Le hemos dicho a la gente que se involucre”

Según Vallejo, “nadie podría entender que se rechazara la idea de legislar (la reforma) este día miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas”.

Ante esa posibilidad, instó a la ciudadanía a “involucrarse”, particularmente a que “los pensionados y pensionadas le pregunten a sus parlamentarios cómo van a votar y por qué, porque son los jubilados y jubiladas quienes votaron y eligieron a su representante en el Congreso”.

“Por lo tanto, tienen no solamente el deber, sino que el derecho de ser partícipes de esta discusión. No sólo de estar informados e informadas, sino que también exigirle a sus representantes que estén a disposición de lograr acuerdos en esta materia. A lo mejor no les gustará todo el detalle de la reforma previsional, pero rechazar la idea de legislar es una tremenda irresponsabilidad para con los pensionados y pensionadas”, emplazó.