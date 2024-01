Reforma previsional: La Moneda apuesta a aprobar idea de legislar y derecha intensifica gestiones con grupos no alineados

Esta semana será clave para el gobierno en materia de reforma previsional, una de sus iniciativas emblemáticas en la cual esperan ver avances concretos cuando se vote en sala la idea de legislar (o en general) y, posteriormente en particular, en la Cámara.

Esto, luego de que el Ejecutivo tomara la propuesta de la DC y llegara a un acuerdo con las fuerzas no alineadas del Congreso para que, del 6% de cotización adicional, un 3% vaya a las cuentas individuales, y otro 3%, a solidaridad. Una arremetida que desató la furia de la derecha, desde donde acusaron que La Moneda pasó “una aplanadora”.

La aprobación de esta iniciativa se ha puesto como objetivo principal para el Presidente Gabriel Boric, quien se ha involucrado personalmente en emplazar a la oposición para que la respalde. Además, en el oficialismo apuestan a que sea uno de los “legados materiales” de esta administración cuando ya llevan dos años de gobierno y se acercan nuevos desafíos electorales.

Para que avance la reforma previsional en el Congreso, el Ejecutivo requiere de 78 votos. Hipotéticamente, el gobierno parte con una base de 67 legisladores (considerando a los diputados Félix González, Camila Musante, Viviana Delgado, que no se declaran oficialistas, pero sí son partidarios del programa e integran bancadas de la alianza gubernamental).

Por su parte, la oposición tendría una supuesta base de 67 votos para rechazar la idea de legislar: 23 UDI, 21 RN, cuatro Evópoli, 12 del Partido Republicano, y eventualmente siete independientes-social cristianos. No obstante, en este sector no todos los votos están asegurados.

Sin embargo, donde saca ventaja La Moneda es en el compromiso de las bancadas no alineadas y diputados independientes para aprobar, al menos, la idea de legislar de la reforma.

En el Ejecutivo apuestan a que estarán a favor los cinco diputados de la bancada DC: Eric Aedo, Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño; y los seis legisladores del grupo Demócratas-Independientes: Joanna Pérez, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto, Jorge Saffirio, Víctor Pino y Yovana Ahumada.

El diputado Pino indicó a este medio que “estamos analizando los nuevos escenarios que se han presentado en los últimos días y por eso mañana nos reuniremos como bancada Demócratas para tomar nuestras definiciones. Desde el inicio hemos estado abiertos al diálogo y hemos realizado una serie de propuestas al gobierno que esperamos puedan ser bien recibidas, como el 4,2% a ahorro previsional y 1,8 a seguro de longevidad presentados en agosto 2023″.

Además, confirmó que la intención es aprobar la idea de legislar: “La idea es apoyar en general una iniciativa que nos deje satisfechos a todos los sectores, pensando en el bien de los chilenos y a la espera que todo aquello que no podamos corregir, lo resuelva el Senado”.

La diputada Ahumada, por su parte, sostuvo que no está segura de aprobar en general. “Aún estamos en conversaciones, yo creo que todavía hay espacio para llegar a acuerdos, pero siempre cuando se tenga presente que lo que se busca es que la mayoría de este 6% vaya a capitalización individual. De alguna manera, desde la bancada Demócratas se presentó una propuesta que habla de 4,2 para capitalización individual y 1,8 para solidaridad y hoy día efectivamente ese 3 y 3 que se habló como punto de encuentro en algún minuto, no es tal. De hecho hay varias modificaciones que tienen ahí que está haciendo el Ejecutivo que no se condicen con lo propuesto”, aseguró.

En esa línea, indicó que “al menos yo persisto con mis dudas ante esta votación que se viene. Y si no hay claridad, efectivamente no estaría apoyando ni siquiera la idea de legislar, puesto que se dice una cosa y se pretende hacer otra”.

Dentro de los cuatro integrantes del subcomité del PDG, al menos Rubén Oyarzo, dicen fuentes parlamentarias, votaría en general. Sin embargo, el legislador planteó algunas dudas a La Tercera. “A estas alturas y frente a la negativa del gobierno a abrirse a aumentar el monto del autopréstamo, en el PDG no nos sentimos comprometidos con respaldar la propuesta del gobierno y su reforma a las pensiones”, dijo.

Y agregó: “Aún tenemos tiempo para evaluar si respaldaremos o no la idea de legislar, pero frente a un gobierno que no escucha, las alternativas para respaldar una propuesta insuficiente en materia de pensiones, no nos compromete”.

Aunque el legislador deja en suspenso su voto, en el partido transmiten que es para presionar a que el Ejecutivo ceda en sus medidas. Y que, a la hora de la votación, aprobarían la idea de legislar, pero en particular rechazarían algunas de las propuestas.

Si ellos se terminan alineando (la DC, Demócratas y Oyarzo), el gobierno ya tiene una base de 79 votos, suficientes para no repetir el descalabro de la reforma tributaria, ocurrido en marzo del año pasado, que se cayó por falta de apoyos y no pudo ser repuesta en un año según las restricciones que impone la Constitución para proyectos que son desechados en su idea de legislar en su primer trámite legislativo.

Aunque en el oficialismo creen que sortearán la votación en general, el problema principal está en la discusión en detalle del articulado.

Si bien la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el titular de Hacienda, Mario Marcel, lograron cerrar el flanco de un posible descuelgue del PPD al hacer mejoras al seguro de longevidad, las bancadas no alineadas, como el PDG y Demócratas, además de algunos independientes como René Alinco y Pamela Jiles, pondrán otras exigencias al Ejecutivo.

Con ellos, las fuerzas opositoras podrían alcanzar una mayoría para rechazar artículos clave de la reforma; entre ellos, la fórmula de distribución del 6% de cotización adicional, que es el corazón del proyecto.

Aunque la idea original del gobierno era destinar todo ese monto a un fondo solidario para subir equitativamente las pensiones, la derecha planteaba una idea completamente contraria para asignar todo ese porcentaje a las cuentas de ahorro personal.

Luego hubo una propuesta para destinar un 3% a un seguro Social, un 2% para las cuentas individuales y un 1% para fortalecer el empleo formal de las mujeres. Sin embargo, en las últimas semanas se logró el acuerdo con las fuerzas no alineadas del Congreso.

Esta fórmula no convence completamente a todos los diputados de sectores no alineados, por lo tanto, será la pelea de fondo que se dará en la sala de la Cámara.

“Yo espero realmente que por el bienestar de los jubilados y trabajadores que se pueda aprobar la idea de legislar y avanzar en la tramitación del proyecto de ley. Luego, si hay algunos aspectos en particular que deben ser mejorados, siempre va a estar la disponibilidad del gobierno”, indicó la diputada de CS, Gael Yeomans.

¿Y la derecha?

En la derecha les cayó como un balde de agua fría la arremetida de La Moneda y el acuerdo con las fuerzas no alineadas. Por lo mismo, los diputados han intentado hacer gestiones con parlamentarios de esos sectores para conseguir que se rechace la iniciativa en general.

En la oposición, además, se ha visto cierto desorden, porque cada legislador aparece con una propuesta diferente, las que no convencen a los pares de sus propias filas.

El diputado de RN Diego Schalper, por ejemplo, planteó este domingo, en entrevista con Mesa Central, asegurar el aumento de la PGU a 250 mil pesos e insistiendo en que el 6% de cotización adicional vaya a las cuentas de los trabajadores. Una idea que no es nueva, pero que busca reflotar ad portas de la votación.

No obstante, en RN transmiten que eso fue una propuesta a título personal, ya que la idea es rechazar en general la reforma.

En la UDI apuestan a rechazar la idea de legislar y desdramatizan ese escenario, argumentando que hay un proyecto en el Senado que podría seguir discutiéndose.

“Se dice, acá la derecha lo que quiere es votar en contra de la idea de legislar y cortar este debate por un año. Eso también es falso, porque hay un proyecto de pensiones que ya fue acordado en la Cámara de Diputados, que está en el Senado. Desde una perspectiva administrativa, si se rechaza la idea de legislar este proyecto, al día siguiente el gobierno puede retomar el debate en el Senado. Puede presentar incluso una indicación sustitutiva cambiando completamente el proyecto”, dijo este domingo en TVN el jefe de bancada de los gremialistas, Guillermo Ramírez.

En la derecha también existe la idea de pedir una votación separada para aprobar solo el 3% para cuentas individuales y rechazar el 3% solidario, lo que haría fracasar el fondo de reparto.

Aunque admiten que lo más probable es que se apruebe la idea de legislar, en Chile Vamos transmiten que siguen haciendo gestiones para convencer a las fuerzas no alineadas para que rechacen la medida.

“No tiene sentido votar en general un proyecto a favor, si dentro el articulado no lo compartes en absolutamente nada (...). Ahora yo entiendo que hay sectores también, de centro, que tampoco les gusta el contenido y, por lo tanto, uno esperaría que tuvieran esa lógica, porque finalmente, si logramos rechazar este proyecto podremos sentarnos con el gobierno de nuevo a conversar de un buen proyecto previsional y no uno lleno de ideología como este”, indicó el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.