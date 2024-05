Nueva “Comisión Bravo”: los plazos, objetivos y temas que aborda la iniciativa académica que impulsa David Bravo en pensiones

En el marco de la cena anual de la industria aseguradora que se realizó este jueves en el Hotel W, el presidente de la Asociación de Aseguradores, Alejandro Alzérreca, anunció que financiarán “la iniciativa del destacado economista, experto en materias previsionales, David Bravo, para que convoque y lidere a un grupo de académicos nacionales y extranjeros en un estudio que aporte evidencia técnica y datos, relativos a distintas materias que hoy se discuten, lo que quedará disponible para todos quienes participen del debate previsional”.

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, a inicios de abril ya había adelantado a los senadores de la Comisión de Trabajo que tenía en mente poder realizar una iniciativa académica desde el Centro al que pertenece, pero también sumando académicos de la Universidad de Chile y del ámbito internacional.

Ahí mencionó que la discusión debe ser hecha sobre bases fundadas, con datos y evidencia, y que ahora existe una oportunidad para hacerlo en el Senado, partiendo por el orden correcto, que a su juicio es, primero, mirar los datos, luego chequear bien el diagnóstico, y recién ahí definir los objetivos de la reforma, y ver si las medidas que se están pensando están o no alineadas con esos objetivos.

“Lo que hicimos hasta la Cámara de Diputados, lamentablemente no fue eso”, reflexiona Bravo. “Fuimos en el orden inverso: primero se lanzó el proyecto, y dos días antes de que se votara en la sala de la Cámara de Diputados, el gobierno presentó su estudio de tasas de reemplazo, que eran los datos claves para ver dónde estábamos”, puntualiza Bravo.

Por eso, el expresidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema Previsional durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet -también conocida como Comisión Bravo- planteó a los senadores que esta es una “gran oportunidad” de hacer esta tramitación en el orden correcto, “porque no tuvimos los datos antes. Los tenemos ahora”, señala. “Pero para eso no hay que seguir haciendo lo mismo que antes, no hay que seguir simplemente acelerando un proyecto. Antes tenemos que hacer bien esa discusión”, comenta Bravo, y cree que dentro del Senado eso es posible.

Los detalles de la iniciativa

Por eso surgió esta idea en el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. El objetivo de esta iniciativa es poder ver “cómo contribuir a que esta reforma, si tiene alguna chance de ser viable, sea viable a partir de la evidencia”, sostiene Bravo. Si bien esta era una iniciativa que a inicios de abril recién se estaba gestando, como consiguieron los recursos hace poco, ahora el equipo se ha ido conformando, pero Bravo prefiere no dar detalles aún de quienes lo integran, hasta no tenerlo listo.

Luego del anuncio que hizo en la Comisión de Trabajo a inicios de abril, “lo que empecé a hacer fue ver cómo gestarlo. Armé un proyecto con eso, y traté de conseguir financiamiento, con donaciones y por distintas vías, para poder generar el financiamiento mismo que requerimos para que eso pueda funcionar. Y dentro de las instituciones con las que me junté, estuvo la Asociación de Aseguradores, y ellos lo tomaron al tiro. Fue bien impresionante para mí”, comenta Bravo, y explica que el gremio financió la totalidad del monto que requerían.

Pero también puntualiza: “Nosotros lo que hacemos es un estudio independiente, autónomo, no es dependiente de las instituciones, esas son las condiciones. Nosotros no estamos adscribiéndole nada a nadie, este más bien es como un bien público, buscamos quienes nos ayudaran a financiar este esfuerzo que va a convocar a mucha gente, expertos internacionales, seminarios, etcétera”.

Bravo explica que la idea es tener hecho el estudio “en los tiempos que requiere la discusión en la Comisión, que no son tiempos de la academia típicamente, en que uno dice: vamos a tener un estudio de aquí a fin de año, no (...) Este es un trabajo de un año, pero que va a estar muy concentrado desde ahora hasta noviembre”, explica. En ese sentido, detalla que van a “dejar otros productos para después, pero la idea es que como todo va a estar muy acelerado ahora, porque en noviembre vamos a estar en elecciones, entonces la gran discusión viene ahora, por eso estamos un poco contra el tiempo”.

La idea es que a medida que se vaya dando el debate en al Comisión, vayan liberando algunas partes del estudio. ¿Qué temas van a abordar? “Todos los temas relevantes de la reforma, desde los temas de tasas de reemplazo, pensiones actuales y futuras, la cotización, esquemas alternativos. Deberíamos ser capaces también de poder tener costeos independientes del gobierno, y alternativos, evaluaciones de cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, la propuesta del gobierno, propuestas alternativas, el seguro de longevidad, todo eso”, asegura.

“Tenemos mucho trabajo por hacer, pero es un trabajo que creo que va a ser bonito, y además, todo lo vamos a dejar disponible. Vamos a compartirlo, se lo vamos a ofrecer también a la Comisión, aunque va a ser público, pero al mismo tiempo, vamos a dejar todos los antecedentes abiertos para que cualquier persona, investigador, pueda replicar los análisis”, señala.

Y afirma: “Lo que queremos hacer, en el fondo, es: no sabemos si esta reforma va a salir ahora, tiene alguna chance de que salga, y una chance de que no. Pero sí quisiéramos que por lo menos quede bien estructurado cómo debería ser una buena reforma. Si se logra avanzar ahora, sería excelente, sino probablemente va a quedar para otro gobierno, pero nos gustaría que se usara ese material”.