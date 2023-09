Reforma previsional: UDI se abre a separar la industria de AFP, pero con fórmula distinta a la del gobierno

Uno de los temas prioritarios que el gobierno quiere sacar adelante en la reforma previsional, es la separación de la industria de AFP, para que por una parte haya entidades que se dediquen a hacer rentar los fondos de pensiones, y que por otra parte haya una entidad única que realice la gestión de cuentas individuales.

Pero la propuesta del Ejecutivo se ha encontrado con la oposición de Chile Vamos, quienes no ven que sea adecuado que haya una entidad única gestionando cuentas, sea esta pública o privada.

Sin embargo, este jueves en el marco del seminario “Reforma de pensiones: claves para un acuerdo”, organizado por Sofofa, el jefe de bancada de los diputados UDI, Guillermo Ramírez, se abrió a la idea de separar la industria de AFP, pero no con la fórmula que propone el Ejecutivo.

“En el tema de la separación de la industria, yo aquí le tengo una mala noticia a las AFP. Yo crecientemente he ido transitando desde una negativa absoluta, hacia un análisis serio de esta materia. No es que antes no fuera serio, sino que lo estoy considerando en serio. Y la razón es la siguiente: yo creo que el diagnóstico del gobierno está completamente equivocado, partamos por ahí. El gobierno básicamente dice, ‘mire hoy día las AFP, nosotros podríamos aprovechar que esto lo haga una instancia, el manejo de las cuentas, vamos a tener economías de escala y va a ser más eficiente’. De verdad creo que eso es un error, creo que hoy día los niveles de eficiencia de las AFP son imbatibles”.

Pero prosiguió: “Creo que el problema, como dije antes, es que las AFP no están traspasando a precio esa extraordinaria eficiencia que tienen (...) porque probablemente falta competencia”. Esa es la razón, argumentó, por la cual se puede explorar la idea de separar la industria, pero ”primero tenemos que comprobar que eso podría fomentar la competencia. Y para que se fomente la competencia el modelo que propone el gobierno no sirve”, puntualizó.

Al respecto explicó que “estamos explorando, vamos a ver si los números dan, que se separe efectivamente la industria, pero que en el manejo de las cuentas haya un mercado competitivo igual que en el mercado de gestión de fondos. Eso podría permitir además que, por ejemplo, Goldman Sachs, que está en EE.UU. y que no ofrece productos para las pensiones en Chile, pueda venir, sin tener que instalarse con gestión de cuentas, que es la parte engorrosa y latera, y le pueda decir, no sé, a Moneda Asset Management, ‘usted me lleva las cuentas’, y Moneda compite y ofrece precios para el manejo de cuentas, y eso podría fomentar también la competencia de que vengan más gestores de inversión”.

Y agregó: “Pero si usted lo va a monopolizar, ya sea en un ente público o privado, esto solo va a empeorar. Ahí es cuando nosotros decimos: estamos dispuestos a llegar a acuerdos, y estamos dispuestos a ceder en nuestras posiciones iniciales, pero no estamos dispuestos a firmar cualquier cosa”. Ramírez señaló que falta estudiar a fondo la materia para ver si funciona, y dijo que si el gobierno está dispuesto a analizar “otras alternativas de separación de la industria, creo que en poco tiempo podemos tener un buen acuerdo en esta materia”.