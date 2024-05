“A menos que duerman en cucharita”: la particular intervención de jueza en formalización de 12 excarabineros

Una particular intervención de una magistrada se registró este viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía.

Pasado el mediodía se realizó la audiencia de formalización de los 12 excarabineros imputados por delitos de corrupción. En los exuniformados fueron acusados por la Fiscalía Centro Norte por pedir cobros a comerciantes de nacionalidad china en el barrio Meiggs. Además, realizaban controles de identidad irregulares y amenazaban a sus víctimas.

La fiscal Marcela Adasme acusó los delitos de cohecho, detención ilegal, robo por sorpresa, falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos.

Sin embargo, la audiencia no concluyó debido a que los abogados defensores se quejaron de que la carpeta investigativa tenía 6 mil fojas y no tuvieron tiempo de leerla previamente. Con ese escenario, pidieron que la audiencia se postergara por unas horas. Debido a lo apretado de la agenda diaria, la jueza Carla Cappello se negó a esta idea y ofreció que se postergara hasta el lunes, a las 9.30.

Así las cosas, los 12 detenidos, entre los cuales hay una mujer, quedaron detenidos en tránsito hasta el lunes, cuando se discutirán las medidas cautelares. El debate se produjo en torno a dónde iban a permanecer los imputados.

Uno de los abogados defensores dijo que esto podía ocurrir en la Comisaría de Pudahuel. Sin embargo, la jueza dijo que tenía cinco cupos allá y no había disponibilidad. Capella dijo que Gendarmería había ofrecido el módulo 12 de la cárcel Santiago 1, espacio donde hay otros exuniformados.

Hubo insistencia de parte de los abogados porque los excarabineros fueran trasladados hasta un centro de la institución policial, pero la magistrada lanzó en tono de broma: “No tengo cupos en Pudahuel, me informaron antes de esta audiencia que tienen cinco cupos y no existe posibilidad de hacinamiento en un cuartel policial. A menos que durmieran en cucharita”.

Por otra parte, la mujer quedó detenida en la cárcel de San Miguel.