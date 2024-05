“Yo espero que en mayo se vote en general la reforma de pensiones en la comisión del Senado”. Eso fue lo que dijo este miércoles el Presidente Gabriel Boric en un acto realizado en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para conmemorar el Día del Trabajador.

Estas declaraciones ocurren en circunstancias en que aún no hay claridad respecto de la fecha en la cual la Comisión de Trabajo del Senado votará la idea de legislar. Inicialmente el gobierno quería hacerlo en abril, en un intento por apurar la tramitación, pero los senadores de Chile Vamos que integran dicha instancia opusieron resistencia.

“No vamos a aprobar más de lo mismo”: Chile Vamos frente a llamado del primer Mandatario a votar reforma previsional en mayo en comisión del Senado

Como la oposición es mayoría en la Comisión de Trabajo, pues tres de sus integrantes son de Chile Vamos, versus dos senadores que están alineados con el Ejecutivo, al gobierno no le quedó otra opción que sentarse a conversar para intentar llegar a un acuerdo previo. En eso han estado en las últimas semanas.

Lo que ha pedido el bloque opositor al gobierno en esas tratativas, es poder llegar a algunos acuerdos en distintos temas antes de votar la idea de legislar, pues estiman que no están en posición de aprobar en general la iniciativa, tal como llegó de la Cámara de Diputados.

Votar o no votar en mayo

Ahora, frente al llamado que hizo el Presidente Boric este miércoles, los senadores de oposición que componen la Comisión de Trabajo insisten en que hay que llegar a algunos acuerdos previos a votar la idea de legislar el proyecto, haciendo cambios a la iniciativa. En cambio, los dos senadores que se mueven en bloque con el gobierno, se cuadraron con el primer Mandatario.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Iván Moreira (UDI), afirma: “Vamos a tramitar la reforma sin presiones. El gobierno tiene que cambiar este proyecto rechazado, no vamos a aprobar más de lo mismo. Estamos avanzado a través del diálogo con el gobierno en la tramitación temática de la reforma. Y como dice el oficialismo en otros proyectos importantes: no hay que legislar a matacaballo pues las cosas no salen bien del Congreso”.

Por su parte, el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli), sostiene que “hay conciencia de que si el gobierno decide forzar la votación de un proyecto que se rechazó en sus partes más relevantes en la Cámara y que se presenta idéntico en el Senado, se va a rechazar”.

En ese sentido, el senador Evópoli agrega que “sorprende el anuncio y es contradictorio con la acción de sus ministros, dado que justo esta semana establecimos con los senadores un itinerario común con Hacienda y Trabajo para ir resolviendo nudos y se acordó desanclarlo del proceso eleccionario. El proyecto viene con defectos basales y sin modificaciones no tiene posibilidades de ser aprobado”.

La senadora Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS) estima “que hay un buen ánimo en la Comisión de dialogar, de colocarnos de acuerdo, de buscar los puntos en común. Ahora, creo que va a depender mucho del trabajo que podamos hacer en estas semanas del mes de mayo para que nuestros asesores puedan afinar esos puntos de convergencia, y que cada uno de los sectores además, coloque los niveles de flexibilidad que se puedan tener”.

Pero además, espera “que la oposición coloque también en el tapete las ideas o las propuestas que ellos tienen para que el gobierno las pueda analizar. Pero yo creo que hay un buen ánimo, (y espero que eso) se traduzca en poder votar en general lo antes posible, no es solo por el llamado del Presidente de la República, es que efectivamente necesitamos dar señales al país de que queremos hacer una reforma, que queremos mejorar las pensiones de hoy y de mañana”.

En tanto, el senador Gastón Saavedra (PS), piensa que “es posible” poder votar el proyecto en general durante mayo. “Es posible porque hemos escuchado en reiteradas oportunidades a todas las personas que son detractores de la reforma y ellos mantienen las mismas posiciones que expresaron en las audiencias en la Cámara de Diputados. Entonces, no hay ninguna variante. Junto con ello, la Comisión de Trabajo tiene tres miembros de derecha, por lo tanto, ellos tienen que convencerse que nosotros estamos por legislar, esa es la principal tarea de una persona que integra una Comisión de Trabajo en el Parlamento”.

Saavedra añade que “si hay un acuerdo por un trabajo exhaustivo, pormenorizado, acucioso, en que revisamos todos los acuerdos que ya están desde la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo, siempre tenemos presente que hay 2,2 millones que requieren que les aumentemos las pensiones ahora ya, yo creo que mayo es tiempo más que suficiente para votar la idea de legislar, que es lo único que se está pidiendo, no más que eso”.

El senador PS finaliza diciendo que “la responsabilidad política de otorgarle mejores pensiones a los chilenos está en Chile Vamos, y si su mayoría se niega a mejorarle la vida a los chilenos, Chile tendrá que saber que una mayoría en el Congreso no quiere mejorarle las pensiones a los chilenos. La responsabilidad aquí la tiene la mayoría, ¿para qué es mayoría, para construir o para obstruir? Yo creo que cuando uno es mayoría es para construir, no es para obstruir. Ser obstruccionista no tiene sentido”.