Vallejo responde a críticas al pacto fiscal por “falta de diálogo”: dice que hubo “más de 30 reuniones” y que se avanzó con quienes estuvieron “disponibles a conversar”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió la tarde de este martes a las primeras críticas surgidas al pacto fiscal que propondrá el gobierno, y cuyos detalles fueron entregados en la mañana por el Presidente Gabriel Boric desde la comuna de independencia.

En su intervención, el Mandatario confirmó que el gobierno no insistirá en el Senado por la reforma tributaria, y dijo que, en su conjunto, las propuestas en materia de gasto involucran recursos por US$8.000 millones.

El anuncio rápidamente recibió críticas desde parte de la oposición, específicamente desde la bancada de diputados UDI, asegurando que la “falta de espíritu de diálogo vino del gobierno”.

“Acá la falta de diálogo en la Cámara de Diputados, después de ocho meses de tramitación de una reforma -en que no se acogió ni una sola de nuestras propuestas- esa falta de espíritu de diálogo vino del gobierno. Nosotros presentamos propuestas a la mesa, y esa mesa fue la que después quebró las confianzas para las mesas futuras, porque finalmente nos dimos que era una mesa simplemente para ganar tiempo, hacer como que conversaban, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar, pero en serio, cuando el gobierno dijo que iba a hacer un pacto, lo que hace hoy es presentar una propuesta unilateral de reforma tributaria, esto no es un pacto, porque de nuevo el gobierno no conversó con nadie”, aseguró el jefe de los diputados UDI, Guillermo Ramírez.

Esos dichos fueron respondidos por la ministra Vallejo -aunque sin nombrarlos directamente-, tras ser consultada por los cuestionamientos surgidos al pacto fiscal.

“Este es un pacto fiscal que recoge propuestas de los diálogos y reuniones que ha sostenido el ministro de Hacienda, justamente es un pacto fiscal y no solo una reforma tributaria, porque amplía la cantidad de componentes que a través del proceso de diálogo y escucha se han incorporado, criticarlo ahora por la cantidad de elementos que tiene no debería ser algo que sea justificable por parte de la oposición, dado que lo que se ha solicitado insistentemente es incorporar otros elementos, no sacarle”, apuntó la secretaria de Estado.

Y recalcó: “Si no se dialogó con alguien, es porque ese alguien o ese sector no quiso concurrir nunca al diálogo, y eso debería ser capaz un sector de la oposición de transparentarlo y señalarlo claramente”.

Más de 30 reuniones

La autoridad aseguró que su par de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo “más de 30 reuniones” con distintos sectores, no solo políticos, que estuvieron disponibles al diálogo.

“El ministro Marcel tuvo un sinfín de reuniones, tanto con gremios, grandes empresas, pequeñas empresas, con distintos sectores de trabajadores, también con los sectores políticos, no solo del oficialismo, por cierto, del PDG, DC y otras fuerzas políticas que tuvieron disponibles a acercarse, disponibles a conversar, disponibles a conversar, y generar acuerdos, por lo menos hacer sus propuestas”, detalló.

“Y esa disposición no estuvo de parte de los que hoy día critican que esto no se conversó con todos, si fueron ellos los que no quisieron conversar”, enfatizó.

En concreto, Vallejo dijo que “las convocatorias a reuniones fueron en reiteradas oportunidades, lo que pasa es que no hubo voluntad de concurrir a esas reuniones, no hubo voluntad de sentarse a conversar, entonces llega un momento en que un gobierno, que tiene una responsabilidad de Estado debe decidir avanzar con quienes estén disponibles a avanzar, si solo nos quedamos a la posible disponibilidad de conversación de los que no quieren, lo único que hacemos es estancar al país”

También manifestó que desde el gobierno “no estamos disponibles a renunciar a aumentar las pensiones de los jubilados, ni aumentar los recursos de la salud pública, tampoco estamos disponibles a renunciar para recaudar más recursos para los desafíos que tenemos en seguridad y menos para renunciar a la posibilidad de terminar con la elusión tributaria”.

“No podemos esperar uno o dos años a aquellos que no quieren conversar y que buscan distintas excusas dependiendo de la coyuntura para no hacerlo”, sentenció.