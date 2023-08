Jefe de diputados UDI tras anuncio de pacto fiscal del gobierno: “Para subir impuestos no va a contar con nuestros votos”

El Presidente Gabriel Boric entregó este martes -desde la comuna de Independencia- los detalles del pacto fiscal que propondrá el gobierno. A diferencia de lo que había dicho en su cuenta pública el pasado 1 de junio, ocasión en la que manifestó que a fines de julio insistiría en el Senado por la reforma tributaria, en su intervención de hoy el Mandatario confirmó que no tomará ese camino, y que, en su conjunto, las propuestas en materia de gasto involucran recursos por US$8.000 millones.

“A fines de julio, mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas”, dijo la máxima autoridad del país en junio pasado.

Sin embargo, en su anunció de hoy Boric desestimó recurrir nuevamente a la Cámara Alta, lo que de inmediato tuvo réplicas en la oposición, específicamente en la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

El jefe de diputados del gremialismo, Guillermo Ramírez, criticó duramente los dichos del Presidente, asegurando que más que un pacto fiscal, la del gobierno “es una propuesta unilateral de reforma tributaria”.

“Lamento la forma en que se da nacimiento a este pacto, primero porque no es un pacto, ellos no han acordado nada con nosotros, no se han entado a conversar, no hubo propuestas concretas para que las discutiéramos antes de la presentación, tampoco con las pymes, tampoco con las medianas empresas, tampoco con las grandes empresa, esto es nuevamente presentar un reforma tributaria sin cumplir con la palabra del presidente, que dijo que iba a insistir por el Senado, lo dijo en su cuenta pública”, apunto el parlamentario.

“Nosotros vamos a estar muy atentos, porque si es parecida a la anterior, eso sería ilegal, y la verdad que saltarse el punto de salida (el Senado) también es una forma de corrupción”, enfatizó Ramírez.

E insistió: “Si es que el gobierno va a presentar algo parecido siquiera al anterior, hay que decir dos cosas con toda claridad: primero, estaría quebrando la ley, y pasar sobre la institucionalidad es una forma de corrupción, porque no se puede presentar este proyecto en la Cámara, tiene que ser por inasistencia en el Senado, y segundo, para subir impuestos no va a contar con nuestros votos, por una razón muy sencilla, porque eso daña a las familias más sencillas, daña a la economía”.

En concreto, el legislador de oposición acusó falta de diálogo de parte del Ejecutivo.

“Acá la falta de diálogo en la Cámara de Diputados, después de ocho meses de tramitación de una reforma -en que no se acogió ni una sola de nuestras propuestas- esa falta de espíritu de diálogo vino del gobierno. Nosotros presentamos propuestas a la mesa, y esa mesa fue la que después quebró las confianzas para las mesas futuras, porque finalmente nos dimos que era una mesa simplemente para ganar tiempo, hacer como que conversaban, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar, pero en serio, cuando el gobierno dijo que iba a hacer un pacto, lo que hace hoy es presentar una propuesta unilateral de reforma tributaria, esto no es un pacto, porque de nuevo el gobierno no conversó con nadie”, aseguró,

Finalmente, el parlamentario señaló que “el jueves pasado nosotros como UDI presentamos una propuesta concreta. Si el tema PGU es tan urgente, volvemos una vez más a hacer el llamado al Presidente, para que separe la PGU del proyecto de pensiones, y lo sacamos esta semana, esta semana votamos el aumento de la PGU a 250 mil pesos, es importante que el gobierno haga lo que dice que es prioritario”.