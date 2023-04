Vallejo: “Tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre la agenda de seguridad y la de Derechos Humanos”

“Los demócratas tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre lo que es la agenda de seguridad y la agenda de Derechos Humanos”. De esa manera, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo se refirió a los reparos en torno al proyecto de ley Nain-Retamal, que ya fue aprobado en la Cámara Baja y se discutirá el próximo martes en el Senado.

En conversación con Mega Noticias, Vallejo dijo que “para nosotros es siempre importante el llamado a equilibrar esta discusión. No podemos ni creernos todos los sheriff porque es como quién es el más sheriff de esto y quien promete más mano dura, y por otro lado, y esto en nuestro sector de la izquierda es que decimos ‘la agenda de seguridad no es compatible con los Derechos Humanos’, y sí es compatible”.

Bajo ese contexto es que la ministra destacó que los demócratas debemos “ser capaces de encontrar el equilibrio entre lo que es la agenda de seguridad y la agenda de Derechos Humanos”.

“Van de la mano”, dijo, y aclaró que “la misma agenda de seguridad es una agenda de derechos, la seguridad humana es un derecho para las personas y un derecho importante. Por ejemplo, si yo siento que si salgo a la calle y voy a trabajar me pueden asaltar, matar, violar o no tengo la tranquilidad de que mi hijo pueda llegar sano y salvo a la casa después del colegio, eso me limita en el ejercicio de otros derechos, como la libertad de tránsito”.

La agenda de seguridad “no es propia de la derecha o de los sectores conservadores, es una agenda de derechos”, puntualizó. Y agregó que “una democracia sin seguridad es una democracia coja, y seguridad sin democracia es una pesadilla. Tampoco queremos un Estado autoritario solo porque queremos seguridad”.

En ese sentido, la ministra Segegob hizo un llamado a que “tenemos que encontrar ese equilibrio, y si bien estamos con urgencia legislativa y estamos bien apurados en sacar las cosas, eso no significa que legislemos en caliente. Tenemos que hacerlo bien”.

Por otro lado, consultada respecto a sus dichos sobre que “no queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar”, en relación a la Ley Nain-Retamal, la secretaria de Estado aseguró que el gobierno “desde el día uno, tanto la ministra del Interior como el ministro de Justicia, teníamos y tenemos un compromiso con las ideas matrices de la Ley Nain-Retamal, pero había que hacer modificaciones, particularmente a Retamal, que no se pudieron hacer en la Cámara (ya que) por temas reglamentarios no se podían presentar nuevas indicaciones”.

Y siguió: “Por la misma razón se dijo ‘vamos a buscar un acuerdo y un consenso más amplio en el Senado, donde sí vamos a poder presentar las indicaciones del Ejecutivo’”.

“Las indicaciones del Ejecutivo tienen mucho que ver con esto de evitar una legislación que, si bien pueda tener un objetivo deseable y noble, que es la idea matriz que compartimos, puede terminar por querer proteger la función policial desprotegiendo a la ciudadanía. Ahí entramos en esto del gatillo fácil”, puntualizó Vallejo.

En esa línea, explicó que “ese es el debate central que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada y nosotros que podemos avanzar en la dirección de proteger el ejercicio policial para que (los funcionarios) se sientan más seguros para ejercer sus funciones, pero sin la necesidad de una incorporación en el Código Penal de la legitima defensa privilegiada, porque nos puede llevar a situaciones no deseadas”.

Así, la vocera de gobierno puntualizó en que la modificación que se propone a través del Código de Justicia Militar busca “busca actualizar las normas en el uso de la fuerza en lo que es la normativa propia de Carabineros. Y que, además, incorpora cosas que la Ley Retamal no tenía y que son parte de los problemas que han planteado las policías”.

Esto último en relación a cuando los funcionarios policiales “hacen uso de la fuerza para defenderse, porque hoy día existe la legítima defensa, o para usar las armas cuando hay desobediencia en el llamado de detenciones, no tengan que estar siendo llamados a declarar como imputados porque pueden ser testigo o pueden ser víctimas, o que no se les suspenda por haber hecho uso de la fuerza, que además está permitido en el Código de Justicia Militar”.

En esa línea, dijo que “buscamos un perfeccionamiento de la norma para evitar lo otro, y ahí quiero ser justa porque en el debate acalorado a muchos parlamentarios del oficialismo que votaron a favor se les ha interpelado y acusado con el dedo de que están respaldando una ley de gatillo fácil y eso no es así”.

Vallejo sostuvo que “fue muy claro en todo el oficialismo, hayan votado como sea, que esto requería mejorar, y lo quiero decir particularmente para la bancada del Partido Socialista. El PS actuó en conformidad con la posición del gobierno y ninguna bancada oficialista está buscando una legislación de gatillo fácil, y el gobierno tampoco”.

“Lo que estamos buscando es avanzar en esta legislación, que es el paso que se dio en la Cámara de Diputados, para que en el Senado podamos perfeccionar la norma, y espero que alcancemos ese consenso”, finalizó la ministra vocera de gobierno.