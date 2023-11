Veto a ley de usurpaciones termina con recriminaciones cruzadas tanto en la derecha como en el oficialismo

Este miércoles llegó a su fin la extensa tramitación del paquete de 14 observaciones -o vetos en jerga legislativa- que La Moneda envió al Congreso para corregir la Ley de Usurpaciones, que fue despachada esta tarde por la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

De las 14 modificaciones del Ejecutivo, 13 fueron aprobadas y sólo uno de los vetos rechazados. Pese a ello, la oposición no logró imponer su voluntad en la observación impugnada, debido al alto quórum, por lo que dicho artículo finalmente fue suprimido del texto y el Ejecutivo logró, de igual forma, su cometido.

Las reacciones en la derecha no se hicieron esperar y en el caso del diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad, su molestia estuvo dirigida al Partido Republicano, acusándolos de apoyar “un veto hecho a la medida del Partido Comunista”.

Es que la bancada de la colectividad de José Antonio Kast rechazó todas las indicaciones supresivas que presentó el Ejecutivo, pero aprobaron los vetos aditivos, ante el riesgo de que la legislación se cayera. De esta manera, los votos de los diputados republicanos fueron claves para que el veto presidencial se anotara este triunfo en el Congreso.

“Cuando rechazaron y votaron con el Partido Comunista la legítima defensa privilegiada de la ley Naín Retamal pensábamos que había sido un error, que algo así no se iba a volver a repetir, pero hoy día vemos que lamentablemente el Partido Republicano vota un veto diseñado por el Partido Comunista y el Frente Amplio para que las usurpaciones se mantengan en lo que está hoy día, en la más absoluta impunidad”, dijo el parlamentario.

“En este Congreso aprobamos penas de cárcel; que las policías puedan ingresar en cualquier momento a un terreno para desalojar a los usurpadores y aprobamos que los terrenos sean devueltos inmediatamente a sus propietarios. Todas esas cosas quedaron fuera de esta iniciativa que busca deliberadamente y quirúrgicamente que todo termine en una pena de multa, dándole el gusto a los sectores más radicalizados de la izquierda que ven con compasión, con protección y muchas veces promueven a estas personas que cometen delitos violentos, dejando una vez más de lado las víctimas, que es precisamente lo que necesitamos resguardar y poner primeros en la fila”, agregó.

Desde la misma colectividad, el diputado Diego Schalper, también integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que “RN y La UDI no están disponibles a ser cómplices de una ley que juega con las expectativas de las víctimas. RN y la UDI no están dispuestas a avalar un chantaje donde se nos decía que era esto, que era jugar con las expectativas de las víctimas o no había ley. RN y la UDI no aceptan medias tintas en un tema donde están involucrados los derechos de personas que hoy día no tienen acceso a sus casas y a sus predios porque algunos se han sentido con la posibilidad de usurparlos”.

30 AGOSTO 2023 OPOSICION DURANT PUNTO DE PRENSA POSTERIOR A VOTACION LEY DE USURPACION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

Schalper sostuvo que los partidos de Chile Vamos “siempre vamos a poner por delante a las víctimas, siempre vamos a estar por el orden público y como lo hicimos en la ley Naín Retamal, vamos a estar dispuestos a ponernos siempre del lado correcto, porque siempre vamos a estar por aquellos que más lo necesitan. Ese es nuestro compromiso con Chile”.

Por su lado, la diputada Flor Weisse (UDI) señaló que: “Hemos votado con la convicción de que estamos haciendo lo correcto y que es rechazar este veto, que si bien es una facultad, no lo compartíamos en ninguno de sus puntos. Aquí los únicos que han ganado hoy día son los usurpadores, las tomas VIP, los loteos brujos, y los únicos que han perdido son las víctimas de las usurpaciones que viven día a día, ven cómo se burlan, como su derecho a propiedad es vulnerado, como el trabajo y el esfuerzo de toda la vida, hoy día quedan en la más absolutamente en la indefensión”.

La congresista además manifestó que se había “aprobado una ley que nosotros considerábamos que era la correcta para dar por fin una señal a las víctimas, y hoy día el gobierno con este veto y hoy día con el resultado que hemos tenido en la votación, se le ha dado una bofetada a las víctimas”.

El legislador gremialista Henry Leal también se sumó a las recriminaciones: “Lo que se ha aprobado hoy día tiene cara y tiene rostro. Este es el veto del Partido Comunista, del FA y del gobierno del presidente Boric. Serán años que tendrán que dar cuenta cuando vuelvan las usurpaciones en el sur y en todo Chile. Lo que nos parece extraño es que este veto se haya aprobado con los votos del Partido Republicano. La UDI y RN en pleno rechazamos este veto porque es el veto de la impunidad. Aquí se le puso cierre a la legítima defensa”.

Ante lo sucedido este miércoles en la Cámara, las bancadas de diputados de RN y la UDI anunciaron que -al igual que sus senadores- ingresarán un proyecto para reponer materias que quedaron fuera de la ley con la aprobación de las observaciones.

Descuelgue del PC

Aunque el gobierno anotó un importante triunfo en el Congreso con la aprobación del veto a usurpaciones, en el oficialismo también hubo recriminaciones, ya que no se contó con todos los votos que se esperaban.

Una de las indicaciones que generó más polémica era la que decía que cuando el hecho se produzca sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez UTM, quedando a criterio del juez. Lo que marca una diferencia con el proyecto que fue despachado por el Congreso, que establecía sólo pena de cárcel.

Esta modificación aprobada con 73 votos a favor, 64 en contra y cinco abstenciones, y contó con el rechazo del Partido Comunistas. Desde la colectividad habían anunciado con anterioridad su postura, ya que no estaban de acuerdo con una sanción de presidio cuando la usurpación es sin violencia.

Sobre el descuelgue del PC, la ministra del Interior, Carolina Tohá señaló: “El hecho que haya habido dentro de las filas de nuestro sector votos que no acompañaron la propuesta del Ejecutivo en todos sus puntos, hubiéramos preferido ciertamente tener todos esos votos y parte de nuestro esfuerzo es seguir buscando la manera de lograr siempre que este apoyo sea transversal entre los nuestros y también entre la oposición”.

Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo planteó que les “hubiera gustado contar con todos los votos a favor de todos los parlamentarios, incluyendo la bancada del Partido Comunista, es cierto, pero esto es parte de la democracia y lo importante es que avanzamos en la conversación y avanzamos en las posiciones y eso fue gracias al esfuerzo, el trabajo de los equipos de gobierno y también a la disposición de las bancadas”.

Por su lado, el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri arremetió con el PC, al manifestar que “no se puede un día ser de gobierno y otro día no ser de gobierno y creemos que no solo basta ser gobierno en las cosas que le parezcan buenas sino que hay que estar en el gobierno en situaciones que son extremadamente relevantes como estas. No se puede ser solo gobierno para tener cargos en el gobierno”.