Gobierno impone su propuesta y logra que Senado despache veto por Ley de Usurpaciones

Este miércoles el Senado despachó las 14 observaciones o vetos que La Moneda envió al Congreso para intentar corregir la ley de usurpaciones, proyecto que fue despachado por el Congreso el pasado 30 de agosto.

Ayer la comisión de Seguridad de la Cámara Alta había aprobado diez de los vetos y rechazado otros cuatro, que eran de carácter supresivo. Este miércoles en Sala, trece de las modificaciones del Ejecutivo fueron aprobadas y sólo uno de los vetos supresivos fue desaprobado.

Pese a ello, luego de que esa observación fuera rechazada, la oposición no logró los votos suficientes para reponer la texto original que había despechado el Congreso en agosto. Se necesitaban 2/3 de los senadores presentes. En esos casos, la Ley Orgánica del Congreso señala que al no alcanzarse el quórum dos tercios, no hay ley en la parte objetada por el Presidente. Por lo tanto, al final, el gobierno igual logró su objetivo.

En ese sentido, la estrategia gubernamental dio resultados y el Senado despachó las 14 observaciones, para que ahora sea la Cámara de Diputados la que se pronuncie sobre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.

Entre los elementos que se eliminaron del proyecto que despachó el Congreso figura la “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a un propietario recurrir a la fuerza propia para recuperar un inmueble tomado.

14 JUNIO 2023 SENADO DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

En cuanto a las llamadas tomas “no violentas” (según la terminología jurídica), punto que dividía al oficialismo y la oposición, el gobierno logró imponer su fórmula, que planteaba que, en estos casos, el juez resolviera si aplicaba una multa o el presidio.

Respecto a este punto, los senadores de Chile Vamos informaron que una vez promulgada la Ley de Usurpaciones con las modificaciones del Ejecutivo, ingresarían un nuevo proyecto de ley para tratar de subir a penas de cárcel.

En la discusión en Sala, pese a su resignación con las modificaciones del gobierno, el senador Felipe Kast (Evópoli) -quien asumió un activo rol en su calidad de presidente de la comisión de Seguridad- aseguró que “este proyecto de ley es un gran avance”.

“Uno quisiera haber llegado al 100%, pero este es un trabajo muy sentido, de larga data; y creo que este es un avance sustantivo, porque hoy día desgraciadamente las usurpaciones tienen impunidad total. Con este proyecto de ley no sería así, vamos a tener la posibilidad de tomar detenidos, la usurpación pasa de ser una simple falta a un delito”, valoró Kast.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), por su parte, emplazó al gobierno a que “confíen más en el Congreso”. “Lamento que este veto se haya planteando así, porque justamente desnaturaliza lo que ha sido un esfuerzo largo, yo no soy el que ha estado más activo en esta materia, han sido senadores de La Araucanía, Biobío, que han vivido mucho más de cerca esto (...) Duele cuando ese esfuerzo, en el último día, viene un veto que deshace en parte muy significativa lo que fue un aporte del Congreso”, lamentó el gremialista.

La votación en particular

El primer veto, que era de carácter supresivo y que fue rechazado ayer por la comisión, se aprobó por 18 votos a favor y en 16 en contra. La segunda observación, que elimina la alusión a tomas transitorias y suprime las tomas con daño del artículo con penas de cárcel más graves, se aprobó por 32 votos a favor y dos abstenciones.

El veto número dos, que adiciona un nuevo artículo para penas con presidio a tomas con daños, se aprobó por 31 votos a favor, tres rechazos y una abstención. En la observación número cuatro, que suprime penas de cárcel a tomas “no violentas” y que fue uno de los puntos más conflictivos en la discusión, la oposición no logró refrendar el rechazo de la comisión y el artículo se aprobó por 17 votos a favor.

La observación 5, que añade una nueva fórmula que planteaba que para las tomas no violentas el juez resolviera si aplicaba una multa o el presidio, fue aprobada. El veto 7, en tanto, propone que se suprima el marco penal rígido de penas para aquellos usurpadores reincidentes, también fue aprobado.

En el veto 9, que establece que las policías puedan actuar en cualquier momento en caso de usurpaciones, la indicación que fue aprobada de forma unánime en la comisión y también se aprobó en Sala por 30 votos y dos rechazos.

Tohá: “No vamos a resolver los problemas habitacionales del país y no vamos a resolver el conflicto en la Macrozona sur”

Durante la votación estuvieron presentes en la Sala cuatro ministros de Estado: Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres) Jeannette Jara (Trabajo), Antonia Orellana (Mujer) y

Tras la intervención de los senadores, la ministra del Interior -jefa de gabinete- pidió la palabra para responder los cuestionamientos de los parlamentarios de oposición.

“Esta ley enfrenta situaciones muy distintas, que van desde los especuladores que hacen loteos brujos, hasta familias sin recursos que por miles viven en campamentos. El veto ingresado por el Presidente de la República lo que hace es habilitarnos un instrumento para que se trate cada una de estas situaciones, asumiendo que todas ellas son delitos, que todas ellas son delitos permanentes, que en todas ellas las policías pueden actuar; pero que no todas ellas merecen la misma pena”, señaló Tohá.

Y agregó: “Por eso vamos a ir desde 10 años para los especuladores, hasta presidio menor en su grado mínimo o multa cuando se trate de situaciones calificadas, que no hay reincidencia y hay una condición de vulnerabilidad habitacional. No vamos a resolver así ciertamente los problemas habitacionales del país y no vamos a resolver el conflicto en la Macrozona sur, para eso tenemos una política habitacional, para eso tenemos una estrategia en el sur. Pero en el intertanto tenemos que proteger a las víctimas que este tipo de conflictos sociales va generando”.

Senador Felipe Kast: “El proyecto sale a pesar del gobierno”

Tras el despacho de las observaciones, el senador Kast aseguró que el hecho de que el proyecto -del cual es autor- avance en su tramitación “es un motivo de celebración”, pero que esto era “a pesar del gobierno”.

“En lugar de celebrar el proyecto original, simplemente se dedicó a dilatar y a vetar, que es una herramienta de última ratio. De ahora en adelante podemos celebrar que nunca más la usurpación no va a ser simplemente una falta, sino que será un delito. Segundo, que Carabineros siempre va a poder tomar detenido a una persona que usurpa. Tercero, que aquel que haga un loteo trucho, lo que no logramos por responsabilidad del gobierno es que queríamos que una usurpación no violenta tuviera pena de cárcel”, insistió el legislador Evópoli.