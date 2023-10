Matthei anuncia voto ‘A favor’ de propuesta constitucional pero con reparos a eliminación de contribuciones y enmienda que consagra vida de “quien está por nacer”

Luego de semanas de expectación, especialmente desde su sector, este miércoles la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), definió su postura de cara al plebiscito que se efectuará el próximo 17 de diciembre, donde los ciudadanos definirán si están ‘A favor’ o ‘En contra’ del texto que emane del Consejo Constitucional.

La exministra y posible abanderada presidencial del gremialismo se inclinó a favor de la propuesta, aunque expresando reparos a ciertas enmiendas, en línea con cuestionamientos que ya había hecho hace un mes.

“En este momento ya hay un texto, yo me he dedicado a estudiar a ver qué voy a hacer en materia de eso, y yo voy a votar ‘A favor’, porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto, y porque creo que éste debiera darle más estabilidad a nuestro país después de cuatro años que hemos estado bastante paralizados (debido a los procesos constitucionales, según argumentó)”, sostuvo la jefa comunal, no sin señalar también que siente “frustración, por el hecho de que este proyecto no haya recibido un respaldo y acuerdo más amplio”.

Entre los motivos que la llevaron a inclinarse por aprobar la propuesta constitucional, Matthei destacó que el texto “da más herramientas en materia, por ejemplo, del control de fronteras, de una fiscalía que va a permitir un mejor trabajo en contra del crimen organizado, porque además se genera la defensoría de las víctimas”.

Asimismo, resaltó que la propuesta de Carta Magna “va a reducir el fraccionamiento político y va a reducir el número de diputados y eso va a hacer que la gobernabilidad sea un poco más fácil”.

Reparos

Sin embargo, la exparlamentaria manifestó también que “hay otros temas” que le hubiese gustado que no estuvieran en la Constitución. “Uno de ellos claramente es el tema de las contribuciones”, expuso.

Además, manifestó reparos con “el tema de haber sustituido la expresión del ‘que’ está por nacer por el ‘quien’. Si bien yo estoy convencida de que no pone en peligro la Ley de las tres causales, yo hubiera preferido que no se hubiese tocado en absoluto”, subrayó.

En esa línea, manifestó que puso “en la balanza los aspectos positivos con los que no me gustan tanto”, y que, tras ese análisis, consideró que “es razonable votar ‘A favor’”.

De izquierda a derecha, Presidente de la UDI Javier Macaya y alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei. Foto: Víctor Huenante / Agencia Uno.

El 25 de septiembre la alcaldesa había encendido alarmas en su sector político al manifestar sus inquietudes respecto al proceso constitucional. Esto, previo a que el texto volviera a la Comisión Experta para que presentara sus observaciones.

En esa oportunidad, la jefa comunal indicó que el texto, tal como estaba en ese momento, “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”.

En ese contexto, Matthei manifestó que consideraba un error que Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- se asociara a la opción del “A favor”.

Con el paso de las semanas, Chile Vamos tomó una definición y optó por respaldar la opción ‘A Favor’ del texto constitucional.

La postura del partido fue aumentando las presiones para que la jefa comunal de Providencia manifestara su posición definitiva sobre el texto de Carta Fundamental, pese a sus aprensiones con parte de la propuesta.

De hecho, ayer martes, el timonel de la UDI Javier Macaya, aseguró que, si bien el llamado de atención realizado por la alcaldesa en su momento resonó en el sector y provocó un cambio de actitud en los consejeros de Chile Vamos, ya no había “argumentos” para que Matthei se pronunciara ‘En contra’.

“Para ella era bien importante el tema de género. La opinión de juristas ha dejado bastante de manifiesto que se exaltó el cambio de la palabra ‘quién’. No afecta al aborto en tres causales. No hay argumentos. Este texto constitucional reconoce las brechas entre hombres y mujeres y le entrega al Estado un mandato legal para cerrarlas”, puntualizó Macaya ese día.

“Si me piden que haga campaña lo haré”

En el mismo punto de prensa, Matthei recalcó que la decisión que tomó la deja “absolutamente tranquila”, incluso se mostró dispuesta a participar en una eventual campaña por la opción ‘A favor’, si así se lo solicitara su partido.

“Se ha hablado mucho de que me han presionado. Que me presionen o no me presionen francamente yo soy vieja en esto, he tomado una decisión después de estudiar, leer y preguntar. Es una decisión que a mí por lo menos, me deja absolutamente tranquila”, sostuvo.

En esa línea, señaló que al tomar una postura “obviamente que estoy dispuesta a afrontar todo lo que significa. Si me piden que esté y haga campaña lo haré, si no me lo piden no lo haré, pero lo que yo estoy señalando es que esta es una decisión mía, propia”.

En ese sentido, recalcó que “la decisión la he tomado con mucho estudio y con mucha seriedad”.