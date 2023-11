¿‘A favor’ o ‘En contra’? Arrancan campañas por el plebiscito constitucional

Este martes, luego de recibir la propuesta de nueva Carta Magna a manos de la timonel del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, el presidente Gabriel Boric firmó el decreto para convocar el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

Al finalizar la ceremonia de entrega del texto, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, señaló que el inicio de las campañas por el ‘A favor’ y el ‘En contra’ estaba condicionada a la publicación del decreto, algo que sucedió el mismo martes. Por lo tanto, los partidos políticos ya tienen luz verde para realizar propaganda en torno al referéndum.

Según explicó Tagle, las colectividades tienen un plazo de tres días, desde la publicación del decreto, “para registrar en el Servel sus administradores, su autorización de cuenta corriente y la opción que van a apoyar -puede ser ambas-, y eso los habilita para hacer campaña desde ese momento”.

En esta campaña solo podrán participar partidos políticos, ya que “en esta ocasión el legislador dejó afuera la posibilidad de que participaran organizaciones de la sociedad civil”, y tendrán un financiamiento público “similar al anticipo que se les da antes de una elección de diputados”. Sin embargo, esta vez no contarán con “financiamiento posterior por voto ni lo que se llama remanente, solo ese anticipo, y exclusivamente los partidos políticos”.

La campaña se podrá realizar hasta el jueves 14 de diciembre, tres días antes del plebiscito.

En tanto, el 25 de noviembre el Servel va a publicar en su página web los vocales de mesa que tendrán que trabajar durante el plebiscito y los locales de votación que a cada persona la tocará en base a la georreferenciación registrada.

La postura y primeros despliegues de los partidos

Dentro de las colectividades que apoyarán la campaña por el ‘A favor’ están el Partido Republicano, Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos, Partido de la Gente (PDG) y Demócratas.

Por el otro lado, se inclinaron por el ‘En contra’ el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) y el Frente Amplio (RD, CS, PL y Comunes). Este martes se sumaron al grupo la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Radical (PR).

Desde el ‘A favor’, el líder y exabanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, participó el mes pasado en el Seminario Económico Security 2023 donde entregó un mensaje claro para esa opción. “Lo vamos a dar vuelta”, dijo aludiendo a los resultados adversos que se ven en las encuestas respecto del texto. Para los republicanos eso fue una señal nítida de que la campaña ya empezó.

El presidente de esa tienda, Arturo Squella, confirmó este lunes que Kast tendría un “rol fundamental” en la campaña por la aprobación de la propuesta: “Ha estado recorriendo las distintas regiones de Chile, reuniéndose con mucha gente, explicando por qué llegó a la convicción de que efectivamente es bueno para Chile votar ‘A favor’ y las medidas que se están proponiendo”.

Días atrás, desde Chile Vamos y republicanos definieron que las figuras presidenciales de sus tiendas -como Kast y Evelyn Matthei- no saldrían en la franja del ‘A favor’. No obstante, consultado respecto a la aparición de Kast en la instancia propagandística, Squella sugirió que “si es que lo estiman así, van a estar disponibles no solo José Antonio, sino que los otros líderes de los distintos partidos”. Precisó, eso sí, que “la franja pone el foco en una participación ciudadana más que en las dirigencias políticas”.

En las colectividades detrás del ‘A Favor’ esperan llenar ese espacio con movimientos ciudadanos que estuvieron por el Rechazo como Salud Libre, Con Mi Plata No, La Coordinadora y la Confederación Nacional de Padres y Apoderados.

Por el lado del ‘En contra’, en cambio, el nulo avance de la campaña preocupaba al oficialismo hasta algunos días.

Si bien ya conformaron un equipo territorial, la mayor dificultad la encontraron en la búsqueda de voceros de campaña, ya que -según reconocen algunos dirigentes- la idea de defender públicamente la Constitución del 80 es compleja y podría conllevar un riesgo político. Por lo mismo, no son muchos los voluntarios.

Por esa razón, al interior de la alianza toma fuerza la idea de incluir en la franja a algunos alcaldes y, principalmente, a rostros ciudadanos, como anteriormente lo hizo el Rechazo.