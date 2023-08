10 grandes ofertas de esta semana: iPhone 14, Xbox Series X y electrodomésticos con hasta 40% de descuento

Licuadora FDV Atom 2 litros - 40%

Hay siete cosas en las cuales uno debería fijarse antes de comprar una licuadora. ¿Quieres saber cuáles son? Revisa este artículo que hicimos al respecto. Un spoiler: este modelo de FDV cumple con todos los requisitos de una buena juguera. Tiene un potente motor de 1500W, gran jarra de tritán —un plástico ultrarresistente parecido al vidrio— de 2 litros, cuchillas de acero inoxidable, tres funciones —sopa, licuar, pulso— y varias velocidades. Nunca estuvo a un precio tan bajo. Precio anterior: $119.990.

Parlante inalámbrico JBL Flip 6 - 23%

Se trata de uno de los mejores parlantes inalámbricos hoy disponibles, tanto por potencia, durabilidad, resistencia y conectividad. El JBL Flip 6 es un altavoz capaz de animar fiestas y de ambientar un momento íntimo, con un sonido fuerte pero a la vez preciso. Su batería dura aproximdamente 12 horas continuas de uso. Precio normal: $109.990.

Smartphone Motorola Moto G22 64GB - 39%

Es un teléfono sencillo pero a la vez contundente, bien equipado —tiene Android 12, batería de 5000 mAh y una cámara trasera de 50MP con apertura de f/1.8), entre otras cosas— aunque sin grandes aspavientos. Su punto débil es que no cuenta con 5G, pero su fuerte es que hoy está a menos de 80 mil pesos, un valor por el que no encontrarás nada mejor en el mercado. Precio normal: $129.990.

Pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 7 - 25%

Silenciosamente, Xiaomi se ha encargado de fabricar y desarrollar las mejores pulseras inteligentes. No solo por sus prestaciones —pantalla AMOLED, amplia duración de batería, cómoda correa, una app intuitiva y docenas de eficientes funciones— sino principalmente por su precio: es realmente un producto premium a un precio masivo. Se enlaza fácilmente a cualquier teléfono móvil, su batería dura más de una semana y su pantalla es visible incluso en un despejado mediodía de verano. Precio normal: $39.990.

Calientacamas Magefesa Domo MGF1531 2 plazas - 33%

Este invierno, el más caluroso que recordemos, no ha dado pie para usar demasiados artilugios contra el frío. Al menos no en la zona central. Pero el centro no es Chile, y en muchas zonas las temperaturas por las noches igual se acercan a los 0 grados. Algo que se puede combatir fácil y cómodamente con un confortable calientacamas. Acá puedes encontrar algunas sugerencias de uso —y los riesgos de disfrutarlo demasiado— y en este modelo de Magefesa hay una excelente oferta para una cama de dos plazas. Precio anterior: $59.990.

Juego de mesa Hasbro Simón - 40%

Este juego, que mis hijos miraron en menos cuando un día apareció envuelto en papel de regalo para un Día del Niño, envejeció mucho mejor que el Furby, la autopista con una cobra gigante y otros carísimos juguetes de moda. Ahí está Simón, todavía con sus pilas originales, animando momentos de aburrimiento y también despertando competitividades entre hermanos y padres. No tiene mucha ciencia: solo hay que repetir secuencias de sonidos apretando alguno de los cuatro botones. Comienza fácil y termina siendo el mayor desafío mental de nuestro disperso tiempo. Precio anterior: $14.990.

Hervidor DeLonghi Active Line 1 litro - 35%

Todos los hervidores hierven el agua, eso está claro. Pero un buen hervidor hace ese trabajo de forma segura, precisa y, además, por muchísimo tiempo. Siempre encontraremos modelos más económicos, pero se quebrarán solo con mirarlos, fallarán antes de que nos acostumbremos a su presencia o se acumularán de más sarro del que podemos soportar. Este modelo de la confiable marca DeLonghi, además de un diseño sobrio y discreto, promete durar por décadas. Precio anterior: $29.990.

Videojuego God of War: Ragnarok (PS4) - 33%

Uno de los videojuegos más esperados y premiados del año pasado, Ragnarok, la nueva versión del God of War, cumplió las inmensas expectativas que se habían instalado previo a su salida. Para nosotros, estuvo entre los nueve mejores títulos del 2022, y ahora podría subir más aún en ese escalafón si consideramos esta oferta, que baja su precio en un 33% de acuerdo al valor anterior, y casi un 50% de lo que valía a fines del año pasado. Precio anterior: $59.990.

Consola Microsoft Xbox Series X 1TB - 17%

Para nosotros, la Xbox Series X es una gran alternativa en la presente generación de consolas de videojuegos. Aunque no cuenta ni con el encanto de la Nintendo Switch ni con el glamour de la PlayStation 5, es una plataforma más que competente, con un gran potencial de rendimiento e imagen, y un catálogo de juegos muy interesante. En Microsoft dicen que ya perdieron la batalla, pero ojalá no tiren la toalla: con este valor, sigue siendo competitiva frente a la competencia. Precio normal: $539.990.

Apple iPhone 14 128GB - 14%

Qué se puede decir de la última versión del iPhone: como casi siempre, se trata de un telefonazo, ahora todavía mejor que antes gracias a su chip A15 Bionic, que le da un inmenso poder de procesamiento, y con una batería que supera por lejos a la de sus versiones previas. Nosotros probamos el iPhone 14 Pro Max, la versión en esteroides, pero esta, la básica, sigue siendo uno de los mejores modelos del mercado. Es carísimo, pero La Polar lo tiene con un descuento muy atractivo. Precio normal: $899.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 1 de agosto de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.