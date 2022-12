Los nueve mejores videojuegos del 2022

El pasado 8 de diciembre, en el Microsoft Theatre del centro de Los Ángeles, se llevó a cabo la novena edición de los Game Awards, lo más cercano al Oscar de la industria de videojuegos de Norteamérica (porque el caso británico es distinto). Como ya es habitual, su creador Geoff Keighley fue el presentador del evento, visto por más de 100 millones de personas y que, más que para premiar a lo más granado del año, más bien sirvió de vitrina para anunciar los juegos que vienen durante los próximos meses.

Ganadores hubo, claro que sí, pero las menciones fueron más bien fugaces en un desfile de videos y tráilers de lo que se podría esperar del 2023 en adelante. Porque el 2022 fue una temporada complicada para la industria.

Después de un par de años pandémicos, con un impensado boom de ventas y popularidad, durante 2022 la industria de videojuegos por primera vez tuvo una contracción en sus ganancias. Nada del otro mundo, una baja menor si miramos los grandes números —se ganaron 184,4 mil millones de dólares, “apenas” ocho mil millones menos que el 2021—, pero una baja al fin y al cabo. La buena noticia es que más gente está jugando que nunca: según datos de la consultora NewZoo, hoy existen 3,2 mil millones de gamers alrededor del mundo. Ahora hay que lograr que paguen.

Lo interesante es que acceder a los videojuegos es hoy más fácil que nunca. La lista de títulos disponibles en cualquier plataforma llega a ser apabullante, especialmente si sumamos los servicios por suscripción que ahora ofrecen Xbox, PlayStation y Nintendo. Hay muchísimos buenos juegos allá afuera, más de los que jamás podríamos jugar, y este año tuvo sus luces propias. Estos son los títulos más destacados aparecidos durante este 2022.

Call of Duty: Modern Warfare II: La guerra es un infierno

Han pasado más de diez años desde que este título, un clásico de disparos bélicos en primera persona, tomara por sorpresa al mundo al entregar no sólo un gran juego, sino que también uno de los capítulos más polémicos de la historia de los videojuegos: esa famosa secuencia en la que el jugador era “obligado” a masacrar inocentes dentro de un aeropuerto ruso.

No fue cualquier Call of Duty. El juego caló hondo tanto por sus mecánicas de disparos y su multijugador, como así también por su historia y sus entrañables personajes. De paso, consolidó el género de los first person shooters como uno de los más populares y rentables de la industria, cosa que aún continúa.

Esta nueva versión no es una adaptación. Más bien, es una reinterpretación con una nueva historia pero el mismo título y los mismos personajes. Hay varias novedades en las mecánicas, aunque la esencia es la misma de siempre: matar a los soldados enemigos. También incluye modos cooperativos y de batalla real. Y dentro de los 19 títulos de la saga, es el que más rápido ha superado la barrera de los mil millones de dólares en ventas. (Disponible para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y X/S).

Elder Ring: Dead Souls y El Señor de los Anillos entran a un bar

Este esperadísimo juego es una nueva fantasía gótica medieval de caballeros y monstruos, que tenía la particularidad no solo de ser el nuevo juego de Hidetaka Miyazaki —el popular creador de la juegos Souls-like, caracterizados por su refrescante arte de la dificultad—, sino que además la historia tiene la firma del no menos popular George R.R. Martin, el aclamado autor de la saga literaria Game of Thrones.

Una dupla celestial que garantizaba el éxito. Y si bien el input de Martin no fue tan relevante al final, el juego sí encantó al público y a la crítica, y se transformó de inmediato en un favorito para mejor juego del año. Y en los Game Awards lo logró: se llevó el máximo galardón.

El juego presentaba, como ya es habitual en las creaciones de Miyazaki, un detallado y complejo mundo abierto, gótico y fantástico. El protagonista, desde una vista en tercera persona y elementos de rol, debe atravesar catacumbas, mazmorras y laberintos, además de enfrentarse a difíciles criaturas que requieren una mayor concentración y técnica que la de costumbre. No es para todos los gustos, pero sin duda es una aventura atrapante, fascinante y exquisitamente construida. Con más de 18 millones de copias vendidas, fue el título que marcó la temporada. (Disponible para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y X/S).

God of War, Spider-Man y más: PlayStation se abre al mundo PC

Una de las novedades más relevantes durante este año fue la llegada de juegos exclusivos para PlayStation al formato PC. Es algo que sucede por primera vez y da cuenta del espíritu y la apertura de Sony para ampliar su audiencia a un público que, anteriormente, jamás pudo probar de manera oficial estos títulos, y que ahora tiene la posibilidad de descargarlos directamente desde Steam o la Epic Games Store. Buena señal.

Actualmente están disponibles Uncharted: Legacy of Thieves Collection, que reúne el Uncharted 4, último capítulo de la saga de acción, aventuras y tesoros perdidos, junto a Uncharted: The Lost Legacy. También el juego de motos y supervivencia zombie, Days Gone, el Spider-Man remasterizado y su muy buena secuela, Spider-Man: Miles Morales; y por supuesto, el aclamado remake del God of War.

Justamente la secuela de esta franquicia, el God of War: Ragnarok, lanzado este 2022, fue el gran contendiente de Elden Ring, y acaparó múltiples premios en los mencionados Game Awards. Y con razón: tanto del punto de vista técnico como en su emotiva historia, música y combate, esta última entrega empujó los límites técnicos a los que puede llegar una aventura interactiva. El juego por ahora sigue de manera exclusiva para PlayStation 5, pero de seguro pronto estará disponible para PC.

Sackboy: para toda la familia

Pero quizás mi favorito en este apartado es Sackboy: A Big Adventure, un nuevo capítulo en la divertida y creativa saga Little Big Planet. Colorido, creativo y orientado a un público familiar —ideal para jugarlo en modo cooperativo—, el juego es un excelente ejemplo de cómo debe hacerse una aventura de exploración, plataformas, música y trabajo en equipo. Adorable como siempre, es pura diversión para grandes y chicos.

Mis favoritos personales del año:

Resultó ser uno de los juegos de acción más queridos y entrañables del 2022. El título se sitúa en el popular universo de la saga de ciencia ficción Borderlands (cuya película es inminente), y siguiendo la tradición, se trata de una desopilante aventura para uno o varios jugadores. Se inspira en los clásicos juegos de rol originales para entregar una experiencia de disparos en primera persona divertida y electrizante. (Disponible para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y X/S).

Desarrollado por el estudio francés Asobo Studio, la secuela al título del 2019 fue una sorpresa. Con una historia inusual —dos hermanos que deben buscar la cura para la enfermedad de uno de ellos en la Francia medieval del siglo XIV—, el juego se transformó en un favorito de la crítica y un éxito de ventas: más de un millón de copias vendidas. ¿Por qué tanta sensación? Su original premisa de aventuras, sus gráficos, su ambientación y sus mecánicas de combate y sigilo le dieron esa merecida gloria. Ojo: no es apto para quienes sufren de fobia a las ratas. (Disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X/S).

Es cierto que esta pavorosa y muy gore aventura de terror y ciencia ficción le debe más que una inspiración a la legendaria saga Dead Space. No es casualidad que el creador de esta última, Glen Schofield, sea el director de The Callisto Protocol. Pero eso no quita que igual sea uno de los mejores títulos para lograr sustos aparecido este año. Protagonizado por el actor Josh Duhamel, el juego impresiona por sus gráficos, sus luces y su profunda ambientación en una prisión espacial. Para jugadores con nervios y estómagos de acero. (Disponible para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y X/S).

En la misma veta, The Quarry viene a ser una especie de continuación espiritual de Until Dawn, el aclamado juego de supervivencia y horror interactivo, lo más cercano a los viejos libros de Escoge tu Propia Aventura que se puede encontrar, pero en clave de terror. Acá nuevamente tenemos a un grupo de adolescentes en un campamento de verano, que deben enfrentarse con unos horrorosos y violentos hombres-lobo. Pero es el jugador quien decide el camino a seguir de los personajes, en una historia que rescata lo mejor de las películas de horror ochenteras. Mucho ojo con el elenco, lleno de caras conocidas para los fanáticos. (Disponible para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y X/S).

Inspirado en el juego arcade de 1987, como también en los títulos de consola que vinieron después, este nuevo juego en el universo de las Tortugas Ninja es una delicia sin fin, ideal para jugar en modo colaborativo. Basado en las clásicas mecánicas de los beat’em up noventeros, posee un hipnótico arte pixelado. Las voces de los personajes son nada menos que los actores originales de la serie animada. Muy entretenido y nostálgico. (Disponible para PC, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S).

Y si hay ganas de más, acá tenemos los títulos más destacados durante el primer semestre de este 2022.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 20 de diciembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.