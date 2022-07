Los mejores videojuegos del primer semestre 2022

Este ha sido un año inusual para la industria de los videojuegos. Con la falta de un evento convocante como la Electronic Entertainment Expo (E3), que está en pausa hasta el próximo año aparentemente, salvo un par de excepciones no hemos visto grandes lanzamientos. No es que no existan títulos, pero este 2022 está siendo un año algo atontado, si comparamos el boom de ventas y exposición que tuvo esta industria desde que comenzó la pandemia. Como que la fiebre bajó algunos grados.

Pero han habido títulos poderosos que han convocado consenso, con una generosa cantidad de videojuegos independientes y varias sorpresas. También hemos tenido una cantidad abismante de remakes, remasterizaciones y secuelas. No es algo necesariamente malo, pero se echa de menos ver más frescura a través de nuevos títulos que sorprendan de verdad.

Estamos hablando, por ejemplo, del Grand Theft Auto V, que volvió a ser reeditado para esta generación. Es decir, el mismo título del 2013 —el juego más lucrativo de la historia—, que ya ha sido publicado para tres generaciones distintas de consolas. Un poquito mucho, si me preguntan.

De todos modos, hay cosas interesantes que mostrar. Eso considerando que durante el segundo semestre caerán los títulos más esperados del año, como el God of War: Ragnarok, Gotham Knights, un nuevo Call of Duty y, cómo no, el remake de The Last of Us, entre otros esperados nombres. Por lo pronto, estos son algunos de los videojuegos más destacados, entretenidos y populares que hemos probado durante este semestre.

Esperado con ansiedad, principalmente por parte de la audiencia fanática del mundo gatuno, este juego podría ser catalogado de manera floja como un mero simulador felino. Pero Stray es muchísimo más que eso. Más allá del objetivo central del juego, es la historia la que finalmente conmueve, no muy lejana de la sensibilidad que podría tener una buena película Pixar.

Sin decir palabra alguna durante el juego, nos ponemos en la piel de un simpático gatito que debe sobrevivir en una decaída ciudad futurista, llena de confundidos robots y máquinas.

A la larga, el juego es una atractiva aventura de plataformas, puzzles y exploración —ni tan difícil, ni tan fácil—, donde el jugador puede hacer literalmente cualquier movimiento o acto felino con su entorno. Pero insistimos: es la historia —que algunos usuarios en foros han calificado como “trascendental”— la que se roba la película. Obra y gracia del más bien poco conocido estudio francés BlueTwelve, este es uno de los títulos de la temporada. Ideal para jugarlo en familia. Para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

El estudio británico Supermassive Games se ha especializado en desarrollar muy buenos títulos de terror con narración interactiva (como Until Dawn o la antología The Dark Pictures), muy en la onda de los slashers actuales. La diferencia, en su caso, es que el usuario es quien debe tomar decisiones de vida o muerte en situaciones donde hay que apretar rápidamente una secuencia de botones o elegir drásticas determinaciones.

Inspirado en películas clásicas de horror como Martes 13 o La Cosa, el juego encaja en el género de suspenso/terror. Aquí el jugador o jugadora toma el control, en distintos momentos de la historia, de nueve jóvenes consejeros que deben pasar una última noche en el campamento Hacket’s Quarry y enfrentar allí diversas criaturas sobrenaturales, entre otros peligros. Sus destinos tienen múltiples posibilidades y la historia no escatima en buenos sustos ni tampoco en gore. Su atrapante atmósfera —gráficamente, el juego es casi una película— garantiza tensión, una buena cantidad de miedo y rejugabilidad con sus múltiples posibilidades y finales. Para Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

Del universo de Borderlands, la popular y divertida saga de disparos y ciencia ficción —que próximamente tendrá su adaptación cinematográfica—, aparece este spin-off basado en uno de sus personajes secundarios más queridos, la jocosa y neurótica adolescente Tiny Tina.

Inspirado en el clásico Calabozos & Dragones, básicamente tenemos un nuevo juego de disparos en primera persona pero con fuertes elementos fantásticos y de juego de rol. El énfasis, eso sí, está en ir mejorando las armas, cada una más impredecible que la otra, como ya es tradición en juegos pasados.

A diferencia de otros títulos similares, el universo de Borderlands es deschavetado, colorido y divertido, y esta entrega por supuesto no es la excepción. Además de los modos multijugador, también pueden jugar hasta tres personas de manera simultánea en red o localmente, dentro de un amplio mundo abierto lleno de aventuras y vistosos enemigos y monstruos. Para PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Acá tenemos un muy buen ejemplo de un pequeño videojuego realizado de manera independiente, en este caso por el canadiense Andrew Shouldice. Tunic es una aventura con vista isométrica —es decir, desde arriba, con un ángulo de visión de 30º— que recuerda mucho los clásicos volúmenes de La Leyenda de Zelda. De hecho, el diseño de arte y la onda del juego tributan bastante a títulos históricos de Nintendo. La diferencia, claro, es que en este caso el juego fue desarrollado por sólo una persona.

El protagonista es un tierno zorro antropomórfico que debe explorar y combatir con enemigos. Hasta acá, ninguna novedad, pero lo interesante del twist es que, entre otras cosas, el jugador debe literalmente encontrar las páginas del manual del juego, con el fin de solucionar puzzles y el extraño idioma del título, entre otros desafíos. Con una emocionante banda sonora y novedosas mecánicas de combate, Tunic va a apelar principalmente a los amantes de los viejos juegos de aventura de Nintendo. Para Xbox One y Series X/S, macOS y PC. Pronto para PlayStation 4 y 5.

Los videojuegos de estrategia por turnos siguen teniendo un extraño encanto —que, por cierto, no llega a reemplazar al de un juego de mesa— y una audiencia muy fiel. En el caso de la saga Total War, que tradicionalmente centraba sus escenarios en episodios históricos, esta vez tenemos una interesante variación, donde el juego se ambienta nada menos que en el vasto universo Warhammer. Y ésta es su tercera parte.

El fantástico universo que engloba Warhammer da para hacer un texto aparte, pero en resumen estamos hablando de distintas razas que se enfrentan en un complejo mundo de ciencia-ficción. La mecánica del juego es armar y dirigir ejércitos de manera estratégica, todo desde una vista isométrica de “General”, donde se pueden observar todos los movimientos del campo de batalla. Puede ser algo intimidante para usuarios no acostumbrados, pero el juego cuenta con un muy buen tutorial para aprender todo lo necesario. Quizá cuesta al principio, pero una vez que se domina el escenario el juego es pura diversión. Por cierto: no es ideal para consolas, sino que para mouse y teclado. Para macOS, Linux y PC.

Este ha sido, y por lejos, el juego más apacible y pacífico de la temporada. Cabalgando la moda de los simuladores-de-lo-que-sea, el estudio inglés FuturLab diseñó un simulador de limpieza con agua a presión. Eso es. Toda la mecánica del juego se trata de apuntar y limpiar distintos artefactos o lugares con agua a presión hasta que estén prístinos. De esa forma se gana dinero y se amplía el negocio. Suena muy sencillo y, en efecto, así es.

La gracia del juego, más allá de la paciencia que a ratos hay que tener para completar todos los objetivos demandados, es el placer de realizar un cometido en primera persona y que tiene una satisfacción especial cuando uno termina de lavar autos, parrillas, jardines, casas o fuentes de agua. Título casual por dónde se le vea, la experiencia de lavar cosas con mangueras a presión, sin tener a enemigos encima ni tiempo en contra, es de lo más relajante que se puede conseguir hoy en día en la industria. Incluso, si contamos con un buen par de audífonos, el sonido de los distintos chorros de agua ayuda a al efecto sedativo. Ojo, que lavar a presión puede llegar a ser altamente adictivo. En el mundo virtual, claro. Para Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

*Los precios en este artículo están actualizados al 26 de julio de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.