FA blinda a Boric ante críticas opositoras que acusan “falta” de prescindencia: “No se ha usado el aparato del gobierno para hacer campaña”

Después del habitual comité político ampliado de los lunes, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, blindó al Presidente Gabriel Boric ante las críticas opositoras que apuntan a una “falta de prescindencia” del Mandatario respecto a la candidatura de Jeannette Jara (PC).

Las filas de la oposición no se quedaron solo en las palabras, sino que decidieron ir más allá. Así las cosas, tanto RN como la UDI acudieron a Contraloría para solicitar el pronunciamiento del ente dirigido por Dorothy Pérez ante la eventual violación al principio de prescindencia política por parte del Jefe de Estado.

Al respecto, Martínez sostuvo: "Me parece que que un Presidente pueda dar su opinión política, es algo esperable en cualquier democracia”.