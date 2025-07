“Va a ser un muy buen aporte en el comando”: Jeannette Jara dice que llamará a Nicolás Eyzaguirre para su equipo

El viernes pasado, el exministro de Hacienda y Educación, Nicolás Eyzaguirre, reveló que votará por Jeannette Jara en las próximas elecciones presidenciales y que contribuirá a que el programa de la candidata comunista sea uno que dé sostenibilidad y gobernabilidad, desde el punto de vista económico.

La ganadora de las primarias del oficialismo abordó el espaldarazo del economista y afirmó que lo llamará para que forme parte de su comando.

“Me parece muy bienvenida la opinión de Nicolás Eizaguirre. Creo que es un hombre de amplia experiencia y va a ser un muy buen aporte en el comando. No he tenido oportunidad de llamarlo todavía, no por falta de atención, sino porque en realidad estaban muchos temas a la vez, pero claramente está dentro de mi agenda".

Jeannette Jara llamará a Nicolás Eyzaguirre para su equipo Andres Perez

Jeannette Jara hizo estas declaraciones tras una reunión que tuvo en su comando con la exministra Ana Lya Uriarte.

La candidata dijo que se ha reunido con otros liderazgos del Socialismo Democrático y del Frente Amplio con el fin de ir construyendo una “base sólida de unidad”, pero que aún “es prematuro” saber si Uriarte u otras figuras políticas con las que ha conversado se incorporarán con alguna responsabilidad en su campaña.