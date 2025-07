Jara asegura que “es bastante probable” que haya segunda vuelta entre ella y Kast

Desde su comando, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, afirmó que ve muy probable que exista un balotaje entre ella y José Antonio Kast (republicanos).

Esto, tras las palabras del líder del Partido Republicano, Arturo Squella, quien ayer sostuvo que “la suerte está echada. En las encuestas todo indica que va a terminar siendo una disyuntiva entre Jara y Kast ”.

Al respecto, Jara sostuvo que “al parecer así sería. Si vemos los números y las proyecciones, primero se descarta la tesis que muchos trataron de instalar respecto de que en Chile iba a haber una segunda vuelta entre las dos derechas. Eso no va a ocurrir”.

“Nosotros siempre lo dijimos porque en realidad no tiene que ver con una soberbia o una proyección de ideas sino que tiene que ver con la lógica constitutiva de los sectores políticos de nuestro país donde somos personas diversas”, señaló.

“Pero en segundo lugar, dado el estancamiento que ha tenido la candidata Matthei creo que es bastante probable que en definitiva la segunda vuelta sea entre el candidato Kast y quien les habla” , aseguró.

La solicitud de la UDI a Contraloría

No solo eso, la candidata PC también abordó la petición de pronunciamiento de la UDI a Contraloría, por la eventual falta de prescindencia del Presidente Gabriel Boric en torno a su candidatura a La Moneda.

“Entiendo que la UDI ha requerido nuevamente a Contraloría General de la República esta vez solicitando un instructivo en materia de presidencia. Yo soy muy respetuosa de la autonomía que refleja la Contraloría en su rol como entidad pública y seguramente la señora contralora sabrá emitir con sabiduría dichas instrucciones”, señaló.

“Sobre polémicas respecto de prescindencia o no, no soy yo la llamada a calificarla pero solamente quiero decir que durante mi mandato como Ministra del Trabajo y Previsión Social en 13 ocasiones la Contraloría tuvo que gastar tiempo y horas de trabajo para resolver requerimientos de la UDI y de Renovación Nacional y ninguno de ellos tenía fundamento. Entonces esta práctica que realizan teniendo el trabajo importantísimo que tiene la Contraloría me parece muy abusiva”, criticó.