“Son vomitivos”: los audios sobre prostitución y acoso de dirigentes del PSOE que indignaron a las feministas del partido

Siguen las malas noticias y las polémicas en un mes horrible para el gobierno del socialista Pedro Sánchez en España. Si la semana pasada uno de sus altos dirigentes, Santos Cerdán, entró a prisión preventiva en medio del “Caso Koldo”, este fin de semana el mismo Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos volvieron a protagonizar las portadas. Esta vez, los audios no se trataron de coimas para gestionar obras públicas, sino sobre una conversación que habrían tenido, organizando una noche con mujeres prostituidas.

Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no han tardado en condenar las conversaciones y anunciar medidas “contra los militantes consumidores de prostitución”, pero la nueva crisis se viene a sumar a la trama de corrupción que protagonizaron el operador político Koldo García, Ábalos y Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Estos dos últimos eran hombres de alta confianza para Pedro Sánchez, y llegaron a hacer campaña juntos en 2017. Hoy suspendidas sus militancias, la oposición española está exigiendo también la renuncia de Sánchez y la convocatoria a elecciones.

La crisis, que mancha el nombre del PSOE y lo tiene al borde del adelanto de elecciones, ya está generado división en la formación política, con agrias discusiones que tuvieron lugar este sábado en el Comité Federal de los socialistas. Al otro lado de la política española, el opositor Partido Popular (PP) reeligió al gallego Alberto Núñez Feijóo como presidente, e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo celebró: “El partido es tuyo”. Con la crisis en La Moncloa, los populares ya se ven pronto en el poder.

El exiministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos. Foto: Archivo Eduardo Parra - Europa Press

El “audio de la vergüenza” vino junto a los otros audios que la policía española obtuvo, de conversaciones entre Koldo García y José Luis Ábalos, en los que discutían la gestión de coimas para obras públicas. Ahora, también se hicieron públicos audios en los que se puede escuchar cómo ambos hablaban de pasar la noche con alguna mujeres, “que podrían ser prostitutas” especulan los medios españoles.

En el audio, fechado el 9 de abril de 2019, ambos hombres hablan de forma vulgar y denigrante sobre la “distribución” de mujeres, mencionando explícitamente a una “prostituta colombiana nueva”.

Las expresiones no solo han sido calificadas de denigrantes por colectivos feministas, también resultan especialmente graves por el contexto en el que se produjeron: en plena campaña electoral del PSOE y apenas un mes después de las multitudinarias movilizaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en las que el partido buscaba posicionarse como líder del movimiento feminista en España.

A continuación, parte del polémico audio de la conversación entre Koldo García y José Luis Ábalos conocido a mediados de junio:

Koldo García: Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir. Eso lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara. ¿Cómo es?

José Luis Ábalos: (murmura algo ininteligible)

K. G.: A la Ariatna, que está bien, que está recién, está bien, está perfecta.

J. L. Á: Y la colombiana.

K. G.: Y la colombiana nueva.

J. L. Á.: Y la otra (ininteligible)

K. G.: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna.

El caso también ha sacado a relucir otras conductas reprochables dentro del PSOE. El informe menciona al exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, que habría utilizado servicios de prostitución en medio de actividades corruptas.

Uno de los episodios más cuestionados ocurrió el 23 de septiembre de 2020, cuando fue a un prostíbulo en Madrid el mismo día en que su partido condenaba la prostitución en el Congreso.

Al mismo tiempo que se hacía pública la conversación de Koldo García y José Luis Ábalos, otra crisis relacionada con conducta machista tuvo lugar en la nueva secretaría de Organización, precisamente aquella que Santos Cerdán tuvo que abandonar por corrupto. Un adjunto de la nueva secretaría, Paco Salazar, fue acusado de “comportamientos inadecuados” por mujeres que habían trabajado antes con él.

La revelación del medio Eldiario.es da cuenta de que una trabajadora de La Moncloa habría asegurado que Salazar realizaba comentarios obscenos sobre la vestimenta y cuerpo, enviaba mensajes fuera del horario laboral con invitaciones para cenar a solas o incluso que llegó a realizar ofrecimientos de quedarse a dormir en casa. Al respecto, muchos socialistas habían indicado que Paco Salazar debería renunciar a su reciente nombramiento, y en efecto, así lo hizo.

Ana Redondo recibiendo el Ministerio de la Igualdad de manos de la exministra de la cartera, Irene Montero. Foto: Archivo Eduardo Parra - Europa Press

De todos modos, tanto los audios de García y Ábalos, como las acusaciones contra Salazar, complican a un partido que se ha presentado ante los españoles como feminista. Al respecto, la ministra de Igualdad Ana Redonda declaró: “Es una situación tremendamente dolorosa y que nos tiene realmente indignadas y, sobre todo, muy indignadas como mujeres y feministas”. Por lo mismo, la ministra defendió que haya una “tolerancia cero” que no se limite a la corrupción, sino también ataque el machismo en el PSOE.

En tanto, Pilar Bernabé, la secretaria de Igualdad en el PSOE, aseguró que los audios de los exmilitantes eran “asquerosos, vomitivos y repugnantes”. La situación ha llegado, incluso, a reabrir el debate sobre la abolición de la prostitución en España.

Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado, pidió que se reabra la discusión en el Parlamento en este asunto, para que se vote de nuevo el proyecto de ley por la abolición: “Y que quienes votaron en contra, voten a favor y que este país y las mujeres de este país lancemos un mensaje al mundo y es que nuestros cuerpos no son mercancía”.

De momento, el PSOE ya lo decidió, y tomó cartas en el asunto para enfrentar la crisis recién abierta. Según el canal de televisión La Sexta, fuentes socialistas afirmaron que se introducirá un nuevo punto en el Código Ético del partido, en la línea con la “tolerancia cero a los consumidores de prostitución” que exigía parte del partido.

“Solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE y los órganos federales tramitarán estos casos como una falta muy grave de acuerdo a los Estatutos Federales imponiendo, además, la máxima sanción, que es la expulsión del partido“, indica el documento.

Para profundizar en ese aspecto, el mismo Pedro Sánchez se abría encargado de introducir un párrafo en los estatutos del PSOE, para definir al partido formalmente como “abolicionista” de la prostitución, en medio del Comité Federal que tuvo la formación este fin de semana.

El ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, junto a Pedro Sánchez en el Parlamento español. Foto: Archivo JUAN MEDINA

Estas acciones no llegan a camuflar la crisis que está viviendo el partido que lleva el timón en la coalición que gobierna hoy España. Así, en su último Comité Federal, hubo una fuerte pelea entre algunos de los “barones” del PSOE. En general, para evitar un colapso del gobierno, muchos socialistas han optado por cerrar filas con Sánchez, pero el presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, no ha dudado en pedir la renuncia o el adelanto de elecciones al presidente de su partido, para evitar que afecte aún más al PSOE.

Así, durante su intervención, Page llegó a asegurar que "es el momento más crítico del PSOE“, pidiéndole al presidente que valorara la opción de solicitar una cuestión de confianza o, en su caso, de convocar elecciones anticipadas. “La clave está en si seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero y agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Hay que pensar también en el PSOE del futuro. Es un momento para tener esa generosidad”, señaló.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, el 22 de febrero de 2024, en Madrid. Foto: Europa Press Ricardo Rubio - Europa Press

La respuesta llegó de uno de los escuderos más leales de Sánchez, el actual ministro de Transportes Óscar Puente, que llegó a acusar a Page de hipócrita: “Has salido aquí a decir que tus críticas las haces con pesar. Que realmente sientes mucho tener que decir lo que dices. La realidad es que yo, cuando te veo en la Cope, en La Razón, o en El Debate, no te veo sufrir, te veo en tu salsa”.

La guerra entre Page y Puente continuó este lunes. “Yo no tengo puto amo. La inmensa mayoría del partido no piensa como él”, afirmó el presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha durante un encuentro con la prensa en Uña, un pueblo manchego de 89 vecinos.

El diario El País recuerda que la expresión de “puto amo” -en referencia a Sánchez- y a la que hace mención Page ahora se produjo en Galicia el 28 de abril de 2024. Fue el último intento público del ministro Puente para convencer al presidente del gobierno español de que no dimitiera, justo cuando se tomó los cinco días de reflexión. “Pedro Sánchez”, dijo entonces Puente a la militancia socialista gallega, “no es que tenga predicamento en el exterior, es que es el puto amo. Esa es la realidad”.

⭕Óscar Puente, en @MananerosTVE: "Probablemente, no haya nada totalmente suficiente como para sosegar al partido después de lo que ha ocurrido [...] Las medidas que se han tomado son contundentes"#Mañaneros7J https://t.co/GXJEXsaXHM pic.twitter.com/8Etm4SucXW — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 7, 2025

Ahora Page utiliza esta frase para responder a Puente, tras el enfrentamiento del sábado. “No me dejaron replicar las ofensas”, dijo el presidente manchego. “No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. La inmensa mayoría del partido no piensa lo de Óscar Puente. Yo no tengo puto amo”, agregó.

La respuesta del ministro de Transportes llegó 30 minutos después de esta conferencia de prensa del presidente manchego. “No voy a reproducir el debate que tuve el sábado con Page. Mi cultura de partido me lleva a decir las cosas donde tengo que decirlas”, comentó Puente en el programa Mañaneros 360 de TVE. “(Page) es un asiduo de los medios que nos detestan. Yo hablo donde tengo que hacerlo y mirando a la gente a la cara. Creo el señor Page ha tomado nota”, concluyó.